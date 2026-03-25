Мелло - Иди и помни - Второзаконие : пророческое прочтение

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology

Значение Второзакония, заключительной книги Пятикнижия, чрезвычайно велико не только для ветхозаветной религии и позднейшего иудаизма. О важности и актуальности этой ветхозаветной книги для христианского учения красноречиво свидетельствует уже тот факт, что по цитируемости в Новом Завете Второзаконие уступает лишь Псалтири и Книге пророка Исайи. При этом в российской библеистике эта интереснейшая и во многом пророческая книга незаслуженно забыта, находится на периферии внимания и библеистов, и церковного народа.

Мелло Альберто - Иди и помни. Второзаконие : пророческое прочтение

пер. с ит. игумен Арсений (Соколов)

Минск: Издательство Минской духовной академии, 2019. 114 с.

Монографии по библеистике, №3

ISBN 978-985-7145-33-1.

Мелло Альберто - Иди и помни. Второзаконие : пророческое прочтение - Содержание

От редактора Архимандрит Сергий (Акимов)

От переводчика Игумен Арсений (Соколов)

  • Завещание Моисея

  • Исторический пролог. Втор 1:1 -4:43

  • Главная заповедь. Втор 4:44 —11:32

  • Условия завета. Втор 12:1 -26:19

  • Перспективы будущего. Втор 27:1 - 30:20

  • Исторический эпилог. Втор 31:1-34:12

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 2 days ago
Благодарю.

