Для каждого из нас важнейшим моментом является встреча — личная встреча с Господом. Я уверен, что Господь стучится к каждому, часто не называя Себя, но человек волен откликнуться или повернуться спиной. Для тех, кто ответил, эта встреча открывает неизмеримую глубину и дает импульс для «пути вверх».

Отец Александр подчеркивает: если внедуховный человек с годами только теряет, то верующий — приобретает. Встреча с Христом — это тайна, неразрывно связанная с Его Воскресением. Как апостол Павел на пути в Дамаск, каждый христианин встречается не с историческим персонажем прошлого, а с Живым и Воскресшим Спасителем. Воскресение вывело евангельские события из узких рамок истории в то измерение, которое доступно из любой точки земли и любого столетия.

Эта метаморфоза означает, что Христос не просто «был», как Сократ или другие великие люди, но Он остается с нами «до скончания века». Именно эта реальность присутствия делает Церковь живым организмом, а нашу внутреннюю жизнь — бесконечным восхождением.

Александр Мень - О Христе и Церкви - Домашние беседы

Москва : Эксмо, 2025. — 160 с.

ISBN 978-5-04-202118-3

Александр Мень — О Христе и Церкви — Содержание