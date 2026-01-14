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Мень Александр - Книга надежды

Мень Александр - Книга надежды
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Это проникновенное слово пастыря, обращенное к сомневающимся и страждущим. Александр Мень размышляет о том, где современному человеку черпать силы, когда кажется, что надежда утрачена. Автор показывает, что вера — это не набор запретов, а источник внутренней свободы и радости, позволяющий преодолеть любые жизненные кризисы. Книга служит духовным компасом, направляющим к Богу как к единственному надежному основанию жизни, и призывает видеть свет Евангелия даже в самые темные времена.

Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2011 — 101 с.
ISBN 978-978-5-90361-4

Александр Мень – Книга надежды. Лекции о Библии – Содержание

  • Шестоднев

  • Пролог Книги Бытия

  • Книга надежды. Пророки

  • Два Завета

  • Благая Весть

  • Деяния апостолов

  • Апостол Павел

  • Апокалипсис

  • О переводах Библии

  • Сущность христианства

  • Личность Иисуса Христа

Views 271
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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