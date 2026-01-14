Мень Александр - Мировая духовная культура

Грандиозный синтез истории религий, философии и искусства, представленный как единый процесс поиска человеком своего Создателя. Александр Мень анализирует величайшие достижения человеческого духа от древних пирамид до современной поэзии, доказывая, что подлинная культура всегда укоренена в сакральном. Труд помогает увидеть в многообразии мировых традиций общий вектор стремления к Высшему Смыслу и осознать христианство как полноту этого многовекового пути.

Александр Мень - Мировая духовная культура - Лекции

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2016. - 110 с.

ISВN 978-5-903612-30-7

Александр Мень - Мировая духовная культура. Лекции - Содержание