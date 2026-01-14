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Мень Александр - Мировая духовная культура

Мень Александр - Мировая духовная культура
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Грандиозный синтез истории религий, философии и искусства, представленный как единый процесс поиска человеком своего Создателя. Александр Мень анализирует величайшие достижения человеческого духа от древних пирамид до современной поэзии, доказывая, что подлинная культура всегда укоренена в сакральном. Труд помогает увидеть в многообразии мировых традиций общий вектор стремления к Высшему Смыслу и осознать христианство как полноту этого многовекового пути.

Александр Мень - Мировая духовная культура - Лекции

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2016. - 110 с.
ISВN 978-5-903612-30-7

Александр Мень - Мировая духовная культура. Лекции - Содержание

  • Истоки мировой духовной культуры

  • Духовные искания Азии

  • Духовная революция на Востоке. Китай

  • Брахманизм. Буддизм. Кришнаизм

  • Досократовская философия

  • Сократ. Платон. Аристотель

  • На пороге Нового Завета

  • Христианство

Views 293
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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