Мень Александр - Первые апостолы
Книга ярко воссоздает героическую эпоху зарождения христианства, когда горстка учеников Христа вышла на проповедь всему миру. Александр Мень анализирует ключевые фигуры Петра и Павла, показывая, как через их труды, споры и личные жертвы формировалась структура и богословие ранней Церкви. Это история о силе Духа, превратившей небольшую общину в мировую веру, и о вызовах, с которыми столкнулись первые последователи Спасителя в Римской империи.
Александр Мень - Первые апостолы
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2008. - 199 с.
ISBN 978-5-903612-25-3
Александр Мень - Первые апостолы - Содержание
От редакции
Предисловие
Глава первая
Рыбаки на озере - Ученик - Петр и апостолы - Скала Церкви - Конец, ставший началом - Тайна Царства
Глава вторая
Община в Иерусалиме - Огонь Пятидесятницы - Свидетельство Петра - Первые испытания
Глава третья
Эллинисты - Св. Стефан - Савл Тарсянин - На пути в Дамаск - Павел в Тарсе
Глава четвертая
Св. Филипп и ап. Петр в Самарии - Крещение первого иноплеменника - Центурион Корнелий - Св. Варнава в Антиохии
Глава пятая
Варнава призывает Павла в Сирию - События в Иерусалиме
Глава шестая
На Кипре - Основание Галатийских церквей
Глава седьмая
Начало спора - Иерусалимская церковь. Св. Иаков Праведный - «Апостольский собор» - «Апостол народов» - «Камень преткновения» - «Идти к язычникам…»
Глава восьмая
Македонские церкви - Поражение в Афинах - «Веселый Коринф»
Глава девятая
Послания св. Павла - «Когда прийдет конец?» - В Иерусалим через Эфес - Благовестник свободы
Глава десятая
Павел и Аполлос - На вершине успеха - Кризис в Коринфе - Истинное основание Церкви - Природа Церкви и ее жизнь - Дары Духа и высший путь
Глава одиннадцатая
Конфликт с коринфянами - Бунт эфесских ремесленников - Апостол в Македонии
Примечания
Библиография
Принятые сокращения
Источники
Перечень трудов протоиерея Александра Меня
Книги - Сборники (по рукописям и фонограммам) - Брошюры - Переписка - Книги об Александре Мене
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