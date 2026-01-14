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Мень Александр - Прости нас, грешных

Мень Александр - Прости нас, грешных
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Глубокое и деликатное руководство по подготовке к исповеди, написанное выдающимся духовником. Александр Мень помогает читателю провести честный анализ своей совести, ориентируясь на евангельский идеал любви. Книга учит видеть в покаянии не унизительный допрос, а целительную встречу с милосердным Богом, дарующую силы для исправления жизни. Автор показывает, как через осознание своих ошибок освободиться от груза прошлого и обрести внутреннюю чистоту, необходимую для полноценной духовной жизни в современном мире.

Протоиерей Александр Мень - Прости нас, грешных. Слово перед исповедью

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2013. - 187 с.
ISBN 978-5-89831-033-9

Протоиерей Александр Мень - Прости нас, грешных. Слово перед исповедью - Содержание

  • Предисловие

  • В покаянии принимайте благодать Божию

  • Дайте действовать силе Божией!

  • Облекитесь во Христа

  • «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»

  • Взращивайте семена веры

  • Посвятите свою жизнь Господу

  • «Ныне суд миру сему...»

  • Молитесь об очищении сердец ваших

  • «Подражайте мне, как я Христу»

  • «...славе предшествует смирение»

  • Имейте любовь между собою

  • Дай нам, Господи, силы возродиться!

  • «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные»

  • Обратимся сердцем к Богу, и родится в нас Христос

  • Трудитесь для славы Божией

  • «Царство Небесное силою берется...»

  • «Много званых, но мало избранных»

  • «То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»

  • Укрепляйтесь в вере, надежде и любви

  • Исполняйте закон Христов

  • Господи, прости нас, грешных!

  • «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...»

  • Приди к нам, Господи!

  • Несите любовь Христову в мир

  • Примите Духа Святого

  • «Друг друга тяготы носите»

  • «Да светит свет ваш перед людьми»

  • «Да будет мне по слову Твоему»

  • Рождение свыше

  • «Отвергнись себя...»

  • Откройте сердце для Бога

  • Входите в храм как в дом Божий

  • Обратим сердце к Богу, и родится в нас Христос

  • «Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн...»

  • Будем честны перед Богом

  • Боже, милостив буди мне, грешному

  • Принесем Господу милость и мир

  • Примите печать Духа Святого

  • Поднимайтесь по ступеням, ведущим в Храм Небесный

  • «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»

  • «Господи, воцарствуй над нами един»

  • Омойтесь Духом Святым и огнем

  • Слушайте голос Божий

  • Простишь ли Ты меня, Господи?

  • Достойно свидетельствуйте о Господе

  • «Не бойся, только веруй!»

  • Принимайте дары Духа Святого

  • Доверьтесь Господу

  • «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»

  • «Кто любит Меня, заповеди Мои сохранит»

  • Перечень трудов протоиерея Александра Меня

Views 223
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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