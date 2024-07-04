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Мень - Таинство, слово и образ

Александр Мень - Таинство, слово и образ - Православное богослужение
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
В отличие от всех других учений, христианство зиждется не просто на системе взглядов или заветах своего Основателя, а на опыте постоянного живого общения с Ним Самим.
Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Его приход в мир был высшей точкой диалога между Богом и людьми, встречей, которая стала непреходящей реальностью, ибо путь к ней открыт для каждого.
Господь обращается к душе человека как ее божественный Учитель, ее Друг и Возлюбленный. Его призыв и наш ответ есть тайна, зарождающаяся в сокровенных глубинах сердца.
Сам Христос учил о необходимости молиться в тиши уединения. Но в то же время Он обещал пребывать среди людей, если двое или трое собраны во имя Его. Он основал Свою Церковь как новый, небывалый вид человеческой общности, создал единство людей, живущих в Нем, в Его Духе, в Его присутствии. По слову апостола Павла, Церковь – это целостный организм, тело; глава его – Иисус Христос.
Краеугольный камень Церкви – вера, которая проявляется в любви. Без этой основы «церковность» мертва и сохраняет только внешнюю оболочку, как это некогда случилось с законниками фарисеями…
Церковь не только организация или союз единоверцев, а – чудо, многообразное воплощение Духа Христова в человеческом роде. Истинная Церковь – это «народ Божий», призванный свидетельствовать о Христе самим своим существованием; это Община, где Искупитель являет Себя миру. Его благодатной силой она живет и крепнет.
Евангелие мы получили из рук Церкви, в ее таинствах обретаем дары Святого Духа и единение со Христом Спасителем, и в ее же сокровищнице нужно искать руководства для духовного «делания», для молитвы.

Александр Мень - Таинство, слово и образ - Православное богослужение

Санкт Петербург: Азбука, Азбука Аттикус, 2024. - 311 с,
ISBN 978 5 389 25848 8

Александр Мень - Таинство, слово и образ – Содержание

От автора
Введение
Глава первая «ДОМ НАРОДА БОЖИЯ»
  • Колокола
  • Облик храма
  • План храма
  • Суточное богослужение
  • Устав и богослужебные книги
  • Облачения
  • Церковное пение и музыка
Глава вторая ВЕЧЕР В ХРАМЕ
  • Вечерня
  • Утреня
Глава третья ЛИТУРГИЯ
  • Проскомидия
  • Литургия оглашенных
  • Литургия верных. Анафора
Глава четвертая ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ («непереходящие»)
  • Церковный год
  • Рождество Богородицы
  • Воздвижение Креста Господня
  • Введение во Храм Пресвятой Богородицы
  • Рождество Христово
  • Крещение Господне (Богоявление)
  • Сретение Господне
  • Благовещение
  • Преображение Господне
  • Успение Пресвятой Богородицы
  • Праздники в честь святых, икон и памятные дни
Глава пятая ПАСХАЛЬНЫЙ ЦИКЛ («переходящие» праздники)
  • Подготовительный период
  • Мытарь и фарисей
  • Блудный сын
  • Суд Божий
  • Прощеное воскресенье
  • Великий пост (Четыредесятница)
  • Особенности великопостного богослужения
  • Канон св. Андрея Критского
  • Литургия преждеосвященных Даров
  • Неделя торжества Православия
  • Неделя Крестопоклонная
  • Четвертая и пятая недели поста
  • Лазарева суббота и Вербное воскресенье
  • Страстная седмица
  • Понедельник, вторник, среда
  • Великий четверг
  • Великая пятница
  • Великая суббота
  • От Пасхи до Пятидесятницы
  • Светлое Христово Воскресение
  • Послепасхальные дни
  • Вознесение
  • Пятидесятница (день Святой Троицы)
  • День Св. Духа и дни святых
Глава шестая ПРОПОВЕДЬ
  • Беседы на «Символ веры»
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • I. Библия и литургия
  • II. О некоторых правилах церковной жизни
  • III. О домашней молитве, духовных размышлениях и чтении Слова Божия
  • IV. Об иконопочитании и мощах
  • V. Схема суточного богослужения
  • VI. Схема пасхального цикла
  • VII. О дне празднования Пасхи и церковном календаре
  • VIII. Основные праздники церковного года (кроме пасхального цикла)
  • IX. Посты и дни поминовения усопших
  • X. Перечень основных христианских исповеданий
Краткая библиография
Словарь церковных терминов
Словарь библейского богословия
Views 208
Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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