Мень Александр - О себе
Искренний автобиографический очерк, в котором протоиерей Александр Мень рассказывает о своем становлении, вере и служении Богу в непростые советские годы.
Александр Мень - О себе
ISBN 978-5-903612-08-6
Н. Ф. Григоренко, М. А. Мень, текст, 2007
А. М. Юликов, художественное оформление, 2007
Александр Мень - О себе - Содержание
От составителей
О моих предках и родителях
О наставниках и учителях
Читаю...
Найти новый язык для проповеди...
Вспоминаю 60-е годы...
О людях, встречах...
Веду переписку, беседую...
Основные жизненные принципы христианства
Приложение I
Даты жизни и служения
Приложение II
Перечень трудов протоиерея Александра Меня
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