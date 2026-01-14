Мень Александр - Исагогика
Академическое, но живое введение в мир Ветхого Завета, призванное подготовить читателя к глубокому пониманию библейского текста. Александр Мень мастерски соединяет достижения современной исторической науки с церковным преданием, снимая противоречия между разумом и верой. Автор подробно разбирает происхождение каждой священной книги, объясняет сложный символизм и культурный контекст древнего Израиля. Труд учит подходить к Библии осознанно, различая в ней временные напластования культуры и вечное Божественное Откровение. Это незаменимый учебник для тех, кто хочет видеть в Писании не сборник легенд, а стройную историю спасения человечества.
Александр Мень - Исагогика - Курс по изучению Священного Писания - Ветхий Завет
ФОНД ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОСНОВАННЫЙ ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ МЕНЕМ
МОСКВА 2000 г. - 632 с.
ISBN 5589831100337.
Александр Мень - Исагогика - Курс по изучению Священного Писания - Ветхий Завет - Содержание
Том 1
Раздел I ВВЕДЕНИЕ
§ 1. БИБЛИЯ - СВЯЩЕННАЯ КНИГА ОТКРОВЕНИЯ И ЗАВЕТА - § 2. БИБЛИЯ И ИСТОРИЯ - § 3. БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ. СЛОВО БОЖИЕ И СЛОВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ - § 4. ЦЕРКОВЬ И БИБЛИЯ. ИСАГОГИКА: ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА СВ.КНИГ - § 5. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНОГО КАНОНА - § 6. ТЕКСТЫ, ПЕРЕВОДЫ И ИЗДАНИЯ БИБЛИИ - § 7. ЭКЗЕГЕЗА, ГЕРМЕНЕВТИКА: МЕТОДЫ ТОЛКОВАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА - § 8. ТЕКСТУАЛЬНАЯ КРИТИКА - § 9. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА - § 10. ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА - § 11. ВНУТРЕННЯЯ, ИЛИ "ВЫСШАЯ", КРИТИКА - § 12. "БИБЛЕЙСКИЙ МИР" - ЦИВИЛИЗАЦИИ, ОКРУЖАВШИЕ ДРЕВНИЙ ИЗРАИЛЬ - § 13. КРАТКИЙ ОЧЕРК ВЕТХОЗАВЕТНОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (по данным современной библеистики) - § 14. ЕДИНСТВО БИБЛИИ
Раздел II ПЯТИКНИЖИЕ
§ 15. ПЯТИКНИЖИЕ: НАЗВАНИЕ, СОСТАВ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ - § 16. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ МОИСЕЕВА ПРЕДАНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 16 - ПРОЛОГ КНИГИ БЫТИЯ (Быт 1-11) - § 17. УЧЕНИЕ О ТВОРЕНИИ В ШЕСТОДНЕВЕ (БЫТ 1) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 17 - § 18. СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО 2ГЛ. КН.БЫТИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 18 - § 19. НАЧАЛО ГРЕХА И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ (БЫТ 3-11) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 19 - АВРААМ. ПАТРИАРХИ (Бытие 11-50) XIX-XVIIвв.доР.Х. - § 20. СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АВРААМА (БЫТ 11,16-26) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 20 - § 21. АВРААМ - "ОТЕЦ ВЕРУЮЩИХ" (БЫТ 12-25) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 21 - § 22. ПАТРИАРХ ИАКОВ. СЫНЫ ИЗРАИЛЕВЫ (БЫТ 25,19-50;26) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 22 - МОИСЕЙ ХIII век до Р.Х. - § 23. МОИСЕЙ И ИСХОД. БОГ КАК СПАСИТЕЛЬ И ВЛАСТЕЛИН ИСТОРИИ (ИСХ 1-18) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 23 - § 24. СИНАЙСКИЙ ЗАВЕТ (ИСХ 19-40;ЛЕВИТ) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 24 - § 25. СИНАЙ - КАДЕШ - ЗАИОРДАНЬЕ (ЧИСЛА, ВТОРОЗАКОНИЕ)
Раздел III ИСТОРИЧЕСКИЕ И УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ (до эпохи пророков-писателей)
ЭПОХА ИИСУСА НАВИНА И СУДЕЙ Около 1200-1040 годов до Р.Х.
§ 26. БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. КНИГА ИИСУСА НАВИНА - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 26 - § 27. ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА ХАНААН. КНИГА СУДЕЙ - § 28. ПРОРОК САМУИЛ И ОСНОВАНИЕ МОНАРХИИ (1 ЦАР 1-15) - ЕДИНАЯ МОНАРХИЯ И ЕЕ РАСПАД 1000-910 годы до Р.Х. - § 29. ЦАРЬ ДАВИД. ИСТОКИ МЕССИАНИЗМА (1 ЦАР 16-31;2 ЦАР) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 29 - § 30. СОЛОМОН. ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ (3 ЦАР 1-11; 2 ПАР 1-9). КН. ПАРАЛИПОМЕНОН. КН. ПРИТЧЕЙ - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 30 - § 31. РАСПАД ИЗРАИЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ (3 ЦАР 12-14;2 ЦАР 10-12) - БОРЬБА С ДВОЕВЕРИЕМ. ПРОРОКИ ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ 931 - 800 годы до Р.Х. - § 32. НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА. ПРОРОК ИЛИЯ - § 33. ПРОРОК ЕЛИСЕЙ. КОНЕЦ ВОИНСТВУЮЩЕГО ПРОФЕТИЗМА (4 ЦАР 1-15) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 33
Том 2
Раздел I ЭПОХА ПРОРОКОВ-ПИСАТЕЛЕЙ
ПРОРОЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ДО ПЛЕНА ВАВИЛОНСКОГО VIII-VI века до Р.Х.
§ 1. ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ. СУЩНОСТЬ ПРОФЕТИЗМА - § 2. АМОС - ПРОРОК СУДА БОЖИЯ (ок.850года) - § 3. ОСИЯ - ПРОРОК ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ (ок.740-730годов) - § 4. ИСАЙЯ - ПРОРОК СВЯТОСТИ И МЕССИАНСТВА (ок.765-685годов) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 4 - § 5. ПРОРОК ИСАЙЯ (продолжение) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 5 - § 6. ОБЛИЧЕНИЕ ЛОЖНОГО ВЗГЛЯДА НА ЗАВЕТ. ПРОРОКИ МИХЕЙ И СОФОНИЯ (VIII-VII века) - § 7. РЕФОРМА ИОСИИ. ПРОРОКИ НАУМ И АВВАКУМ (628-609 годы) - § 8. ПРОРОК ИЕРЕМИЯ: ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ (до 597 года) - § 9. ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ: НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ (597-590 годы) - § 10. ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА (587). ПРОРОЧЕСТВО ИЕРЕМИИ О НОВОМ ЗАВЕТЕ - § 11. ПЛЕН ВАВИЛОНСКИЙ. КНИГА ПЛАЧ. ПРОРОК АВДИЙ (580-575 годы) - § 12. ПРОРОЧЕСТВО ИЕЗЕКИИЛЯ О НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ (ок. 573 года) - ПСАЛТИРЬ - § 13. ПСАЛТИРЬ: ОБЩИЙ ОБЗОР - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 13 - § 14. ВИДЫ ПСАЛМОВ
Раздел II СВЯЩЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ВРЕМЕН ПЛЕНА И ВТОРОГО ХРАМА
ПЛЕН И ОСВОБОЖДЕНИЕ VI-V века до Р.Х.
§ 15. ВТОРОИСАЙЯ - "ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ" (VI век до Р.Х.) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 15 - § 16. ВТОРОИСАЙЯ (продолжение) - § 17. КОНЕЦ ПЛЕНА. ПРОРОКИ ВРЕМЕН ПОСТРОЕНИЯ ВТОРОГО ХРАМА (538-515 года) - § 18. РЕЛИГИОЗНЫЙ КРИЗИС V ВЕКА. ПРОРОК МАЛАХИЯ. КНИГА ИОНЫ (515-445 годы) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 18 - § 19. РЕФОРМЫ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ. КНИГА РУФЬ (середина V века) - УЧИТЕЛЬНЫЕ, или ДИДАКТИЧЕСКИЕ КНИГИ V-IV века до Р.Х. - § 20. КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ - § 21. УЧЕНИЕ О ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ (КНИГА ПРИТЧЕЙ) - § 22. КНИГА ИОВА - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 22 - § 23. КНИГА ЕККЛЕСИАСТА - § 24. КНИГИ ТОВИТА И ЕСФИРИ - § 25. КНИГА ПРЕМУДРОСТИ ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА (ок.190года) - АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ И БОРЬБА ЗА ВЕРУ IV-II века до Р.Х. - § 26. ПЕРВЫЕ АПОКАЛИПТИКИ. БЛАГОВЕСТИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ (IV век до Р.Х.) - § 27. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ. ПОСЛАНИЕ ИЕРЕМИИ. КНИГА ВАРУХА. 1-2 МАККАВЕЙСКИЕ КНИГИ. ГОНЕНИЕ АНТИОХА IV - § 28. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА (60-е годы II века) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 28 - § 29. ХАСМОНЕИ. АПОКРИФЫ И НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ (II-I века) - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 29 - НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЗАВЕТОВ II-I века до Р.Х. - § 30. РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ. ЕССЕЙСТВО - ПРИЛОЖЕНИЕ к § 30 - § 31. ТРАДИЦИЯ ДИАСПОРЫ. КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА - § 32. ОБЕТОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ (обзор важнейших тем и символов Ветхого Завета в связи с Новым)
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ к 1 тому - 2. КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ко 2 тому - 3. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕИСТОВ-ВЕТХОЗАВЕТНИКОВ - 4. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ - 5. СХЕМА СВ. ИСТОРИИ, СОГЛАСНО ГИПОТЕЗЕ 4-Х ТРАДИЦИЙ - 6. ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ГОМИЛЕТИЧЕСКИХ ТЕМ ПО ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ - 7. ВАЖНЕЙШИЕ МЕССИАНСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ВЕТХОГО ЗАВЕТА - 8. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
КАРТЫ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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