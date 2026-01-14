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Мень Александр - О себе

Мень Александр - О себе
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Искренний автобиографический очерк, в котором протоиерей Александр Мень рассказывает о своем становлении, вере и служении Богу в непростые советские годы.

Александр Мень - О себе

ISBN 978-5-903612-08-6
Н. Ф. Григоренко, М. А. Мень, текст, 2007
А. М. Юликов, художественное оформление, 2007

Александр Мень - О себе - Содержание

  • От составителей

  • О моих предках и родителях

  • О наставниках и учителях

  • Читаю...

  • Найти новый язык для проповеди...

  • Вспоминаю 60-е годы...

  • О людях, встречах...

  • Веду переписку, беседую...

  • Основные жизненные принципы христианства

  • Приложение I

  • Даты жизни и служения

  • Приложение II

  • Перечень трудов протоиерея Александра Меня

Views 317
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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