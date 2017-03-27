Мендельсон - События, трагедии перед приходом избавителя-Машиаха
Я никогда не удостоился быть «кахановцем». Кибуцное прошлое, воздействие общественного мнения, боязнь репрессий правителей - останавливали меня от этого небезопасного и решительного шага. Я думаю, что так поступали многие.
Его убили, застрелив рукой подосланного и купленного араба в «благословенной» Америке, где служба безопасности поставлена на самом высоком уровне. Убили на глазах многочисленной аудитории на публичной лекции. И - никто не пострадал. Ведь еврея всегда можно безнаказанно убить.
Кто его убил? Это пока невыясненный вопрос. Только мы хорошо знаем, кто желал, жаждал его скорой смерти. Время откроет и это. Его травили все: и советские, и немецкие, и американские, и израильские... Все - скопом. И в Израиле все скопом нападали на него бесконечно, даже, когда он по народному волеизъявлению стал членом Кнессета...
Все, всегда и везде. Короче - вечный жид!
Слава нашему Вечному Жиду!
Все кричали, поминали, поклонялись на могиле у убитого И. Рабина. И никто из них не пришел на могилу еврея, убитого за то, что он был евреем.
Я был на 9-ой годовщине со дня его убийства. Вспомнил перед публикой и перед его сыном, р. Бенья-мином Зеевом Кахане, два аспекта из моей судьбы.
О том, что во времена нашего Исхода мы ни о ком не знали столько, сколько о раве Меире Кахане.
Он был нашим единственным защитником перед могучей Советией, ни за что не согласной выпустить сынов Израиля.
Я вспомнил эпизод 1988 года, когда держал голодовку у Стены Плача за спасение д-ра Семена Глузмана. Д-р Глузман, психиатр по профессии, первым выступил против карательной психиатрии в истории с генералом Григоренко. За что и отсидел полный срок.
Второй раз его хотели уже «упрятать» навсегда. Вот тогда-то я и объявил голодную забастовку. Один. Один против Советии, один против израильского истеблишмента. Из-за жары (не дали даже поставить зонт над головой), из-за поносов, на третий день был уже «готовый»... Бедная моя жена примчалась из Хайфы и стала умолять, призывать средства массовой информации (прорвалась и к членам Кнессета тоже) спасти отца пятерых детей... Все было напрасно.
Правда, пришел на полчаса известный поэт Хаим Гури. Потом промелькнула в течении пятнадцати минут член Кнессета Геула Коэн... А после пришел пожилой еврей, раввин в темном костюме, и сидел возле голодающего более двух часов.
Это был член Кнессета от партии «Ках», рав Меир Кахане. Тот самый «фашист, бандит», глашатай площадей и оратор Меир Кахане, которого ВСЕ БОЯЛИСЬ, а особенно - наши «друзья» арабы.
Он сидел и говорил тихим, размеренным голосом. Этот раввин отговаривал меня продолжать голодовку, ссылаясь на «спасение души». Моей души, души незнакомого ему еврея...Таков был рав Меир Кахане. Его не обвиняли ни в коррупции, ни в подкупе избирателей, ни в воровстве, ни в разврате, ни во взяточничестве. Его обвиняли - в ЗАЩИТЕ ЕВРЕЕВ и желании создать настоящее еврейское государство, основан ном на законах вечной Торы.
Иегуда Мендельсон - События, трагедии нашей реальности перед приходом избавителя-Машиаха
(сборник статей прошлых лет)
Компьютерный набор: Иегуда Бар-Менахем
Графика, рисунки и обложка: Михаль Даниэль
Фото и консультант по компьютеру: Яков-Исраэль Мендельсон
Выдержки: из книги «Души рассказывают» р. И. Срэбник
Перевод и редакция
Иегуды НОВОСЕЛЬСКОГО
из книги «Воин Армии В-вышнего» р. И. Шварц перевод Леи Бар-Менахем
из книги «Еврейские предсказания...» р. Р.Айзенберг перевод и систематизация р.Хаима Коэна
Послесловие: писателя Эли Люксембурга
5760 ** ИЕРУСАЛИМ ** 2000 Издание «Махон Мендельсон-Иерушалаим»
Адрес: ИЗРАИЛЬ, Иерусалим, п.я. 23642 Тел.: 02-5861265,052-864003 (С)
Иегуда Мендельсон - События, трагедии нашей реальности перед приходом избавителя-Машиаха - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАРОДУ
КОГДА СОБИРАЛИСЬ СТАТЬИ
РОЖДЕННОЙ СВОБОДНОЙ
Рафаэль Алеви АЙЗЕНБЕРГ
СТРАШНАЯ ХРОНИКА ВРЕМЕН ПРИХОДА
И соединяются четыре вида наказания смертью
И их суд
Опять разрываются сердца
Перед приходом Машиаха лицо поколения будет как собачье
ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ
ЭФКЕРУТ (НИЧЕЙНОСТЬ, БЕСХОЗНОСТЬ)
Хотите еще примеры в армнн?
И уже кто-то стреляет в премьер-министра
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВИДИМ ЯВНЫЕ ЧУДЕСА
ДНИ МАШИАХА
Фестиваль в Араде под эгидой мни. связи
БАРУХ МОРДЕХАЙ!
Гнматрия
Коды Торы
ВЕЧНАЯ СВЕЧА
ФОНД ПОМОЩИ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
И вдруг случай с захватом Нахшона
ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
НА КОГО НАДЕЯТЬСЯ, ОПЕРЕТЬСЯ
Мы теряем больших знатоков Торы
НАШИ УЧИТЕЛЯ
СОЛДА Т АРМИИ В-ВЫШНЕГО
ДНИ ПЕРЕД ПРИХОДОМ
О Дани Кац
ЧУДЕСА ДНЕЙ МАШИАХА
Наказанный небесами Израиль получил 39 "скалов"
ПОЖАРЫ
СВЯТОТАТСТВО (ОСКВЕРНЕНИЕПАМЯТИ)
НОВЫЙ ВИД «ИНТИФАДЫ»
КТО УБИЙЦА?
ДИБУК
ОТИСТЫ
ПАМЯТИ ЙЕГУДЫ НОВОСЕЛЬСКОГО
ДОЖДИ
МАРИКИОФФЕ
Иегуда Мендельсон - События, трагедии нашей реальности перед приходом избавителя-Машиаха - ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАРОДУ
(из брошюры «Раввин Меир Кахане. К третьей годовщине со дня убийства», издательства «МАОЗ»)
Не ненависть была символом его жизни, а любовь. Любовь к Израилю. Вот что написал раввин Кахане во вступлении к своей книге «НИКОГДА БОЛЬШЕ!» в 1971 году:
- АХАВАТ ИСРАЭЛЬ! Что означают эти слова? Они означают любовь к еврею, включая самого себя. Еврей обязан любить свой народ.
Большое влияние на воспитание его качеств оказала семья. Мать, Соня, эмигрировала в США из Двинска (Даугавпилс, Латвия) в 1919г. Отец, Ехезкиель-Шрага Коэн, родился в Эрец Исраэль, в Цфате. Из-за экономического положения эмигрировал в Европу, но, предчувствуя «коричневую чуму», переехал в США. Тоска по покинутой родине и надежда вернуться на Святую Землю не покидали его всю жизнь.
Он стал активным сионистом, личным другом и верным соратником Зеева Жаботинского. Разница между ними была в том, что Жаботинский-ревизионист пытался написать новую тору для еврейского народа, а истина содержится в Торе, полученной евреями на Синае. Она и стала основой жизни и деятельности Меира Кахане.
14 лет своей юности Меир Кахане посвятил изучению Торы в известнейшей йешиве «Мир» в Нью-Йорке. Все годы учебы он был активистом «Бейтара».
После окончания учебы в йешиве и получения «смихи» раввин Кахане стал во главе еврейской общины одного из районов Нью-Йорка, параллельно закончив университет на факультете международного права.
Помня свое детство, проведенное в конфликтах с соседями в Бруклине, неграми и итальянцами, особо преследовавших еврейских мальчиков в кипах, он проводил активную воспитательную работу среди еврейской молодежи, пытаясь вернуть ей утерянную национальную гордость и человеческое достоинство.
Кахане стал одним из редакторов «Джуиш пресс», где было множество жалоб евреев на антисемитские выходки, избиения, грабежи, издевательства. Как реакция - в 1964г. раввин Меир Кахане создает «Лигу защиты евреев», борющуюся против антисемитизма и неофашистских, расистских организаций Америки.
В конце 60-х годов свидетельства о страшных репрессиях против евреев СССР стали проникать через «железный занавес».
«Сила гоев - в нашей слабости», - говорил раввин Кахане.
1968 год...Эхо взрывов в представительствах Аэрофлота и Интуриста в Нью-Йорке прозвучало по всей Америке... «Пресс-конференция», устроенная Лигой в захваченном представительстве ТАСС, вывела проблему советских евреев на первые полосы американских и всех западных газет.
Стало неприличным не помогать советским евреям.
В 1972г. раввин Меир Кахане с семьей репатриируется в Израиль. Он хорошо понял, что пока на территории Израиля проживает значительное количество арабов - мира не будет.
«Вы думаете, что араб с евреями может радоваться в День Независимости? О чем тоскует арабская душа? Или, по-вашему, их можно купить за асфальт, водопровод и электричество, которые мы провели в их деревни? Дешево же вы оцениваете арабов»
В 1976г. р. Кахане разослал тысячи писем по арабским деревням, предлагая добровольно покинуть Израиль, и обещал содействие и помощь при получении виз и переезде в любую страну. Сотни отдельных семей и целая деревня из Галилеи согласились покинуть Израиль. Раввин Кахане посылает письмо в Кнессет на эту тему и... оказывается за решеткой, где ему пришлось побывать еще много раз...
В 1984г. раввин Меир Кахане был избран в Кнессет и стал одним из активнейших парламентариев Израиля. Все, связанное с судьбой еврейского народа, волновало его: он боролся против социалистической экономики, за реформы в системе образования, сегодня основанной на чуждых еврейской традиции доктринах, против партийного засилья в средствах информации. Он следил за решением проблем сотен неблагополучных семей, особенно наркоманов, за судьбами еврейских девушек, вышедших замуж за арабов и подвергающихся издевательствам со стороны арабских родственников и соседей.
В 1986г. он разработал проект абсорбции массовой алии, который даже не был рассмотрен комиссией по алие и абсорбции, членом которой раввин Кахане являлся.
Чтобы избавиться от этой «белой вороны» левые активисты прилепили Кахане ярлык расиста за его отрицательное отношение к израильским арабам.
На основании поправки к Основному закону о выбо] 1988г. движение КАХ не было допущено к выборам в Кнессс В 1990г. Меир Кахане отправился в ежегодное турне в США, чтобы предупредить американских евреев: пора, кидать галут, пора репатриироваться в Израиль, пока не поздно...
Последний год жизни раввин Меир Кахане повторял: « так ненавидят, что готовы убить. Но я не хотел бы погибну руки еврея».
Его убил араб, проникший на одну из его лекций в Йорке. Сбылось.
Спасибо
Спасибо