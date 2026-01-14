Мень Александр - Тайна жизни и смерти

Философское и богословское размышление о смысле финала человеческого пути. Александр Мень исследует феномен смерти не как конец, а как таинственный переход, анализируя биологические данные, свидетельства очевидцев и истины Откровения. Автор помогает читателю преодолеть парализующий страх перед неизвестностью, указывая на Воскресение Христа как на залог вечной жизни. Книга утверждает, что осознание краткости земного бытия должно не ввергать в уныние, а побуждать к полноте жизни в любви и творчестве. Это глубокое утешение для тех, кто ищет ответы на вечные вопросы о предназначении человека в масштабе вечности.

Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы

«Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня», 1987-1990. - 53 с.

ISBN 978-5-903612-13-0

Александр Мень - Тайна жизни и смерти. Лекции, проповеди, беседы - Содержание

Вечные вопросы