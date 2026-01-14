Мень Александр - Как читать Библию

Практическое руководство, помогающее современному человеку открыть Библию не как памятник литературы, а как живое Слово, обращенное лично к нему.

Александр Мень - Как читать Библию

Издательство «Жизнь с Богом» 1981 - 232 с.

Александр Мень - Как читать Библию - Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

I. Состав Ветхого Завета и метод его толкований - II. Краткий очерк истории создания Библии

ПРОЛОГ

I. Миротворение - II. Противление человека Творцу

ПАТРИАРХИ /XIX-XVII вв. до P. X./

I. Начало народа Божия - II. История Иакова - III. История Иосифа

МОИСЕЙ /XIII в. до P. X./

I. От рабства к свободе - II. Синайское законодательство

ВСЕЛЕНИЕ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ /XIII-XII вв.

СУДЬИ И ОСНОВАНИЕ МОНАРХИИ /XII-XI вв

ДАВИД /ок. 1005-961 гг. до P. X./

СОЛОМОН /961-922 гг./ ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

I. Правление Соломона - II. Песнь Песней

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА. ПРОРОК ИЛИЯ /X-IX вв. до P. X.

ПРОРОКИ-ПИСАТЕЛИ /VIII-VI до P. X./

I. Амос — пророк суда Божия - II. Осия — пророк требовательной любви Божией - III.Исайя— пророк святости и спасения - IV. Иеремия и пророки его времени - V. Пророк Иезекииль - VI. Сказания Книги пророка Даниила VII. - Ветхозаветный евангелист» и освобождение - VIII. Пророчество Второго Храма /538-520 гг. до P. X. - IX. Реставрация. Пророки Аггей и Захария /ок. 520 г./

ЗАКОННИКИ /V в. до P. X./

I. Самаряне пишут донос на иудеев - II. Пророк Малахия увещевает народ, утративший веру - III. Миссия Неемии - IV. Миссия Ездры - V. Оппозиция законничеству

ДИДАКТИЧЕСКИЕ, ИЛИ УЧИТЕЛЬНЫЕ, КНИГИ

I. Мудрость и Закон - II. Книга Иова - III. Екклезиаст - IV. Псалтирь

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПИСАНИЯ И БОРЬБА ЗА ВЕРУ /IV-II вв. до P. X./

I. Эсхатология и мессианизм - II. Эпоха гонений и Маккавеское восстание. Кн. Дан.

ТРАДИЦИЯ ДИАСПОРЫ. «ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН». СЛОВО БОЖИЕ И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ