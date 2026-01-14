Мень Александр - Прости нас, грешных
Глубокое и деликатное руководство по подготовке к исповеди, написанное выдающимся духовником. Александр Мень помогает читателю провести честный анализ своей совести, ориентируясь на евангельский идеал любви. Книга учит видеть в покаянии не унизительный допрос, а целительную встречу с милосердным Богом, дарующую силы для исправления жизни. Автор показывает, как через осознание своих ошибок освободиться от груза прошлого и обрести внутреннюю чистоту, необходимую для полноценной духовной жизни в современном мире.
Протоиерей Александр Мень - Прости нас, грешных. Слово перед исповедью
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 2013. - 187 с.
ISBN 978-5-89831-033-9
Протоиерей Александр Мень - Прости нас, грешных. Слово перед исповедью - Содержание
Предисловие
В покаянии принимайте благодать Божию
Дайте действовать силе Божией!
Облекитесь во Христа
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»
Взращивайте семена веры
Посвятите свою жизнь Господу
«Ныне суд миру сему...»
Молитесь об очищении сердец ваших
«Подражайте мне, как я Христу»
«...славе предшествует смирение»
Имейте любовь между собою
Дай нам, Господи, силы возродиться!
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные»
Обратимся сердцем к Богу, и родится в нас Христос
Трудитесь для славы Божией
«Царство Небесное силою берется...»
«Много званых, но мало избранных»
«То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»
Укрепляйтесь в вере, надежде и любви
Исполняйте закон Христов
Господи, прости нас, грешных!
«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...»
Приди к нам, Господи!
Несите любовь Христову в мир
Примите Духа Святого
«Друг друга тяготы носите»
«Да светит свет ваш перед людьми»
«Да будет мне по слову Твоему»
Рождение свыше
«Отвергнись себя...»
Откройте сердце для Бога
Входите в храм как в дом Божий
Обратим сердце к Богу, и родится в нас Христос
«Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн...»
Будем честны перед Богом
Боже, милостив буди мне, грешному
Принесем Господу милость и мир
Примите печать Духа Святого
Поднимайтесь по ступеням, ведущим в Храм Небесный
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»
«Господи, воцарствуй над нами един»
Омойтесь Духом Святым и огнем
Слушайте голос Божий
Простишь ли Ты меня, Господи?
Достойно свидетельствуйте о Господе
«Не бойся, только веруй!»
Принимайте дары Духа Святого
Доверьтесь Господу
«Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»
«Кто любит Меня, заповеди Мои сохранит»
Перечень трудов протоиерея Александра Меня
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