Я никогда не удостоился быть «кахановцем». Кибуцное прошлое, воздействие общественного мнения, боязнь репрессий правителей - останавливали меня от этого небезопасного и решительного шага. Я думаю, что так поступали многие.

Его убили, застрелив рукой подосланного и купленного араба в «благословенной» Америке, где служба безопасности поставлена на самом высоком уровне. Убили на глазах многочисленной аудитории на публичной лекции. И - никто не пострадал. Ведь еврея всегда можно безнаказанно убить.

Кто его убил? Это пока невыясненный вопрос. Только мы хорошо знаем, кто желал, жаждал его скорой смерти. Время откроет и это. Его травили все: и советские, и немецкие, и американские, и израильские... Все - скопом. И в Израиле все скопом нападали на него бесконечно, даже, когда он по народному волеизъявлению стал членом Кнессета...

Все, всегда и везде. Короче - вечный жид!

Слава нашему Вечному Жиду!

Все кричали, поминали, поклонялись на могиле у убитого И. Рабина. И никто из них не пришел на могилу еврея, убитого за то, что он был евреем.

Я был на 9-ой годовщине со дня его убийства. Вспомнил перед публикой и перед его сыном, р. Бенья-мином Зеевом Кахане, два аспекта из моей судьбы.

О том, что во времена нашего Исхода мы ни о ком не знали столько, сколько о раве Меире Кахане.

Он был нашим единственным защитником перед могучей Советией, ни за что не согласной выпустить сынов Израиля.

Я вспомнил эпизод 1988 года, когда держал голодовку у Стены Плача за спасение д-ра Семена Глузмана. Д-р Глузман, психиатр по профессии, первым выступил против карательной психиатрии в истории с генералом Григоренко. За что и отсидел полный срок.

Второй раз его хотели уже «упрятать» навсегда. Вот тогда-то я и объявил голодную забастовку. Один. Один против Советии, один против израильского истеблишмента. Из-за жары (не дали даже поставить зонт над головой), из-за поносов, на третий день был уже «готовый»... Бедная моя жена примчалась из Хайфы и стала умолять, призывать средства массовой информации (прорвалась и к членам Кнессета тоже) спасти отца пятерых детей... Все было напрасно.

Правда, пришел на полчаса известный поэт Хаим Гури. Потом промелькнула в течении пятнадцати минут член Кнессета Геула Коэн... А после пришел пожилой еврей, раввин в темном костюме, и сидел возле голодающего более двух часов.

Это был член Кнессета от партии «Ках», рав Меир Кахане. Тот самый «фашист, бандит», глашатай площадей и оратор Меир Кахане, которого ВСЕ БОЯЛИСЬ, а особенно - наши «друзья» арабы.

Он сидел и говорил тихим, размеренным голосом. Этот раввин отговаривал меня продолжать голодовку, ссылаясь на «спасение души». Моей души, души незнакомого ему еврея...

Таков был рав Меир Кахане. Его не обвиняли ни в коррупции, ни в подкупе избирателей, ни в воровстве, ни в разврате, ни во взяточничестве. Его обвиняли - в ЗАЩИТЕ ЕВРЕЕВ и желании создать настоящее еврейское государство, основан ном на законах вечной Торы.