Меновщиков - Тренинг навыков психологического консультирования

В книге представлена программа и учебно-методические материалы для проведения тренинга консультативных навыков во всех известных на сегодня вариантах: психологического консультирования «лицом к лицу» (очного консультирования), телефонного консультирования, интернет-консультирования с использованием разных каналов (видео- и аудио- конференции, чат, форум и переписка по электронной почте). Уделено внимание вопросам супервизии и этическим правилам и стандартам использования психологического консультирования на дистанции.Издание предназначено практическим психологам и психотерапевтам, коучам и супервизорам. Оно может быть использовано и как руководство для преподавателя-тренера, и как пособие (практикум) для самостоятельной работы по развитию навыков и умений психологического консультирования, прежде всего на дистанции.

Книга также будет полезна научным работникам, преподавателям и студентам психологических и медицинских факультетов.

Меновщиков В.Ю. - Тренинг навыков психологического консультирования: от очного к телефонному и интернет-консультированию

М.: Академический проект, 2022. — 158 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3931-5

Меновщиков В.Ю. - Тренинг навыков психологического консультирования – Содержание

Предисловие (В.Ю. Меновщиков)

Основные принципы проведения тренинга

А. Подготовка к тренингу

Б. Правила группы и принципы, на которые они опираются

В. Модель обучения консультированию через опыт

Часть 1. Базовые умения и навыки психологического консультирования

Встреча 1. Что такое консультирование? План занятия 1 1.1. Представление тренера. Цели тренинга 1.2. Представление каждого 1.3. Правила работы группы 1.4. Упражнение «Встреча» 1.5. Дискуссия «Что такое консультирование и чем оно отличается от психотерапии?» 1.6. Теория «Цели консультирования» 1.7. Упражнение с тремя консультантами 1.8. Теория «Стадии консультирования» 1.9. Практикум в тройках (клиент-консультантсупервизор) — 1-я стадия консультирования 1.10. Необходимые и достаточные терапевтические условия (по К. Роджерсу) 1.11. Подведение итогов дня

Встреча 2. Основные приемы очного консультирования План занятия 2 2.1. Настрой на день. Как прошел вечер, ночь, утро… что сейчас? 2.2. Теория «Базовые навыки (приемы) консультирования» Основные приемы консультирования 2.3. «Сухое» упражнение на изучение приемов консультирования 2.4. Практикум в тройках (2-я стадия консультирования) 2.5. Теория «Перебор альтернативных решений. План (4-я стадия консультирования)» Перебор альтернативных решений 2.6. Практикум в тройках: очная консультация как целостное действие 2.7. Обсуждение в общем кругу: как завершить консультирование? (5-я стадия консультирования) Завершение консультирования 2.8. Подведение итогов дня 2.9. Домашнее задание № 1



Часть 2. Дистантное консультирование в реальном времени (видео и аудио)

Встреча 3. Специфика консультирования на дистанции. Видеоскайп План занятия 3 3.1. Настрой на день 3.2. Введение к теме 3.3. Дискуссия «Отличия очного и дистанционного консультирования» 3.4. Мини-лекция «Видеоконференции: преимущества и недостатки» 3.5. Практикум по Скайп-консультированию 1 3.6. Практикум по Скайп-консультированию 2 3.7. Подготовка к Скайп-консультированию. Лист готовности Скайп-консультанта 3.8. Подведение итогов дня 3.9. Домашнее задание

Встреча 4. Телефонное консультирование и аудиоскайп План занятия 4 4.1. Настрой на день 4.2. Обсуждение Домашнего задания 4.3. Мини-лекция «Что такое Телефон доверия? (ТД)» 4.4. Практикум в тройках: телефонное консультирование 4.5. Мини-лекция «Особые обращения на Телефон доверия» 4.6. Практикум в тройках: аудиоконсультация 4.7. Подведение итогов дня 4.8. Домашнее задание



Часть 3. Психологическое консультирование с использованием чат‑технологий

Встреча 5. Чат План занятия 5 5.1. Настрой на день 5.2. Обсуждение Домашнего задания 5.3. Мини-лекция «ЧАТ: определение, специфика» 5.4. Упражнение: Работа с условным клиентом в чате 5.5. Дискуссия: преимущества и недостатки чата 5.6. Практикум в тройках: консультация через чат 5.7. Подведение итогов дня 5.8. Домашнее задание



Часть 4. Асинхронное психологическое консультирование

Встреча 6. Форум План занятия 6 6.1. Настрой на день 6.2. Обсуждение Домашнего задания 6.3. Мини-лекция «Форумы. Определение, суть работы, классификация форумов» 6.4. Упражнение «Ответы на готовые посты клиентов» 6.5. Теория «Чек-лист ответа на форуме» 6.6. Практикум по консультированию на форуме 6.7. Подведение итогов дня 6.8. Домашнее задание

Встреча 7. Переписка по электронной почте План занятия 7 7.1. Как прошла неделя? Общие впечатления от выполнения Домашнего задания 7.2. Обсуждение Домашнего задания в четверках 7.3. Теория «Консультирование по эл. почте. Асинхронная переписка» 7.4. Упражнение с готовым текстом 7.5. Мини-лекция «Категории оценки текста клиента и метамодель» 7.6. Упражнение: Ответ на готовый текст клиента 7.7. Мини-лекция «Стадии консультирования в долгосрочной асинхронной переписке. План ответа на письмо» 7.8. Практикум в парах: консультация по эл. почте 7.9. Как прошел день 7.10. Домашнее задание. Консультации по почте



Часть 5. Супервизия в дистантном консультировании. Этика

Встреча 8. Личность и компетенции интернет-консультанта. Супервизия. Этика План занятия 8 8.1. Как прошла неделя? Общие впечатления от выполнения Домашнего задания (консультирование по эл. почте) 8.2. Обсуждение Домашнего задания в четверках 8.3. Мини-лекция «Личностные характеристики и компетенции интернет-консультанта» 8.4. Упражнение: Оценить свои личностные характеристики и компетенции в интернет-консультировании 8.5. Теория «Профессиональное развитие консультанта. Супервизия и интервизия» Рабочее определение супервизии. Принципы обратной связи Коллегиальная супервизия, или Интервизия 8.6. Практикум: Интервизорская группа 8.7. Теория «Этические принципы интернет-консультирования» 8.8. Анкетирование. Подведение итогов дня и курса в целом



Приложение 1. Раздаточные материалы к занятиям

Встреча 1. Что такое психологическое консультирование? Раздаточный материал 1.1. Консультирование и психотерапия. Определения Раздаточный материал 1.2. Черты различия и сходства консультирования и психотерапии глубокого уровня Раздаточный материал 1.3. К. Роджерс: Терапевтические условия Раздаточный материал 1.4. Невербальное поведение консультанта Раздаточный материал 1.5. С какими «компонентами» психики имеет дело консультирование Раздаточный материал 1.6. Реальности, в которых должен находиться консультант

Встреча 2. Стадии и приемы консультирования Раздаточный материал 2.1. Стадии консультирования Раздаточный материал 2.2. Общий обзор основных консультативных приемов Раздаточный материал 2.3. Отличия базовых техник от техник воздействия Раздаточный материал 2.4. Информация и совет Раздаточный материал 2.5. Типичные ошибки консультативного диалога

Встреча 3. Специфика консультирования на дистанции. Видеоскайп Раздаточный материал 3.1. Общение, опосредованное Интернетом Раздаточный материал 3.2. Классификация терапевтических интервенций, поддерживаемых через Интернет Раздаточный материал 3.3. Лист готовности Скайп-консультанта Раздаточный материал 3.4. Технические требования, необходимые для интернет-консультации через Скайп Раздаточный материал 3.5. Пример страницы сайта, предлагающего Скайп-консультацию

Встреча 4. Телефоны доверия и другие формы аудиоконсультаций Раздаточный материал 4.1. Особенности телефонной (аудио) коммуникации Раздаточный материал 4.2. Задачи телефонных служб Раздаточный материал 4.3. Особые обращения на телефоне Раздаточный материал 4.4. Запрещенные приемы телефонного диалога (коммуникативные барьеры по Томасу Гордону)

Встреча 5. Чат Материал для самостоятельного изучения 5.1. Фазы чат-консультирования

Встреча 6. Форум Раздаточный материал 6.1. Чек-лист (проверочный лист) ответа на форуме (одноразового ответа в «консультарии»)

Встреча 7. Консультирование по электронной почте Раздаточный материал 7.1. Потенциальные выгоды и риски использования электронной почты Раздаточный материал 7.2. Классификация методов исследования и оценки речи (текста клиента) в консультировании и психотерапии Раздаточный материал 7.3. Типовая структура жалоб клиентов (по В.В. Столину, 1997) Раздаточный материал 7.4. Категории оценки текста клиента (по В.Ю. Меновщикову, 2009) Раздаточный материал 7.5. Оценка индивидуальности через текст Раздаточный материал 7.6. Метамодельные нарушения в речи клиента Раздаточный материал 7.7. Специфические приемы асинхронного консультирования на основе текста

Встреча 8. Личностные характеристики консультанта и супервизия Раздаточный материал 8.1. Личностные характеристики эффективного консультанта Раздаточный материал 8.2. Самооценка развития личностных характеристик консультанта Раздаточный материал 8.3. Компетенции консультанта, работающего в сети Интернет Раздаточный материал 8.4. Лист супервизора Раздаточный материал 8.5. Конструктивная обратная связь (в супервизии и интервизии) Раздаточный материал 8.6. Примерная структура отдельной встречи для интервизии



Приложение 2. Предлагаемые принципы услуг по охране психического здоровья онлайн (ISMHO, версия 3.11)

Приложение 3. Программа тренинга навыков психологического консультирования

Приложение 4. Итоговая анкета участника тренинга

Литература