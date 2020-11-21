Русско-турецкая война 1877-1878 гг., называемая в болгарской историографии Освободительной войной, стала одним из важнейших событий внешней политики России второй половины XIX в. Итоги столкновения существенно изменили политическую карту Балкан: Болгария получила политическую автономию, Сербия, Черногория и Румыния — независимость от Османской империи. Влияние России в данном регионе усилилось, а небывалый общественный подъем, возникший в нашей стране накануне и в годы войны, не мог не отразиться на внутренней жизни государства.

За прошедшие 140 лет война не была обделена вниманием исследователей. Уже в 1879 г. при Главном штабе Военного министерства была создана Военно-историческая комиссия по описанию Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., которая внесла серьезный вклад в изучение военной стороны событий. До 1913 г. комиссия подготовила и издала многотомный «Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове»1, а также фундаментальное обобщающее 9-том-ное исследование «Описание Русско-турецкой войны 1877—78 гг. на Балканском полуострове», сопровожденное не подлежавшим оглашению «Особым прибавлением» (сборником документов в 6 выпусках). Всего же, по подсчетам В. А. Золотарева, дореволюционная историография создала более 200 военно-исторических работ по теме, подробно освещающих ход боевых действий и состояние русской армии.

Любовь Владимировна Мельникова - Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.

М.: Издательский центр «Воевода»; Кучково поле, 2020. — 400 с.

ISBN 978-5-9907253-4-8 (ООО «Издательский центр «Воевода»)

ISBN 978-5-9950-0998-6 (ООО «Кучково поле»)

Любовь Владимировна Мельникова - Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. - Содержание

Введение

Глава I. Отношение к войне и ратному служению в русской православной традиции

Глава II. Православный фактор русской политики на Балканах: церковнополитические предпосылки Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Глава III. Российское «славянское движение» 1875-1876 гг. и Русская Православная Церковь

Глава IV. Позиция Русской Церкви и российского общества по отношению к начавшейся войне 1877-1878 гг.

Глава V. Общины сестер милосердия. Общество попечения о раненых и больных воинах

Глава VI. Русские монастыри и монашество во время войны 1877-1878 гг. § 1. Православные монастыри России и помощь раненым § 2. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне: испытание войной

Глава VII. Церковь и армия во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. § 1. Военное духовенство в регулярной армии § 2. Война 1877-1878 гг. в записках полковых священников Вакха Гурьева, Александра Цитовича, Иоанна Софронова, Анатолия Лебедева и Григория Лапшина § 3. Совместные службы с болгарским духовенством. Новый диалог МИДа и Синода с Константинополем по греко-болгарскому вопросу

Глава VIII. Итоги войны § 1. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат. Реакция на них русского общества § 2. Церковные памятники Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Заключение

Приложение I. Православные священники, удостоенные наград за отличия, оказанные во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Приложение II. Документы

Источники и литература

Именной указатель

Любовь Владимировна Мельникова - Русская Православная Церковь и Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. - Отношение к войне и ратному служению в русской православной традиции

В истории России на протяжении столетий Церковь в той или иной форме принимала активное участие во всех проводимых государством военных столкновениях, а церковные вопросы занимали важное место во внешней политике страны и неоднократно оказывались в ряду причин, вызвавших начало военных конфликтов. Это определялось исторической связью церковной и монархической властей и центральным значением православия в духовной жизни народа: как институт основного вероисповедания страны Русская Православная Церковь так или иначе всегда была интегрирована во все основные сферы российской национальной государственности: социально-политическую, культурно-просветительскую, внешнеполитическую и военную. Прежде всего это относится к синодальному периоду, когда церковное ведомство фактически представляло собой одно из министерств, тесно связанное с другими государственными институтами общими задачами и приоритетами.

Православная вера традиционно являлась основой национальных особенностей ратного служения. Она санкционировала и определяла правомерность и праведность применения вооруженной силы, а также нормы поведения и духовный облик российского воинства. Наиболее тесными взаимоотношения Церкви и армии стали с конца XVII — начала XVIII в., когда возникло ведомство военного и морского духовенства, принявшее на себя задачи не только духовного окормления, но и религиозно-патриотического воспитания воинских чинов. Для того чтобы конкретно прояснить каноническую и практическую позицию Православной Церкви по вопросам войны и воинской службы, сделаем небольшой исторический и историко-богословский экскурс.

С христианской точки зрения, война — это зло, следствие греха, физическое проявление скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной ненависти (Быт. 4, 3-12). Согласно Ветхому Завету, войны сопровождают историю человечества с момента убийства Авеля его братом Каиным (Быт. 4, 8), и, согласно Евангелию, будут сопровождать ее и далее. Так, Христос дал понять своим ученикам, что будет пролито еще много крови до осуществления Царства Божия: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...» (Мф. 10, 34). «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф. 24, 6-7).