Дорогой читатель!

Вы держите в руках уникальную книгу «Аhават Хаим», которую написал сефардский мудрец, хахам Менахем Менаше, более ста лет назад. Она получила большое распространение в еврейских общинах, и уже не одно поколение служит настольной книгой для сефардских (и не только) семей. Данное издание было очень тепло принято русскоязычным читателем.

Книга содержит:

A) комментарии на недельные главы Торы, основанные на словах наших мудрецов разных поколений;

Б) различные истории из жизни праведников и простых евреев, укрепляющие веру в Творца и в праведников поколения;

B) hалахот (законы Торы), связанные с соответствующей недельной главой, или со временем/праздником, когда читают данную главу.

Искренне надеемся, что книга принесет Вам пользу и доставит большое удовольствие, помогая по-настоящему погрузиться в мир иудаизма и приблизиться к Творцу!

«С каждым поколением у людей становится все меньше и меньше духовных сил. Я очень сожалею об этом, так же, как сожалею и том, что многие мои братья выходцы из стран Ближнего Востока, приезжая на Святую Землю, вместо того, чтобы впитывать ее святость, попадают в ловушку злого начала. И с этим очень тяжело бороться. Поэтому я и решил, вместе со своими близкими, написать эту книгу.

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы этот труд был угоден Ему, и пусть все, что сказано здесь, исходящее из наших сердец, поможет читателю вернуться к Творцу и Его святой Торе. Да поможет нам Б-г, чтобы все наши деяния были на благо, и обрели благоволение в глазах Всевышнего, и чтобы мы вскоре удостоились увидеть Его возвращение в Цион!

Менахем Менаше - Аhават Хаим - Комментарии, истории и hалахот, связанные с недельными главами Торы - Книги «Берешит» и «Шмот»

Материал книги собран и подготовлен хахамом равом Менахемом Менаше, благословенна память праведника

Основатель издательства и первый главный редактор Рав Арье Лейб Демиховский

Перевод: р. Йосеф Мойн р. Моше Коган

Литературная редакция и коррекция: Л. Шухман Д. Ротенберг

Издательство: «Яхад», 2014, 670 стр

Введение

Книга Берешит

Глава Берешит בראשית

Глава Hoax נח

Глава Лех леха לך לך

Глава Вайера וירא

Глава «Хаей Сара» חיי שרה

Глава Толдот תולדות

Глава Вайеце ויצא

Глава Ваишлах וישלח

Глава Вайешев וישב

Глава Микец מקץ

Глава Ваигаш ויגש

Глава Вайехи ויחי

Книга Шмот ספר שמות

Глава Шмот שמות

Г лава «Ваэра» וארא

Глава Бо בא

Глава «Бешалах» בשלח

Глава Итро יתרו

Глава Мишпатим משפטים ..

.. Глава Трума תרומה

Глава Тецаве תצווה

Глава «Ки тиса» כי תשא

Глава Ваякэль ויקהל

Глава Пекудей – פקודי

Менахем Менаше - Аhават Хаим - Комментарии, истории и hалахот, связанные с недельными главами Торы - Книги «Берешит» и «Шмот» - Введение

Наши мудрецы говорят, что еврейский народ можно сравнить с червем (см. Йешайя, 41: «Не бойся, червь Яаков,... Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой»), сила которого в его способности прогрызать отверстие в плодах и поедать их. То есть, мудрецы намекают нам, что сила еврейского народа только в его устах. Ведь все, что необходимо исправить в материальном и духовных мирах, возможно только с помощью молитвы движения уст. Также мудрецы говорили, что человек, который согрешил, может начать свое исправление с изучения Торы. А каждое утро мы говорим: «Вот вещи, в исполнении которых нет меры... но изучение Торы стоит выше всего». Сказано также, что тот, кто занимается Торой, подобен тому, кто строит дворец царю, наверху и внизу (в этом мире), как сказано (Ишайя, 51): «И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю».

Раби Йоханан говорит: «Изучая Тору, человек защищает весь мир от всевозможных бед, как сказано (там же): «и тенью руки Моей покрою тебя».

Раби Леви сказал: «Тот, кто изучает Тору, приближает час Избавления геулу, как сказано: «И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: "ты Мой народ"».

В трактате Менахот сказано: «Тот, кто изучает Тору, подобен человеку, принесшему очистительное жертвоприношение...». И здесь можно привести слова книги “Зоар”: «Всякий, кто старается учить Тору, подобен человеку, приносящему все виды жертвоприношений перед Гсподом. Всевышний в ответ прощает ему прошлые проступки и нарушения, и готовит ему место в будущем мире». Это объясняет и сказанное в Мидраше: «Нет более [после разрушения Храма] возможности приносить жертвы, но есть возможность изучать Тору».

Тора дает человеку жизненные силы, и даже простые люди, которые встанут во времена воскрешения мертвых, заслужат это только благодаря тому, что поддерживали изучающих Тору. Об этом мы говорим каждый

раз, произнося благословение перед свитком Торы: «и жизнь вечную дал нам». Намек на это мы видим и в самой Торе ("Дварим", 30), как сказано: «Смотрите, ведь Я дал вам сегодня жизнь и добро».