Мень Александр - Тайна жизни и смерти
Философское и богословское размышление о смысле финала человеческого пути. Александр Мень исследует феномен смерти не как конец, а как таинственный переход, анализируя биологические данные, свидетельства очевидцев и истины Откровения. Автор помогает читателю преодолеть парализующий страх перед неизвестностью, указывая на Воскресение Христа как на залог вечной жизни. Книга утверждает, что осознание краткости земного бытия должно не ввергать в уныние, а побуждать к полноте жизни в любви и творчестве. Это глубокое утешение для тех, кто ищет ответы на вечные вопросы о предназначении человека в масштабе вечности.
Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы
«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1987-1990. - 53 с.
ISBN 978-5-903612-13-0
Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы - Содержание
Вечные вопросы
Открытие воскресной школы
Бессмертие
Перевоплощение и оккультизм
Парапсихология и неразрушимость духа
Воскресение мертвых
О посмертии
О вечном и временном
«Дорожите временем...»
Проповеди при отпевании
Слово перед исповедью
О жизни вечной
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