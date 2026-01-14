Мень Александр - Прости нас, грешных

Глубокое и деликатное руководство по подготовке к исповеди, написанное выдающимся духовником. Александр Мень помогает читателю провести честный анализ своей совести, ориентируясь на евангельский идеал любви. Книга учит видеть в покаянии не унизительный допрос, а целительную встречу с милосердным Богом, дарующую силы для исправления жизни. Автор показывает, как через осознание своих ошибок освободиться от груза прошлого и обрести внутреннюю чистоту, необходимую для полноценной духовной жизни в современном мире.

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2013. - 187 с.

ISBN 978-5-89831-033-9

Предисловие

В покаянии принимайте благодать Божию

Дайте действовать силе Божией!

Облекитесь во Христа

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»

Взращивайте семена веры

Посвятите свою жизнь Господу

«Ныне суд миру сему...»

Молитесь об очищении сердец ваших

«Подражайте мне, как я Христу»

«...славе предшествует смирение»

Имейте любовь между собою

Дай нам, Господи, силы возродиться!

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные»

Обратимся сердцем к Богу, и родится в нас Христос

Трудитесь для славы Божией

«Царство Небесное силою берется...»

«Много званых, но мало избранных»

«То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»

Укрепляйтесь в вере, надежде и любви

Исполняйте закон Христов

Господи, прости нас, грешных!

«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...»

Приди к нам, Господи!

Несите любовь Христову в мир

Примите Духа Святого

«Друг друга тяготы носите»

«Да светит свет ваш перед людьми»

«Да будет мне по слову Твоему»

Рождение свыше

«Отвергнись себя...»

Откройте сердце для Бога

Входите в храм как в дом Божий

Обратим сердце к Богу, и родится в нас Христос

«Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн...»

Будем честны перед Богом

Боже, милостив буди мне, грешному

Принесем Господу милость и мир

Примите печать Духа Святого

Поднимайтесь по ступеням, ведущим в Храм Небесный

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»

«Господи, воцарствуй над нами един»

Омойтесь Духом Святым и огнем

Слушайте голос Божий

Простишь ли Ты меня, Господи?

Достойно свидетельствуйте о Господе

«Не бойся, только веруй!»

Принимайте дары Духа Святого

Доверьтесь Господу

«Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»

«Кто любит Меня, заповеди Мои сохранит»