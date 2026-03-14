Мэннинг - Авва Отче!

Книга Бреннана Мэннинга «Авва Отче! — Откройте свое сердце Богу» является глубоким духовным манифестом, посвященным теме безусловной Божьей любви и сыновних отношений с Творцом. Автор ставит перед собой задачу освободить верующего от гнета религиозного перфекционизма, страха и попыток «заслужить» одобрение Небесного Отца. Основная идея произведения заключается в том, что самое глубокое исцеление человеческой души происходит в момент принятия истины о нашей «непоправимой любимости» Богом. Мэннинг призывает читателя оставить маски и ложное «я», чтобы в искреннем доверии воскликнуть «Авва!», признавая свою полную зависимость от милости Того, кто знает нас до глубины и всё же любит безгранично.

Содержательная часть книги сосредоточена на анализе препятствий, которые мешают нам пережить близость с Богом. Автор подробно разбирает психологию «сиротства» — состояния, при котором христианин живет так, будто его принятие зависит от его достижений или безупречного поведения. Мэннинг противопоставляет этому библейский образ Отца, который бежит навстречу блудному сыну. Книга наполнена личными историями, размышлениями о созерцательной молитве и тишине, а также практическими советами о том, как научиться доверять Божьей нежности в повседневной рутине. Автор подчеркивает, что духовная трансформация начинается не с усилий воли, а с глубокого внутреннего покоя, обретенного в объятиях «Аввы».

Текст написан в очень теплой, поэтичной и обезоруживающе честной манере. Бреннан Мэннинг, сам прошедший через суровые жизненные испытания и падения, пишет не с высоты богословской кафедры, а как выздоравливающий грешник, нашедший сокровище в Божьем милосердии. Работа служит мощным противоядием от духовного выгорания и законничества, помогая читателю восстановить подлинную радость общения с Создателем. Это чтение приглашает к самому важному путешествию в жизни — переходу от формальной религии к интимной, живой связи с Богом, Который называет нас Своими возлюбленными детьми.

Бреннан Мэннинг - Авва Отче! - Откройте свое сердце Богу

Перевод с английского. - Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2002. – 158 с.

ISBN 5-88869-137-2.

Бреннан Мэннинг - Авва Отче! – Содержание

Благодарности

Предисловие

Глава 1. Выходи из укрытия

Глава 2. Притворщик

Глава 3. Возлюбленный

Глава 4. Дитя Отца

Глава 5. Фарисей и дитя

Главаб. Живое присутствие

Глава 7. Возвращение утраченной страсти

Глава 8. Сила духа и фантазия

Глава 9. Стук сердца Равви

Примечания

Об авторе