Мень Александр - Мировая духовная культура
Грандиозный синтез истории религий, философии и искусства, представленный как единый процесс поиска человеком своего Создателя. Александр Мень анализирует величайшие достижения человеческого духа от древних пирамид до современной поэзии, доказывая, что подлинная культура всегда укоренена в сакральном. Труд помогает увидеть в многообразии мировых традиций общий вектор стремления к Высшему Смыслу и осознать христианство как полноту этого многовекового пути.
Александр Мень - Мировая духовная культура - Лекции
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2016. - 110 с.
ISВN 978-5-903612-30-7
Александр Мень - Мировая духовная культура. Лекции - Содержание
Истоки мировой духовной культуры
Духовные искания Азии
Духовная революция на Востоке. Китай
Брахманизм. Буддизм. Кришнаизм
Досократовская философия
Сократ. Платон. Аристотель
На пороге Нового Завета
Христианство
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