«Сии суть слова» (Втор 1:1) - это и заглавие книги, и ее начало. У «сих слов» Моисея очень точный географический контекст - «за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа». И от внимания читателя не должно ускользнуть, что повествователь, говоря «за Иорданом», невольно помещает себя уже там, куда Моисею не дано было ступить. Итак, повествователь - не Моисей, хотя и ведет речь от первого лица.

Также у «сих слов» - точная датировка: «сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца» (Втор 1:3). Вся Книга Второзакония разворачивается в один-единственный день, в канун смерти Моисея. Второзаконие - это завещание Моисея, подводящее итог всей его жизни, его последняя воля.

(Серия «Современная библеистика»)

М.: Издательство ББИ, 2023. - xvi + 189 с.

ISBN 978-5-89647-425-8

Альберто Мелло - Второзаконие. Пророческое прочтение - Содержание

От редактора. Архимандрит Сергий Акимов

От переводчика. Игумен Арсений Соколов

I. ЗАВЕЩАНИЕ МОИСЕЯ

II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ. ВТОР 1:1-4:43

III. ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ. ВТОР 4:44-11:32

IV. УСЛОВИЯ ЗАВЕТА. ВТОР 12:1-26:19

V. ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО. ВТОР 27:1-30:20

VI. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПИЛОГ. ВТОР 31:1-34:12