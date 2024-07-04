В отличие от всех других учений, христианство зиждется не просто на системе взглядов или заветах своего Основателя, а на опыте постоянного живого общения с Ним Самим.

Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Его приход в мир был высшей точкой диалога между Богом и людьми, встречей, которая стала непреходящей реальностью, ибо путь к ней открыт для каждого.

Господь обращается к душе человека как ее божественный Учитель, ее Друг и Возлюбленный. Его призыв и наш ответ есть тайна, зарождающаяся в сокровенных глубинах сердца.

Сам Христос учил о необходимости молиться в тиши уединения. Но в то же время Он обещал пребывать среди людей, если двое или трое собраны во имя Его. Он основал Свою Церковь как новый, небывалый вид человеческой общности, создал единство людей, живущих в Нем, в Его Духе, в Его присутствии. По слову апостола Павла, Церковь – это целостный организм, тело; глава его – Иисус Христос.

Краеугольный камень Церкви – вера, которая проявляется в любви. Без этой основы «церковность» мертва и сохраняет только внешнюю оболочку, как это некогда случилось с законниками фарисеями…

Церковь не только организация или союз единоверцев, а – чудо, многообразное воплощение Духа Христова в человеческом роде. Истинная Церковь – это «народ Божий», призванный свидетельствовать о Христе самим своим существованием; это Община, где Искупитель являет Себя миру. Его благодатной силой она живет и крепнет.

Евангелие мы получили из рук Церкви, в ее таинствах обретаем дары Святого Духа и единение со Христом Спасителем, и в ее же сокровищнице нужно искать руководства для духовного «делания», для молитвы.

Александр Мень - Таинство, слово и образ - Православное богослужение

Санкт Петербург: Азбука, Азбука Аттикус, 2024. - 311 с,

ISBN 978 5 389 25848 8

Александр Мень - Таинство, слово и образ – Содержание

От автора

Введение

Глава первая «ДОМ НАРОДА БОЖИЯ»

Колокола

Облик храма

План храма

Суточное богослужение

Устав и богослужебные книги

Облачения

Церковное пение и музыка

Глава вторая ВЕЧЕР В ХРАМЕ

Вечерня

Утреня

Глава третья ЛИТУРГИЯ

Проскомидия

Литургия оглашенных

Литургия верных. Анафора

Глава четвертая ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ («непереходящие»)

Церковный год

Рождество Богородицы

Воздвижение Креста Господня

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Крещение Господне (Богоявление)

Сретение Господне

Благовещение

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

Праздники в честь святых, икон и памятные дни

Глава пятая ПАСХАЛЬНЫЙ ЦИКЛ («переходящие» праздники)

Подготовительный период

Мытарь и фарисей

Блудный сын

Суд Божий

Прощеное воскресенье

Великий пост (Четыредесятница)

Особенности великопостного богослужения

Канон св. Андрея Критского

Литургия преждеосвященных Даров

Неделя торжества Православия

Неделя Крестопоклонная

Четвертая и пятая недели поста

Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Страстная седмица

Понедельник, вторник, среда

Великий четверг

Великая пятница

Великая суббота

От Пасхи до Пятидесятницы

Светлое Христово Воскресение

Послепасхальные дни

Вознесение

Пятидесятница (день Святой Троицы)

День Св. Духа и дни святых

Глава шестая ПРОПОВЕДЬ

Беседы на «Символ веры»

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Библия и литургия

II. О некоторых правилах церковной жизни

III. О домашней молитве, духовных размышлениях и чтении Слова Божия

IV. Об иконопочитании и мощах

V. Схема суточного богослужения

VI. Схема пасхального цикла

VII. О дне празднования Пасхи и церковном календаре

VIII. Основные праздники церковного года (кроме пасхального цикла)

IX. Посты и дни поминовения усопших

X. Перечень основных христианских исповеданий

Краткая библиография

Словарь церковных терминов

Словарь библейского богословия