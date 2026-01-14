Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мень Александр - Первые апостолы

Мень Александр - Первые апостолы
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Книга ярко воссоздает героическую эпоху зарождения христианства, когда горстка учеников Христа вышла на проповедь всему миру. Александр Мень анализирует ключевые фигуры Петра и Павла, показывая, как через их труды, споры и личные жертвы формировалась структура и богословие ранней Церкви. Это история о силе Духа, превратившей небольшую общину в мировую веру, и о вызовах, с которыми столкнулись первые последователи Спасителя в Римской империи.

Александр Мень - Первые апостолы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2008. - 199 с.
ISBN 978-5-903612-25-3

Александр Мень - Первые апостолы - Содержание

От редакции

Предисловие

Глава первая

  • Рыбаки на озере - Ученик - Петр и апостолы - Скала Церкви - Конец, ставший началом - Тайна Царства

Глава вторая

  • Община в Иерусалиме - Огонь Пятидесятницы - Свидетельство Петра - Первые испытания

Глава третья

  • Эллинисты - Св. Стефан - Савл Тарсянин - На пути в Дамаск - Павел в Тарсе

Глава четвертая

  • Св. Филипп и ап. Петр в Самарии - Крещение первого иноплеменника - Центурион Корнелий - Св. Варнава в Антиохии

Глава пятая

  • Варнава призывает Павла в Сирию - События в Иерусалиме

Глава шестая

  • На Кипре - Основание Галатийских церквей

Глава седьмая

  • Начало спора - Иерусалимская церковь. Св. Иаков Праведный - «Апостольский собор» - «Апостол народов» - «Камень преткновения» - «Идти к язычникам…»

Глава восьмая

  • Македонские церкви - Поражение в Афинах - «Веселый Коринф»

Глава девятая

  • Послания св. Павла - «Когда прийдет конец?» - В Иерусалим через Эфес - Благовестник свободы

Глава десятая

  • Павел и Аполлос - На вершине успеха - Кризис в Коринфе - Истинное основание Церкви - Природа Церкви и ее жизнь - Дары Духа и высший путь

Глава одиннадцатая

  • Конфликт с коринфянами - Бунт эфесских ремесленников - Апостол в Македонии

Примечания

Библиография

Принятые сокращения

Источники

Перечень трудов протоиерея Александра Меня

  • Книги - Сборники (по рукописям и фонограммам) - Брошюры - Переписка - Книги об Александре Мене

Views 298
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books