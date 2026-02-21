Мензис -  Хортон - Библейские доктрины

Книга «Библейские доктрины: Пятидесятническая перспектива», написанная Уильямом Мензисом и Стэнли Хортоном, является классическим изложением основ христианского вероучения через призму пятидесятнического богословия. Авторы ставят своей целью систематизировать ключевые библейские истины, опираясь на авторитет Писания как на единственный непогрешимый источник. В работе последовательно разбираются фундаментальные догматы: природа Бога, грехопадение человека, спасение через Христа и эсхатология. При этом особое внимание уделяется тем аспектам, которые составляют идентичность пятидесятнического движения, — роли Святого Духа в жизни верующего и Церкви.
Центральное место в книге занимает детальный разбор учения о Крещении Святым Духом, духовных дарах и божественном исцелении. Мензис и Хортон аргументированно доказывают, что опыт ранней апостольской церкви не был ограничен первым веком, но является нормативным для христиан всех времен. Они подчеркивают важность «силы свыше» для эффективного свидетельства и миссии, связывая богословские выкладки с практическим благочестием. Авторы стремятся найти баланс между эмоциональным духовным опытом и строгой библейской экзегезой, что делает книгу важным ресурсом для формирования здравого вероучения в поместных общинах.
Работа написана в доступном академическом стиле, подходящем как для студентов библейских колледжей, так и для всех, кто желает глубже понять основы своей веры. Каждая глава снабжена библейскими ссылками, позволяя читателю самостоятельно проследить логику авторов по тексту Писания. «Библейские доктрины» служат не просто учебником, но и своего рода манифестом, подтверждающим, что пятидесятническое богословие глубоко укоренено в историческом христианстве, при этом сохраняя верность динамичному действию Духа Божьего в современном мире.
Уильям Мензис - Стэнли Хортон - Библейские доктрины - Пятидесятническая перспектива
Life Publishers International 1400 N. Campbell ave. Springfield, Missouri 65802, USA
Русское издание Лайф Паблишерc Интернешнл, 1999
Спрингфилд, Миссури, США 1999
ISBN 1089219-92-4
Уильям Мензис - Стэнли Хортон - Библейские доктрины - Пятидесятническая перспектива - Содержание
Предисловие
Введение
1.Богодухновенность Писания
2.Единый Истинный Бог
3.Божественность Господа Иисуса Христа
4.Грехопадение человека
5.Спасение человека
6.Таинства Церкви
7.Крещение Святым Духом
8.Первоначальное физическое доказательство крещения Святым Духом
9.Освящение
10.Церковь и ее миссия
11.Служение
12.Божественное исцеление
13.Блаженное упование
14.Тысячелетнее Царство Христа
15.Последний суд
16. Новое небо и новая земля
Приложение: Утверждение фундаментальных истин 1916 года
Глоссарий
Библиография
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель
