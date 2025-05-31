«Готова ли ты в День Независимости отказаться от своей независимости, чтобы стать моей женой?» — так Боб сделал мне предложение. Сказав «да», я дала согласие на жизнь в служении, потому что Боб учился, чтобы стать пастором. Я вошла в новую для меня роль жены пастора, веря, что Бог подготовил меня и дал мне желание помогать мужчине, призванному на служение. Это было исполнением желания и молитвы всей моей жизни. Возможно, вы никогда не мечтали стать женой пастора и были застигнуты врасплох, когда ваш муж стал служителем. Если вы читаете эту книгу, то, как бы вы к этому ни пришли, вы — жена служителя! Независимо от того, считаете вы себя одарённой и готовой к этой роли или нет, Бог намеренно и целенаправленно соединил вас с мужем, чтобы вы могли трудиться вместе с ним как «соответственная ему» помощница (Быт. 2:18). Бог даровал вас вашему мужу так же безусловно, как даровал Еву Адаму. Вы были даны мужу, чтобы уникальным образом помочь ему совершать служение, к которому его призвал Бог. После разговоров со многими жёнами служителей я понимаю, что иногда трудно видеть нашу роль как действительно важную. Очень многое из того, что мы делаем, остаётся в тени; поэтому никто не видит нашего служения и не слышит о нём. Большая часть нашего служения заключается в поддержке наших мужей, что опять-таки незаметно для окружающих. Но Библия говорит о нашей роли как о жизненно необходимой для Царства Божьего, и я надеюсь, что смогу ободрить вас и подтвердить ценность вашего вклада в Божье дело. Бог решил поручить заботу о Своём драгоценном стаде пасторам и пресвитерам, которые являются Его сопастырями (1 Пет. 5:1-4). Без поддержки своих жён женатые мужчины не могут в полной мере исполнить своё предназначение. Но при их участии служители могут защитить и напитать свою паству, чтобы, «когда явится Пастыре начальник, [получить] неувядающий венец славы». Это значит, что в наградах, которые получит ваш муж за своё служение, будет и ваша доля. Какая честь и привилегия быть в союзе с человеком, посвящённым на служение Христу ради самой высокой из всех целей — созидания Его Церкви! Для меня это благословение длится уже более трёх десятилетий, и я не променяю мою жизнь ни на какую другую. Хотя бывают и не столь безоблачные дни.

Мэри Сомервиль - В единстве с пастырем

Слёзы и торжество супругов в служении Перевод: О. Рубель Редакция: М. Ряба Техническая редакция: В. Сафаров Общая редакция: С. Омельченко © Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2007 305 стр

Мэри Сомервиль - В единстве с пастырем - Содержание

1.Понимание нашей роли

2.Как справляться с физическими нагрузками в служении

3.Как справляться с духовными и эмоциональными нагрузками в служении

4.Как не стать жертвой синдрома успешности

5.Как преодолеть боль, причиняемую людьми

6.Как справлятьсяс одиночеством

7.Жизнь по примеру семей служителей

8.Как сохранить брак служителя

9.Материнские обязанности и служение

10. Решение проблемы непослушных детей

11.Имейте одну цель

12. Будьте гостеприимны

13.Как распоряжаться деньгами

14.Использование возможности учить женщин

15.Привилегия душепопечительства среди женщин

16.Жить там, где слава, любовь и награда . 1.Контрольные вопросы 2.Качества характера, которые следует вырабатывать в детях 3.План наказания маленького ребёнка 4. Заметки из дневника



Рекомендуемая литература

Примечания