Роберт Мензис - Христос в центре - евангельская природа пятидесятнической теологии

История выживания и удивительного роста пятидесятнических церквей в Восточной Европе за последнее столетие - одна из потрясающих глав в истории Церкви. Из горстки преследуемых небольших групп, полностью посвятивших себя следованию за Христом в силе Духа, эти церкви превратились в мощный, живой поток, который на сегодняшний день представляет собой значительную часть евангельской церкви на территории бывшего Советского Союза, особенно если говорить об Украине. Эти пяти- десятнические церкви не только оказывают влияние в восточноевропейском контексте, они также становятся значимой силой духовного обновления и миссионерской деятельности в Северной Америке и других частях мира. Благодаря божественному провидению славянские пятидесятники рассеяны по всему миру, что напоминает раннюю Церковь. Эта диаспора, как и диаспора апостольской Церкви, описанная на страницах Деяний Апостолов, была инициирована в основном гонениями, но направлялась Святым Духом. Как и аналог первого века пятидесятническое движение поклоняется Богу, славит Его и несет смелое свидетельство о славе и господстве Иисуса Христа. Они поставили Христа в центр своего служения и научились полагаться на Святого Духа в условиях борьбы и противостояния. Таким образом, движение славянских церквей стало важным и влиятельным сегментом церкви XXI века. Они евангельские христиане в своем провозглашении и поклонении, в центре которого Христос, и пятидесятники в своем энергичном поклонении и миссионерском рвении.
История возникновения и развития пятидесятнической церкви в безбожной коммунистической реальности - это на самом деле удивительная история. Кто мог шестьдесят-семьдесят лет назад предсказать, что из бесплодной духовной пустоши советской империи возникнут такие динамичные церкви? Рост пятидесятнических церквей в этой части мира отражает рост пятидесятнического движения во всем мире. Это движение росло с такой скоростью, что некоторые ученые теперь называют современное пятидесятническое движение «наиболее успешным общественным движением прошлого века». Сегодня невозможно говорить о всемирном христианстве, не признавая значительной роли и вклада пятидесятнического движения. И славянские пятидесятнические церкви представляют собой важную часть этой истории.
Вот почему я так рад, что книга «Христос в центре: евангельская природа пятидесятнической теологии» теперь доступна и на русском языке. Благодаря этой книге многие люди в пятидесятническом и евангелическом мире смогут узнать больше о богословских основаниях и перспективах, которые сформировали их собственную историю. Славянские пятидесятнические церкви являются наследниками удивительно богатого духовного наследия - поистине евангельского и пятидесятнического по своему масштабу и характеру - с его призывом принять пророческое призвание Церкви смело свидетельствовать об Иисусе в силе Духа. Я молюсь, чтобы Господь использовал это издание, чтобы побудить славянские пятидесятнические церкви передать это богатое наследие духовной жизненной силы и миссионерского рвения следующему поколению и всем, кого они достигнут славным евангелием Иисуса Христа.
РОБЕРТ МЕНЗИС
16 августа 2022 г.
Роберт Мензис - Христос в центре - евангельская природа пятидесятнической теологии
Научно-популярное издание
Ответственный за издание - Дмитрий Абрамович
Переводчики - Александр Карплюк, Владимир Черный
Научный редактор - Ростислав Ткаченко
Литературный редактор - Александр Карплюк
Координатор - Михаил Мокиенко
Верстка - Татьяна Дятлик
Дизайн - Лилия Смаль
Seattle, WA-2022 2022 г. - 192 с.
ISBN 978-8-218-05654-4
Роберт Мензис - Христос в центре - евангельская природа пятидесятнической теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Часть I. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. Евангелические истоки
Глава 1. НЕПРЕХОДЯЩЕЕ БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ Р. А. ТОРРЕЯ. Пятидесятническое движение
Крещение Святым Духом в понимании Торрея
Особый опыт
Отдельный и отличный от возрождения опыт
Неразрывная связь со свидетельством и служением
Герменевтика Торрея
Сосредоточенность на трудах Луки
Преемственность в истории спасения
Наши обетования и истории
Торрей о говорении на языках
Краткий итог
Отклик Торрея на пятидесятническое движение
Культурная дистанция
Давление со стороны окружения
Отрицательный личный опыт
Влияние Торрея на пятидесятническое движение
Заключение
Часть II. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. Евангелическое основание
Глава 2. КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ
Пророческое наделение силой
Пророчество Иоанна Крестителя
Миссия семидесяти учеников (Лк. 10:1-16)
Сила свыше (Лк. 24:45-49)
Заключение
Глава 3. ГЛОССОЛАЛИЯ
Учение Павла
Языки как глоссолалия
Отношение Павла к языкам
Языки как хвала
Языки как ходатайство
Заключение
Глава 4. ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ. Прославление Царства Божьего
Широкий контекст: Царство Божье в текстах Луки-Деяний
Преемственность в текстах Луки-Деяний
Царство Божье и содержание спасения
Царство Божье и видимые знамения
Непосредственный контекст: слова о Царстве в Евангелии от Луки
Уроки для современной Церкви
Заключение
Часть III. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. Его евангельская направленность
Глава 5. ИИСУС, БЛИЗОСТЬ С БОГОМ И ЯЗЫК. Молитва Иисуса «Авва, Отче»
Идеи Лютера
Вклад пятидесятников
Заключение
Глава 6. МИССИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ. Вклад пятидесятников в духовное формирование
Миссиональная духовность
Миссиональная духовность и цель Луки
Пятидесятница как парадигма (Деян. 2:17-21)
Заключение
Часть IV. ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. Его евангелическое будущее
Глава 7. ПРИРОДА ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ. Ответ Карккайнену и Йонгу
Обзор
Пятидесятническая идентичность
Авторитет Библии и вопрос богословского метода
Другие религии
Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Именной указатель
Библейский указатель
"вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями..." (Деян.1:8)
замечательный труд, как хорошо братьям вместе!