Книга «Мифология викингов», написанная ведущим российским скандинавистом, доктором исторических наук Еленой Мельниковой, предлагает глубокое и всестороннее исследование духовного мира средневековых северян. Автор рассматривает мифологию не как изолированный набор сказок, а как живой фундамент скандинавского общества эпохи викингов (VIII–XI вв.). В книге детально прослеживается путь северной веры: от архаических германских истоков, где боги уподоблялись античным Меркурию и Геркулесу, до сложной космогонической системы с Мировым древом Иггдрасиль и трагическим финалом в виде Рагнарёка — гибели богов, за которой следует возрождение мира.
Мельникова мастерски связывает мифологические образы с суровой реальностью скандинавского быта: фьордами, военными походами и властью конунгов — «дарителей колец». Книга раскрывает иерархию обитателей девяти миров — от величественных асов и ванов до коварных ётунов, мудрых альвов и цвергов. Особое внимание уделено тому, как языческое мировоззрение продолжало жить в искусстве и праве даже после принятия христианства, формируя уникальный культурный код Скандинавии. Это издание — не просто пересказ эддических сюжетов, а серьезное научное исследование, написанное доступным языком и опирающееся на постановление Ученого совета Института всеобщей истории РАН.
Е. А. Мельникова — Мифология викингов
М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2025. — 192 с. (Серия «МИФ Культура»)
ISBN 978-5-00-250699-6. Научное издание.
Е. А. Мельникова — Мифология викингов - Содержание
Космогония и космология: Сотворение Вселенной из бездны Гиннунгагап, рождение первого великана Имира и устройство мифологического пространства.
Пантеон богов: Подробные характеристики Одина, Тора, Локи, Фрейи и других небожителей, их функции и взаимоотношения.
Рагнарёк: Эсхатологическое видение викингов — последняя битва сил порядка и хаоса, «Сумерки богов» и последующее обновление жизни.
Культ и святилища: Описание реальных языческих ритуалов, мест поклонения и роли жертвоприношений в жизни бондов и конунгов.
Миф в искусстве: Анализ изобразительного и декоративного искусства викингов, где мифологические сюжеты воплощались в резьбе по дереву и камню.
Христианское эхо: Исследование того, как древние верования трансформировались и сохранились в средневековом христианском обществе.
