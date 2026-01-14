Мень Александр - О себе

Искренний автобиографический очерк, в котором протоиерей Александр Мень рассказывает о своем становлении, вере и служении Богу в непростые советские годы.

Александр Мень - О себе

ISBN 978-5-903612-08-6

Н. Ф. Григоренко, М. А. Мень, текст, 2007

А. М. Юликов, художественное оформление, 2007

Александр Мень - О себе - Содержание