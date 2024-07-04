Мень - Таинство, слово и образ
В отличие от всех других учений, христианство зиждется не просто на системе взглядов или заветах своего Основателя, а на опыте постоянного живого общения с Ним Самим.
Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Его приход в мир был высшей точкой диалога между Богом и людьми, встречей, которая стала непреходящей реальностью, ибо путь к ней открыт для каждого.
Господь обращается к душе человека как ее божественный Учитель, ее Друг и Возлюбленный. Его призыв и наш ответ есть тайна, зарождающаяся в сокровенных глубинах сердца.
Сам Христос учил о необходимости молиться в тиши уединения. Но в то же время Он обещал пребывать среди людей, если двое или трое собраны во имя Его. Он основал Свою Церковь как новый, небывалый вид человеческой общности, создал единство людей, живущих в Нем, в Его Духе, в Его присутствии. По слову апостола Павла, Церковь – это целостный организм, тело; глава его – Иисус Христос.
Краеугольный камень Церкви – вера, которая проявляется в любви. Без этой основы «церковность» мертва и сохраняет только внешнюю оболочку, как это некогда случилось с законниками фарисеями…
Церковь не только организация или союз единоверцев, а – чудо, многообразное воплощение Духа Христова в человеческом роде. Истинная Церковь – это «народ Божий», призванный свидетельствовать о Христе самим своим существованием; это Община, где Искупитель являет Себя миру. Его благодатной силой она живет и крепнет.
Евангелие мы получили из рук Церкви, в ее таинствах обретаем дары Святого Духа и единение со Христом Спасителем, и в ее же сокровищнице нужно искать руководства для духовного «делания», для молитвы.
Александр Мень - Таинство, слово и образ - Православное богослужение
Санкт Петербург: Азбука, Азбука Аттикус, 2024. - 311 с,
ISBN 978 5 389 25848 8
Александр Мень - Таинство, слово и образ – Содержание
От автора
Введение
Глава первая «ДОМ НАРОДА БОЖИЯ»
- Колокола
- Облик храма
- План храма
- Суточное богослужение
- Устав и богослужебные книги
- Облачения
- Церковное пение и музыка
Глава вторая ВЕЧЕР В ХРАМЕ
- Вечерня
- Утреня
Глава третья ЛИТУРГИЯ
- Проскомидия
- Литургия оглашенных
- Литургия верных. Анафора
Глава четвертая ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ («непереходящие»)
- Церковный год
- Рождество Богородицы
- Воздвижение Креста Господня
- Введение во Храм Пресвятой Богородицы
- Рождество Христово
- Крещение Господне (Богоявление)
- Сретение Господне
- Благовещение
- Преображение Господне
- Успение Пресвятой Богородицы
- Праздники в честь святых, икон и памятные дни
Глава пятая ПАСХАЛЬНЫЙ ЦИКЛ («переходящие» праздники)
- Подготовительный период
- Мытарь и фарисей
- Блудный сын
- Суд Божий
- Прощеное воскресенье
- Великий пост (Четыредесятница)
- Особенности великопостного богослужения
- Канон св. Андрея Критского
- Литургия преждеосвященных Даров
- Неделя торжества Православия
- Неделя Крестопоклонная
- Четвертая и пятая недели поста
- Лазарева суббота и Вербное воскресенье
- Страстная седмица
- Понедельник, вторник, среда
- Великий четверг
- Великая пятница
- Великая суббота
- От Пасхи до Пятидесятницы
- Светлое Христово Воскресение
- Послепасхальные дни
- Вознесение
- Пятидесятница (день Святой Троицы)
- День Св. Духа и дни святых
Глава шестая ПРОПОВЕДЬ
- Беседы на «Символ веры»
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
- I. Библия и литургия
- II. О некоторых правилах церковной жизни
- III. О домашней молитве, духовных размышлениях и чтении Слова Божия
- IV. Об иконопочитании и мощах
- V. Схема суточного богослужения
- VI. Схема пасхального цикла
- VII. О дне празднования Пасхи и церковном календаре
- VIII. Основные праздники церковного года (кроме пасхального цикла)
- IX. Посты и дни поминовения усопших
- X. Перечень основных христианских исповеданий
Краткая библиография
Словарь церковных терминов
Словарь библейского богословия
Большое спасибо!