Мэннинг - Доверие любой ценой

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Ethics, Philology Literature

В наши дни мы переживаем кризис доверия. Например, я видел множество церквей со словом «вера» в названии: «Библейский дом веры», «Поместная церковь веры», «Международное служение веры»... Однако до сих пор я так и не видел церкви со словом «доверие» или «упование» в названии. Воистину, доверие сегодня в дефиците. Вот почему я встретил с радостью эти глубокие размышления Бреннана Мэннинга на столь жизненно важную, но часто пренебрегаемую тему.

Мэннинг Бреннан - Доверие любой ценой - Путь оборванца к Богу

Бреннан Мэннинг; пер. с англ. Юрий Шпак

К.: Ефетов А.В., 2018. - 200 с.

ISBN 978-966-8795-41-1

Мэннинг Бреннан - Доверие любой ценой - Содержание

  • Глава 1. Путь упования

  • Глава 2. Путь благодарения

  • Глава 3. Непомерная сложность

  • Глава 4. Мыслить масштабно

  • Глава 5. Люди искусства, мистики и клоуны

  • Глава 6. Бесконечный и близкий

  • Глава 7. Доверяя Иисусу

  • Глава 8. Испорченное доверие

  • Глава 9. Смиренная уверенность

  • Глава 10. Треснутый кувшин

  • Глава 11. Здесь и сейчас

  • Глава 12. Доверие любой ценой

Added 14.03.2026
Author AlexDigger
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books