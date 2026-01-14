Мень Александр - Библиологический словарь

Уникальная энциклопедия, вобравшая в себя знания о мире Библии и истории её изучения за два тысячелетия. Александр Мень создал грандиозный путеводитель по именам, событиям и научным открытиям, связанным со Священным Писанием. Словарь объединяет строгость научного подхода с глубокой верой, представляя Библию как живой центр человеческой цивилизации. Это незаменимый ресурс для всех, кто хочет профессионально или для личного роста разобраться в сложном контексте Откровения, узнать о судьбах его исследователей и понять, как древние тексты продолжают формировать современную мысль.

Протоиерей Александр Мень - Библиологический словарь - 3 тома

Издательство: Фонд имени Александра Меня, 2002

ISBN 5-89831-020-7

ISBN 5-89831-026-6 - 1-й том

ISBN5-89831-027-4 - 2-й том

ISBN 5-89831-028-2 - 3-й том

Протоиерей Александр Мень - Библиологический словарь - 3 тома - От редакции

Настоящее трехтомное издание Библиологического словаря - это более чем 10-летний труд известного православного богослова и священника отца Александра Меня. Это уникальное, не имеющее аналогов в России справочное издание содержит тематические статьи по библейскому богословию и библейской критике. В него также включены статьи о выдающихся богословах и ученых, священнослужителях, церковных писателях и историках, художниках, переводчиках и издателях, тех, чьи труды так или иначе имеют отношение к Библии.

Словарь содержит 1790 статей. Он был задуман отцом Александром еще в начале 70-х годов. Работая над словарем, отец Александр по мере возможности привлекал к работе над ним переводчиков, редакторов, технических сотрудников, просил найти материалы для какой-либо статьи. Как правило, помощниками были прихожане Сретенского храма в Новой деревне, которым он был бесконечно благодарен. Но, несомненно, основная работа была проделана им самим. Отец Александр собрал, переработал и осмыслил обширнейший материал, он проделал работу, с которой, наверно, мог бы справиться лишь большой коллектив сотрудников научно-исследовательского института. Можно без преувеличения сказать, что создание одним человеком такой энциклопедии, да еще в условиях 70 - 80-х годов, - это, безусловно, подвиг.

Когда словарь можно было считать завершенным, он тем не менее требовал доработок, исправлений и дополнений - не случайно до последних дней отец Александр постоянно возвращался к нему, перерабатывая и улучшая его содержание.

Желая сохранить авторский текст, редакция не сочла для себя возможным изменять или дополнять содержание словарных статей и библиографии. Исключением является лишь указание времени смерти тех библеистов, которые умерли после 1990 года. Кроме того, библиография дополнена современными репринтными изданиями работ, изданных до революции. Если фамилия автора книги или статьи дается в квадратных скобках, это означает, что существуют сомнения относительно его авторства.

Протоиерей Александр Мень - Библиологический словарь - 3 тома - От составителя

Среди пособий, призванных помогать в познании и изучении Слова Божьего, немаловажное место занимают словари, симфонии (конкордации), энциклопедии и другие справочные издания. В России они стали появляться более двухсот лет назад. Большинство из них ограничивалось библейскими именами и историко-географическими названиями, хотя некоторые включали сведения и по библейскому богословию. На иностранных языках в настоящее время существуют специальные словари—однотомные и многотомные—по библейскому богословию, археологии, ономастике, географии, историко-литературной критике (вклад русской библеистики в них обычно не учитывается). Есть также энциклопедии быта и исторического фона библейских времен.

Предлагаемый справочник охватывает библиологию в целом и представляет собой первую попытку собрать и расположить в алфавитном порядке данные по следующим темам: