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Своуп - Здоровье на всю жизнь

Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Health
Я страдал избыточным весом большую часть своей жизни и лишь год назад осознал, что постепенно умираю. Проводив в последний путь своих друзей, которые скончались от переедания, я решил, что в пятьдесят лет мне рано следовать их примеру. Кроме того, я понял, что для восстановления здоровья недостаточно одного желания. С тех пор как я набрал лишний вес, мне вновь захотелось быть здоровым человеком. Однако каждый день заканчивался для меня очередным поражением. Со временем я пришел к выводу, что для успеха мне потребуется пообещать себе не только избавиться от лишних килограммов, но и изменить свой образ жизни в отношении диеты, физической активности и самооценки. Результаты оказались весьма внушительными: благодаря правильной культуре питания и упражнениям я сбросил почти тридцать килограммов избыточного веса. Мне удается поддерживать эту форму вот уже несколько лет, и я намерен сохранить ее до конца своей жизни. Теперь, оглядываясь назад, я отдаю себе отчет в том, что своим возвращением к полноценной жизни я обязан Мэри Руфь Своуп, чьи диетологические принципы я использовал в процессе своего оздоровления. Если бы мне представился случай написать книгу подобного содержания, я сделал бы это в аналогичной форме с той лишь разницей, что доктор Своуп руководствуется здесь как личным опытом, так и своими авторитетными познаниями в области диетологии. Данная книга способна наставить вас на путь физического и духовного благополучия. Помните: одним желанием проблемы не решить! Вкусив жизнь, вы больше не захотите становиться на тропу самоуничтожения. Читайте и изберите жизнь!

Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь

Триада Москва, 2002 122стр
ISBN: 0-88368-510-8

Мэри Руфь Своуп - Здоровье на всю жизнь - Содержание

Глава первая: Вы устали и больны?
  • — Как питаются американцы
  • — Всеобщая любовь американцев
  • — Питание и заболеваемость
  • — Диетология и самозванство
  • — Диеты с побочными эффектами
Глава вторая: Диетология и ваш организм
  • — Интеллект и запоминание
  • — Как завтрак влияет на успеваемость
  • — Нервы и настроение
  • ЗДОРОВЬЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
  • — Питание и работоспособность
  • — Победа над простудой
  • — Костная структура
  • — Объем вашего тела
  • — Сколько лет вы проживете
  • — Диета как образ жизни
Глава третья: Как правильно питаться
  • — Необходимые питательные вещества
  • — Питательные вещества: их источник и предназначение
  • — Калории и энергия
  • — Калории и лишний вес
  • — «Вкус» жизни — в ее разнообразии
  • — Руководство для здоровой диеты
  • — Основные витамины и минералы: их дозировка
  • — Шкала оптимальной дозировки наиболее важных для организма витаминов и минералов
Глава четвертая: Обратимся к первоисточнику
  • — Трава, сеющая семя
  • — Без ограничений
  • — Кошерная продукция
  • — Мясные и молочные продукты: их несовместимость
  • — Мясо с кровью
  • — Тогда и теперь
  • — Кошерные яйца
  • — Плавники и чешуя
  • — Хлеб насущный
  • — Молоко, сыр и масло
  • — Растительное масло
  • — Сахар или мед
  • — Питье
  • — Библейский подход к питанию
Глава пятая: Влияние диеты на наше здоровье
  • — Поговорим о жирах
  • — Проблемы с жировыми отложениями
  • — Поговорим подробнее о сахарном диабете
  • — Принципы потери веса и оздоровления
  • — Вы можете предотвратить рак
  • — Как зарождаются раковые заболевания
  • — Три правила здоровой диеты
Глава шестая: Решение скрыто внутри нас
  • — Больше, чем сила воли
  • — Враждебная сила
  • — Чревоугодничество: грех или слабость?
  • — Секрет совершенного здоровья
  • — Победа над негативным мышлением
  • — Красота «тучной» души
  • — Пребывающий плод
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (3)

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