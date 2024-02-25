Менжулин – Расколдовывая Юнга

Во всякой книге, даже самой что ни на есть научной, есть доля личного, человеческого (порой даже «слишком человеческого») интереса писателя. Этот текст — не исключение. «Расколдовывая Юнга» — не что иное, как результат: а) длившегося шесть лет (1992-1998) моего глубокого увлечения идеями основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга и б) отнявшего у меня еще почти четыре года (с марта 1998 г.) критического переосмысления теорий и деяний этого великого психолога и психиатра.

Что же приключилось в марте девяносто восьмого? В тот месяц я прощался с Америкой — страной, в которую незадолго до этого приехал впервые и которую (не успев еще как следует распробовать этот давно манивший меня плод) собирался покинуть, быть может, навсегда. Возвращаясь в родные украинские пенаты, я, тогда еще убежденный популяризатор творчества Юнга, естественно, хотел захватить с собой что-нибудь самое «новенькое» и увлекательное из юнгианской литературы, обильно представленной на полках тамошних книжных магазинов. Проведя несколько часов в одном из филиалов общеамериканской книготорговой сети Barnes & Noble, я наконец рискнул остановить свой выбор на книге, написанной совершенно неизвестным мне автором, но уж очень интриговавшей своим еще более неожиданным для моего тогдашнего слуха названием — «Культ Юнга: Истоки харизматического движений». Интерес к книге подогревал и тот факт, что по итогам 1994 г. (когда она впервые вышла в свет) Ассоциация книгоиздателей США признала ее лучшей книгой года по психологии. Однако чтение введения к этому опусу оказалось для меня непростым испытанием.

В этой работе, — заявлял ее автор, лектор департамента истории науки Гарвардского университета Ричард Нолл, — речь идет о международном движении, сплотившемся вокруг идей трансцендентального порядка и вокруг идеализированной личности Карла Густава Юнга (1875-1961) — швейцарского психиатра, психоаналитика и основателя школы аналитической психологии. ... Людьми, читающими Юнга и участвующими в юнговском движении, чаще всего являются индивиды, пытающиеся развить свое чувство «духовности».

В. Менжулин – Расколдовывая Юнга – От апологетики к критике

К.: Сфера, 2002. – 207 с.

ISBN 966-7841-44-8

В. Менжулин – Расколдовывая Юнга – Содержание

Предисловие

Глава I. АНРИ ЭЛЛЕНБЕРГЕР И ОТКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЮНГА

Формирование стиля: эклектицизм или поликультурализм?

Формирование методологии: факты, и только факты

На дальних подступах к Юнгу: уточнение идейной генеалогии

Юнг в эпицентре: «темные пятна» на «светлом лике»

До и после «Открытия бессознательного»: подлинные масштабы критики

Швейцарский колорит

Семейная наука

«Творческая болезнь»

«Парадигматические пациентки»

Глава II. МЕТАМОРФОЗЫ И СИМВОЛЫ НАРЦИССИЗМА

Вклад Питера Хоманса: контекстуальный подход

Спор о диагнозе: «творческая болезнь» или «борьба с нарциссизмом»?

Юнг и поп-культура: параметры востребованности

Этиологическая деталь: философская интоксикация

Глава III. УКРАИНСКИЙ ЮНГ

Первое появление: молодой психиатр из Цюриха

С приходом большевиков: маргинализация и забвение

В поисках национального бессознательного: «чисто украинский Юнг»

Перестройка и современность: усталость от материализма и ее плоды

Библиография