Своуп - Здоровье на всю жизнь
Я страдал избыточным весом большую часть своей жизни и лишь год назад осознал, что постепенно умираю. Проводив в последний путь своих друзей, которые скончались от переедания, я решил, что в пятьдесят лет мне рано следовать их примеру. Кроме того, я понял, что для восстановления здоровья недостаточно одного желания. С тех пор как я набрал лишний вес, мне вновь захотелось быть здоровым человеком. Однако каждый день заканчивался для меня очередным поражением. Со временем я пришел к выводу, что для успеха мне потребуется пообещать себе не только избавиться от лишних килограммов, но и изменить свой образ жизни в отношении диеты, физической активности и самооценки. Результаты оказались весьма внушительными: благодаря правильной культуре питания и упражнениям я сбросил почти тридцать килограммов избыточного веса. Мне удается поддерживать эту форму вот уже несколько лет, и я намерен сохранить ее до конца своей жизни. Теперь, оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в том, что своим возвращением к полноценной жизни я обязан Мэри Руфь Своуп, чьи диетологические принципы я использовал в процессе своего оздоровления. Если бы мне представился случай написать книгу подобного содержания, я сделал бы это в аналогичной форме с той лишь разницей, что доктор Своуп руководствуется здесь как личным опытом, так и своими авторитетными познаниями в области диетологии. Данная книга способна наставить вас на путь физического и духовного благополучия. Помните: одним желанием проблемы не решить! Вкусив жизнь, вы больше не захотите становиться на тропу самоуничтожения. Читайте и изберите жизнь!
Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь
Триада Москва, 2002 122стр
ISBN: 0-88368-510-8
Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь - Содержание
Глава первая: Вы устали и больны?
- — Как питаются американцы
- — Всеобщая любовь американцев
- — Питание и заболеваемость
- — Диетология и самозванство
- — Диеты с побочными эффектами
Глава вторая: Диетология и ваш организм
- — Интеллект и запоминание
- — Как завтрак влияет на успеваемость
- — Нервы и настроение
- ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- — Питание и работоспособность
- — Победа над простудой
- — Костная структура
- — Объем вашего тела
- — Сколько лет вы проживете
- — Диета как образ жизни
Глава третья: Как правильно питаться
- — Необходимые питательные вещества
- — Питательные вещества: их источник и предназначение
- — Калории и энергия
- — Калории и лишний вес
- — «Вкус» жизни — в ее разнообразии
- — Руководство для здоровой диеты
- — Основные витамины и минералы: их дозировка
- — Шкала оптимальной дозировки наиболее важных для организма витаминов и минералов
Глава четвертая: Обратимся к первоисточнику
- — Трава, сеющая семя
- — Без ограничений
- — Кошерная продукция
- — Мясные и молочные продукты: их несовместимость
- — Мясо с кровью
- — Тогда и теперь
- — Кошерные яйца
- — Плавники и чешуя
- — Хлеб насущный
- — Молоко, сыр и масло
- — Растительное масло
- — Сахар или мед
- — Питье
- — Библейский подход к питанию
Глава пятая: Влияние диеты на наше здоровье
- — Поговорим о жирах
- — Проблемы с жировыми отложениями
- — Поговорим подробнее о сахарном диабете
- — Принципы потери веса и оздоровления
- — Вы можете предотвратить рак
- — Как зарождаются раковые заболевания
- — Три правила здоровой диеты
Глава шестая: Решение скрыто внутри нас
- — Больше, чем сила воли
- — Враждебная сила
- — Чревоугодничество: грех или слабость?
- — Секрет совершенного здоровья
- — Победа над негативным мышлением
- — Красота «тучной» души
- — Пребывающий плод
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