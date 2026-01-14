Мень Александр - Книга надежды
Это проникновенное слово пастыря, обращенное к сомневающимся и страждущим. Александр Мень размышляет о том, где современному человеку черпать силы, когда кажется, что надежда утрачена. Автор показывает, что вера — это не набор запретов, а источник внутренней свободы и радости, позволяющий преодолеть любые жизненные кризисы. Книга служит духовным компасом, направляющим к Богу как к единственному надежному основанию жизни, и призывает видеть свет Евангелия даже в самые темные времена.
Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2011 — 101 с.
ISBN 978-978-5-90361-4
Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии – Содержание
Шестоднев
Пролог Книги Бытия
Книга надежды. Пророки
Два Завета
Благая Весть
Деяния апостолов
Апостол Павел
Апокалипсис
О переводах Библии
Сущность христианства
Личность Иисуса Христа
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