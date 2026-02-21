Мензис -  Хортон - Библейские доктрины

Мензис -  Хортон - Библейские доктрины
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, Educational

Книга «Библейские доктрины: Пятидесятническая перспектива», написанная Уильямом Мензисом и Стэнли Хортоном, является классическим изложением основ христианского вероучения через призму пятидесятнического богословия. Авторы ставят своей целью систематизировать ключевые библейские истины, опираясь на авторитет Писания как на единственный непогрешимый источник. В работе последовательно разбираются фундаментальные догматы: природа Бога, грехопадение человека, спасение через Христа и эсхатология. При этом особое внимание уделяется тем аспектам, которые составляют идентичность пятидесятнического движения, — роли Святого Духа в жизни верующего и Церкви.

Центральное место в книге занимает детальный разбор учения о Крещении Святым Духом, духовных дарах и божественном исцелении. Мензис и Хортон аргументированно доказывают, что опыт ранней апостольской церкви не был ограничен первым веком, но является нормативным для христиан всех времен. Они подчеркивают важность «силы свыше» для эффективного свидетельства и миссии, связывая богословские выкладки с практическим благочестием. Авторы стремятся найти баланс между эмоциональным духовным опытом и строгой библейской экзегезой, что делает книгу важным ресурсом для формирования здравого вероучения в поместных общинах.

Работа написана в доступном академическом стиле, подходящем как для студентов библейских колледжей, так и для всех, кто желает глубже понять основы своей веры. Каждая глава снабжена библейскими ссылками, позволяя читателю самостоятельно проследить логику авторов по тексту Писания. «Библейские доктрины» служат не просто учебником, но и своего рода манифестом, подтверждающим, что пятидесятническое богословие глубоко укоренено в историческом христианстве, при этом сохраняя верность динамичному действию Духа Божьего в современном мире.

Уильям Мензис - Стэнли Хортон - Библейские доктрины - Пятидесятническая перспектива

Life Publishers International 1400 N. Campbell ave. Springfield, Missouri 65802, USA

Русское издание Лайф Паблишерc Интернешнл, 1999

Спрингфилд, Миссури, США 1999

ISBN 1089219-92-4

Уильям Мензис - Стэнли Хортон - Библейские доктрины - Пятидесятническая перспектива - Содержание

Предисловие

Введение

  • 1.Богодухновенность Писания

  • 2.Единый Истинный Бог

  • 3.Божественность Господа Иисуса Христа

  • 4.Грехопадение человека

  • 5.Спасение человека

  • 6.Таинства Церкви

  • 7.Крещение Святым Духом

  • 8.Первоначальное физическое доказательство крещения Святым Духом

  • 9.Освящение

  • 10.Церковь и ее миссия

  • 11.Служение

  • 12.Божественное исцеление

  • 13.Блаженное упование

  • 14.Тысячелетнее Царство Христа

  • 15.Последний суд

  • 16. Новое небо и новая земля

Приложение: Утверждение фундаментальных истин 1916 года

Глоссарий

Библиография

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

