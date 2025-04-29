Я страдал избыточным весом большую часть своей жизни и лишь год назад осознал, что постепенно умираю. Проводив в последний путь своих друзей, которые скончались от переедания, я решил, что в пятьдесят лет мне рано следовать их примеру. Кроме того, я понял, что для восстановления здоровья недостаточно одного желания. С тех пор как я набрал лишний вес, мне вновь захотелось быть здоровым человеком. Однако каждый день заканчивался для меня очередным поражением. Со временем я пришел к выводу, что для успеха мне потребуется пообещать себе не только избавиться от лишних килограммов, но и изменить свой образ жизни в отношении диеты, физической активности и самооценки. Результаты оказались весьма внушительными: благодаря правильной культуре питания и упражнениям я сбросил почти тридцать килограммов избыточного веса. Мне удается поддерживать эту форму вот уже несколько лет, и я намерен сохранить ее до конца своей жизни. Теперь, оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в том, что своим возвращением к полноценной жизни я обязан Мэри Руфь Своуп, чьи диетологические принципы я использовал в процессе своего оздоровления. Если бы мне представился случай написать книгу подобного содержания, я сделал бы это в аналогичной форме с той лишь разницей, что доктор Своуп руководствуется здесь как личным опытом, так и своими авторитетными познаниями в области диетологии. Данная книга способна наставить вас на путь физического и духовного благополучия. Помните: одним желанием проблемы не решить! Вкусив жизнь, вы больше не захотите становиться на тропу самоуничтожения. Читайте и изберите жизнь!

Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь

Триада Москва, 2002 122стр

ISBN: 0-88368-510-8

Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь - Содержание

Глава первая: Вы устали и больны?

— Как питаются американцы

— Всеобщая любовь американцев

— Питание и заболеваемость

— Диетология и самозванство

— Диеты с побочными эффектами

Глава вторая: Диетология и ваш организм

— Интеллект и запоминание

— Как завтрак влияет на успеваемость

— Нервы и настроение

ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

— Питание и работоспособность

— Победа над простудой

— Костная структура

— Объем вашего тела

— Сколько лет вы проживете

— Диета как образ жизни

Глава третья: Как правильно питаться

— Необходимые питательные вещества

— Питательные вещества: их источник и предназначение

— Калории и энергия

— Калории и лишний вес

— «Вкус» жизни — в ее разнообразии

— Руководство для здоровой диеты

— Основные витамины и минералы: их дозировка

— Шкала оптимальной дозировки наиболее важных для организма витаминов и минералов

Глава четвертая: Обратимся к первоисточнику

— Трава, сеющая семя

— Без ограничений

— Кошерная продукция

— Мясные и молочные продукты: их несовместимость

— Мясо с кровью

— Тогда и теперь

— Кошерные яйца

— Плавники и чешуя

— Хлеб насущный

— Молоко, сыр и масло

— Растительное масло

— Сахар или мед

— Питье

— Библейский подход к питанию

Глава пятая: Влияние диеты на наше здоровье

— Поговорим о жирах

— Проблемы с жировыми отложениями

— Поговорим подробнее о сахарном диабете

— Принципы потери веса и оздоровления

— Вы можете предотвратить рак

— Как зарождаются раковые заболевания

— Три правила здоровой диеты

Глава шестая: Решение скрыто внутри нас