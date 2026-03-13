Книга Мэри Вуд-Аллен «Что необходимо знать каждой девочке» — это классическое воспитательное пособие, написанное на рубеже XIX и XX веков доктором медицины и активным деятелем движения за чистоту нравов. Автор ставит задачу деликатно и последовательно подготовить юную читательницу к физическим и эмоциональным изменениям, сопровождающим период взросления. Основная идея произведения заключается в том, что знание собственной физиологии в сочетании с высокими моральными принципами является лучшей защитой для девушки, помогая ей сохранить здоровье и достоинство на пороге взрослой жизни.

Содержательная часть книги построена в форме доверительных бесед матери с дочерью, что позволяет автору касаться сложных тем без излишней академичности или грубости. Доктор Вуд-Аллен подробно описывает устройство человеческого организма, уделяя внимание не только вопросам гигиены и анатомии, но и важности правильного питания, физических упражнений и режима дня. Значительная часть текста посвящена формированию характера: автор объясняет ценность самообладания, скромности и ответственности за свои поступки. Несмотря на то, что некоторые медицинские советы отражают взгляды своей эпохи, этический посыл книги о святости жизни и чистоте помыслов остается важным ориентиром для консервативного воспитания.

Текст написан в очень мягком, возвышенном и по-матерински заботливом стиле. Мэри Вуд-Аллен стремится внушить девочке чувство благоговения перед чудом жизни и материнства, превращая процесс биологического созревания в священное таинство подготовки к будущему призванию. Работа служит исторически ценным примером того, как общество прошлого подходило к вопросам полового воспитания через призму нравственности и духовности. Это чтение будет интересно родителям и педагогам, которые ищут способы говорить с детьми на деликатные темы, сохраняя традиционные ценности и целомудренный взгляд на мир.

Мэри Вуд-Аллен – Что необходимо знать каждой девочке

Черкассы: «Смирна», 2001. – 132 с.

Мэри Вуд-Аллен – Что необходимо знать каждой девочке - Содержание

Слово издателя

Введение

Беседа 1. Все в свое время были детьми

Беседа 2. Мы имеем основание доверяться Богу

Беседа 3. Для чего растению цветы, плоды и семена?

Беседа 4. У животных тоже есть родители

Беседа 5. Бог сотворил человека по образу Своему и подобию

Беседа 6. Приносят ли детей аисты?

Беседа 7. Родительская любовь

Беседа 8. Современные дети предопределяют характер своих будущих детей

Беседа 9. Почему нужно беречь здоровье с юных лет?

Беседа 10. Тело — это храм, созданный руками Творца

Беседа 11. Плохие мысли могут разрушать здоровье

Беседа 12. Почему девочке необходима стройная фигура?

Беседа 13. Назначение женщины — созидание семейного очага

Беседа 14. Хорошая книга благодатно питает ум

Беседа 15. От пробелов в твоем образовании пострадают твои дети

Беседа 16. Выбирай себе друзей с большой осторожностью ..

Беседа 17. Что нужно для того, чтобы бутон превратился в прекрасный цветок?

Беседа 18. Нет более возвышенного труда, чем воспитание ребенка

Беседа 19. Наследница Божья *.

