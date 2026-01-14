Мень Александр - Первые апостолы

Книга ярко воссоздает героическую эпоху зарождения христианства, когда горстка учеников Христа вышла на проповедь всему миру. Александр Мень анализирует ключевые фигуры Петра и Павла, показывая, как через их труды, споры и личные жертвы формировалась структура и богословие ранней Церкви. Это история о силе Духа, превратившей небольшую общину в мировую веру, и о вызовах, с которыми столкнулись первые последователи Спасителя в Римской империи.

Александр Мень - Первые апостолы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2008. - 199 с.

ISBN 978-5-903612-25-3

Александр Мень - Первые апостолы - Содержание

От редакции

Предисловие

Глава первая

Рыбаки на озере - Ученик - Петр и апостолы - Скала Церкви - Конец, ставший началом - Тайна Царства

Глава вторая

Община в Иерусалиме - Огонь Пятидесятницы - Свидетельство Петра - Первые испытания

Глава третья

Эллинисты - Св. Стефан - Савл Тарсянин - На пути в Дамаск - Павел в Тарсе

Глава четвертая

Св. Филипп и ап. Петр в Самарии - Крещение первого иноплеменника - Центурион Корнелий - Св. Варнава в Антиохии

Глава пятая

Варнава призывает Павла в Сирию - События в Иерусалиме

Глава шестая

На Кипре - Основание Галатийских церквей

Глава седьмая

Начало спора - Иерусалимская церковь. Св. Иаков Праведный - «Апостольский собор» - «Апостол народов» - «Камень преткновения» - «Идти к язычникам…»

Глава восьмая

Македонские церкви - Поражение в Афинах - «Веселый Коринф»

Глава девятая

Послания св. Павла - «Когда прийдет конец?» - В Иерусалим через Эфес - Благовестник свободы

Глава десятая

Павел и Аполлос - На вершине успеха - Кризис в Коринфе - Истинное основание Церкви - Природа Церкви и ее жизнь - Дары Духа и высший путь

Глава одиннадцатая

Конфликт с коринфянами - Бунт эфесских ремесленников - Апостол в Македонии

Примечания

Библиография

Принятые сокращения

Источники

Перечень трудов протоиерея Александра Меня