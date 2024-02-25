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Менжулин – Расколдовывая Юнга

В. Менжулин – Расколдовывая Юнга – От апологетики к критике
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
Во всякой книге, даже самой что ни на есть научной, есть доля личного, человеческого (порой даже «слишком человеческого») интереса писателя. Этот текст — не исключение. «Расколдовывая Юнга» — не что иное, как результат: а) длившегося шесть лет (1992-1998) моего глубокого увлечения идеями основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга и б) отнявшего у меня еще почти четыре года (с марта 1998 г.) критического переосмысления теорий и деяний этого великого психолога и психиатра.
Что же приключилось в марте девяносто восьмого? В тот месяц я прощался с Америкой — страной, в которую незадолго до этого приехал впервые и которую (не успев еще как следует распробовать этот давно манивший меня плод) собирался покинуть, быть может, навсегда. Возвращаясь в родные украинские пенаты, я, тогда еще убежденный популяризатор творчества Юнга, естественно, хотел захватить с собой что-нибудь самое «новенькое» и увлекательное из юнгианской литературы, обильно представленной на полках тамошних книжных магазинов. Проведя несколько часов в одном из филиалов общеамериканской книготорговой сети Barnes & Noble, я наконец рискнул остановить свой выбор на книге, написанной совершенно неизвестным мне автором, но уж очень интриговавшей своим еще более неожиданным для моего тогдашнего слуха названием — «Культ Юнга: Истоки харизматического движений». Интерес к книге подогревал и тот факт, что по итогам 1994 г. (когда она впервые вышла в свет) Ассоциация книгоиздателей США признала ее лучшей книгой года по психологии. Однако чтение введения к этому опусу оказалось для меня непростым испытанием.
В этой работе, — заявлял ее автор, лектор департамента истории науки Гарвардского университета Ричард Нолл, — речь идет о международном движении, сплотившемся вокруг идей трансцендентального порядка и вокруг идеализированной личности Карла Густава Юнга (1875-1961) — швейцарского психиатра, психоаналитика и основателя школы аналитической психологии. ... Людьми, читающими Юнга и участвующими в юнговском движении, чаще всего являются индивиды, пытающиеся развить свое чувство «духовности».

В. Менжулин – Расколдовывая Юнга – От апологетики к критике

К.: Сфера, 2002. – 207 с.
ISBN 966-7841-44-8

В. Менжулин – Расколдовывая Юнга – Содержание

Предисловие
Глава I. АНРИ ЭЛЛЕНБЕРГЕР И ОТКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЮНГА
  • Формирование стиля: эклектицизм или поликультурализм?
  • Формирование методологии: факты, и только факты
  • На дальних подступах к Юнгу: уточнение идейной генеалогии
  • Юнг в эпицентре: «темные пятна» на «светлом лике»
  • До и после «Открытия бессознательного»: подлинные масштабы критики
  • Швейцарский колорит
  • Семейная наука
  • «Творческая болезнь»
  • «Парадигматические пациентки»
Глава II. МЕТАМОРФОЗЫ И СИМВОЛЫ НАРЦИССИЗМА
  • Вклад Питера Хоманса: контекстуальный подход
  • Спор о диагнозе: «творческая болезнь» или «борьба с нарциссизмом»?
  • Юнг и поп-культура: параметры востребованности
  • Этиологическая деталь: философская интоксикация
Глава III. УКРАИНСКИЙ ЮНГ
  • Первое появление: молодой психиатр из Цюриха
  • С приходом большевиков: маргинализация и забвение
  • В поисках национального бессознательного: «чисто украинский Юнг»
  • Перестройка и современность: усталость от материализма и ее плоды
Библиография
Views 228
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 2 years ago

Спасибо, крайне интересная работа!

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