Мельникова - Открывая Библию
Вы в первый раз открыли большую книгу под названием Библия. Начав читать, вы очень скоро обнаружите, что это отнюдь не простое дело. А прочитав Библию от начала до конца, увидите, может быть, что она стала для вас еще загадочнее.
Почему о ней так много, страстно и противоречиво говорят? Одни восхищаются Библией, другие пытаются опровергать ее истины, кто-то желает жить в соответствии с ней, а некоторые всеми правдами и неправдами стараются оболгать и предлагают уничтожить эту книгу.
Как разобраться в Библии, как научиться понимать то, что в ней написано? Давайте попытаемся...
Тамара Мельникова - Открывая Библию
Новосибирск : Посох, 2019. - 160 с.
ISBN: 978-5-93958-078-6
Тамара Мельникова - Открывая Библию - Содержание
Об авторе
- 1. Библия - совокупность книг
- 2. Уникальность Библии
- 3. Бог - Творец Вселенной и жизни на Земле
- 4. Возникновение зла и грехопадение человека
- 5. Личность Бога Отца
- 6. Христос - Царь, Пророк, Первосвященник
- 7. Дух Святой и возрождение человека
- 8. Церковь
- 9. Подготовка мира ко времени антихриста
- 10. Будущее человечества
Послесловие
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