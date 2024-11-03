Вы в первый раз открыли большую книгу под названием Библия. Начав читать, вы очень скоро обнаружите, что это отнюдь не простое дело. А прочитав Библию от начала до конца, увидите, может быть, что она стала для вас еще загадочнее.

Почему о ней так много, страстно и противоречиво говорят? Одни восхищаются Библией, другие пытаются опровергать ее истины, кто-то желает жить в соответствии с ней, а некоторые всеми правдами и неправдами стараются оболгать и предлагают уничтожить эту книгу.

Как разобраться в Библии, как научиться понимать то, что в ней написано? Давайте попытаемся...

Тамара Мельникова - Открывая Библию

Новосибирск : Посох, 2019. - 160 с.

ISBN: 978-5-93958-078-6

Тамара Мельникова - Открывая Библию - Содержание

Об авторе

1. Библия - совокупность книг

2. Уникальность Библии

3. Бог - Творец Вселенной и жизни на Земле

4. Возникновение зла и грехопадение человека

5. Личность Бога Отца

6. Христос - Царь, Пророк, Первосвященник

7. Дух Святой и возрождение человека

8. Церковь

9. Подготовка мира ко времени антихриста

10. Будущее человечества

Послесловие