Мень Александр - Книга надежды

Это проникновенное слово пастыря, обращенное к сомневающимся и страждущим. Александр Мень размышляет о том, где современному человеку черпать силы, когда кажется, что надежда утрачена. Автор показывает, что вера — это не набор запретов, а источник внутренней свободы и радости, позволяющий преодолеть любые жизненные кризисы. Книга служит духовным компасом, направляющим к Богу как к единственному надежному основанию жизни, и призывает видеть свет Евангелия даже в самые темные времена.

Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2011 — 101 с.

ISBN 978-978-5-90361-4

Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии – Содержание