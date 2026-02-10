Роберт Мензис - Христос в центре - евангельская природа пятидесятнической теологии

История выживания и удивительного роста пятидесятнических церквей в Восточной Европе за последнее столетие - одна из потрясающих глав в истории Церкви. Из горстки преследуемых небольших групп, полностью посвятивших себя следованию за Христом в силе Духа, эти церкви превратились в мощный, живой поток, который на сегодняшний день представляет собой значительную часть евангельской церкви на территории бывшего Советского Союза, особенно если говорить об Украине. Эти пяти- десятнические церкви не только оказывают влияние в восточноевропейском контексте, они также становятся значимой силой духовного обновления и миссионерской деятельности в Северной Америке и других частях мира. Благодаря божественному провидению славянские пятидесятники рассеяны по всему миру, что напоминает раннюю Церковь. Эта диаспора, как и диаспора апостольской Церкви, описанная на страницах Деяний Апостолов, была инициирована в основном гонениями, но направлялась Святым Духом. Как и аналог первого века пятидесятническое движение поклоняется Богу, славит Его и несет смелое свидетельство о славе и господстве Иисуса Христа. Они поставили Христа в центр своего служения и научились полагаться на Святого Духа в условиях борьбы и противостояния. Таким образом, движение славянских церквей стало важным и влиятельным сегментом церкви XXI века. Они евангельские христиане в своем провозглашении и поклонении, в центре которого Христос, и пятидесятники в своем энергичном поклонении и миссионерском рвении.

История возникновения и развития пятидесятнической церкви в безбожной коммунистической реальности - это на самом деле удивительная история. Кто мог шестьдесят-семьдесят лет назад предсказать, что из бесплодной духовной пустоши советской империи возникнут такие динамичные церкви? Рост пятидесятнических церквей в этой части мира отражает рост пятидесятнического движения во всем мире. Это движение росло с такой скоростью, что некоторые ученые теперь называют современное пятидесятническое движение «наиболее успешным общественным движением прошлого века». Сегодня невозможно говорить о всемирном христианстве, не признавая значительной роли и вклада пятидесятнического движения. И славянские пятидесятнические церкви представляют собой важную часть этой истории.