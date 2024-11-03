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Мельникова - Открывая Библию

Тамара Мельникова - Открывая Библию
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies
Вы в первый раз открыли большую книгу под названием Библия. Начав читать, вы очень скоро обнаружите, что это отнюдь не простое дело. А прочитав Библию от начала до конца, увидите, может быть, что она стала для вас еще загадочнее.
Почему о ней так много, страстно и противоречиво говорят? Одни восхищаются Библией, другие пытаются опровергать ее истины, кто-то желает жить в соответствии с ней, а некоторые всеми правдами и неправдами стараются оболгать и предлагают уничтожить эту книгу.
Как разобраться в Библии, как научиться понимать то, что в ней написано? Давайте попытаемся...

Тамара Мельникова - Открывая Библию

Новосибирск : Посох, 2019. - 160 с.
ISBN: 978-5-93958-078-6

Тамара Мельникова - Открывая Библию - Содержание

Об авторе
  • 1. Библия - совокупность книг
  • 2. Уникальность Библии
  • 3. Бог - Творец Вселенной и жизни на Земле
  • 4. Возникновение зла и грехопадение человека
  • 5. Личность Бога Отца
  • 6. Христос - Царь, Пророк, Первосвященник
  • 7. Дух Святой и возрождение человека
  • 8. Церковь
  • 9. Подготовка мира ко времени антихриста
  • 10. Будущее человечества
Послесловие
Views 231
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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