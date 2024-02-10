Мерфи Джон - Глупый американец в непонятной стране – Рассказ миссионера

Все началось в марте 1993. «Ну что, Джон, — спросил меня друг по семинарии, которого звали Кевин, — ты едешь с нами на Украину или нет? » «Что? Кто? Куда? Украина? — спросил я. — А зачем мне ехать на Украину? Это где-то рядом с Россией, да? Это ведь там всегда все время холодно?» Дело в том, что единственный раз, когда я выезжал за пределы Соединенных Штатов, был во время моей поездки на рыбалку в Канаду. Я никогда до этого не бывал в миссионерской поездке, скорее всего, потому что был рад находиться на своем месте. Зачем мне уезжать из Америки хотя бы даже и на короткое время? К тому же я и так знаю Божью волю для моей жизни. После окончания семинарии я возвращусь к себе в Лонг Айлэнд, Нью- Йорк, где обязательно найду себе служение, потому что я там вырос. Потому что это, кроме всего прочего, Божья воля! Ведь так? Удачной тебе поездки, Кевин. Увидимся, когда приедешь. И помни: я буду молиться за тебя, мой друг».

Царь Давид писал: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» (Псалом 36,4). Что этот отрывок значит? Дело в том, что, будучи молодым семинаристом, я считал, что данный отрывок следует понимать именно так, как он и написан: «Следуй за человеком наверху (господином, прим, ред.), и Он даст тебе все, что ты захочешь. АМИНЬ!» Легко и просто. В каком-то смысле это так и есть, но все-таки далеко не так, как я это понимал, что мы вскоре увидим.

Научить чему-либо о Божьей воле уверенного в себе молодого семинариста не так-то просто по вполне определенным причинам. Дело в том, что после окончания школы я знал все. После окончания библейского колледжа я, по какой-то причине, уже знал намного меньше. Обучаясь в семинарии, я узнал много нового, но самое важное, что я узнал там, это было смирение. Я осознал, что пускай я даже получал степень магистра, в мире знаний это было равно тому, как если бы я закончил ясли. Учеба в семинарии лишь закрепила урок, выученный мной в библейском колледже: в мире существует столько всего, что необходимо узнать и понять. Поэтому расслабься и со смирением отправляйся в долгое путешествие к зрелости. Кто-то точно подметил, когда сказал, что получение докторской степени просто показывает человеку все то, что он не знает. И хотя я получал всего лишь степень магистра, я уже успел почувствовать на своем опыте, о чем шла речь. И когда в итоге я вышел из стен семинарии, я понял, что не столько узнавал о смирении, сколько о том, что я был просто еще одним глупым американцем в этом большом и прекрасном мире. Каким-то непонятным образом (чего я до сих пор не могу объяснить и сам) Бог посадил меня в этот самолет, летевший в Восточную Европу, вместе с группой под руководством Кевина. Вот тогда-то все и началось.

Размышляя обо всем произошедшем, я до сих пор не могу понять, как Богу удалось это сделать. В Библейском колледже каждый студент должен был пройти хотя бы один предмет, связанный с особенностями миссионерской деятельности в разных культурах. Я являлся единственным студентом, который был настолько уверен, что он никогда не станет миссионером, что я подошел к профессору Линде Джойнер, которая вела этот предмет, и попросил разрешения не проходить его. Я сказал ей: «Я уверен, что этот предмет очень интересный, просто это не для меня, потому что я совершенно не планирую когда-либо в будущем быть миссионером, а раз так, то я не вижу, каким образом изучение этого предмета может пойти мне на пользу. Давайте я лучше пройду предмет, который действительно будет полезным для меня».

Джон Мерфи - Глупый американец в непонятной стране – Рассказ миссионера

Пер. с англ. - Одесса: «Христианское просвещение», 2005. – 216 с.

ISBN 5-8404-0147-1

Джон Мерфи - Глупый американец в непонятной стране – Содержание