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Мень Александр - Тайна жизни и смерти

Мень Александр - Тайна жизни и смерти
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Философское и богословское размышление о смысле финала человеческого пути. Александр Мень исследует феномен смерти не как конец, а как таинственный переход, анализируя биологические данные, свидетельства очевидцев и истины Откровения. Автор помогает читателю преодолеть парализующий страх перед неизвестностью, указывая на Воскресение Христа как на залог вечной жизни. Книга утверждает, что осознание краткости земного бытия должно не ввергать в уныние, а побуждать к полноте жизни в любви и творчестве. Это глубокое утешение для тех, кто ищет ответы на вечные вопросы о предназначении человека в масштабе вечности.

Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1987-1990. - 53 с.
ISBN 978-5-903612-13-0

Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы - Содержание

Вечные вопросы

  • Открытие воскресной школы

  • Бессмертие

  • Перевоплощение и оккультизм

  • Парапсихология и неразрушимость духа

  • Воскресение мертвых

  • О посмертии

  • О вечном и временном

  • «Дорожите временем...»

  • Проповеди при отпевании

  • Слово перед исповедью

  • О жизни вечной

Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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