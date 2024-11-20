Сколько раз я слышал этот вопрос! И сколько ответов мог бы дать! Я и сам нередко задумывался об этом с тех пор, как пятнадцать лет назад — по человеческому летоисчислению, что равняется нескольким векам сказочного времени, — ступил н а потаенные тропы Волшебной страны. Признаюсь, у меня и теперь нет точного ответа. Во-первых, становятся ли эльфологами по собственному желанию? Не уверен. Что касается меня, т о предопределения н е было. Это произошло, осмелюсь сказать, п о воле случая, однако н е будем забывать, что имя Случай берет себе Господь, когда желает остаться неузнанным. Так вот, Случай (или же Провидение) толкнул меня однажды н а путь знакомства с феями и эльфами — путь зачарованный, отмеченный необыкновенными встречами и открывший передо мной мир таинственных книг.

Но,прежде чем продолжить, я хотел б ы остановиться н а возникновении самого термина «эльфология» и н а его этимологии. О н составлен из двух слов: «эльф» и «логос» (греч.) — и обозначает науку о б эльфах, а в более широком понимании — совокупность знаний о малом народце, к коему, помимо эльфов, относятся также феи, карлики, гномы, ундины и прочие сверхъестественные существа, населяющие Волшебную страну. Эльфология — древняя наука, о б этом свидетельствуют редкие и ценные труды, с которыми мне удалось ознакомиться. Наиболее примечательные из них приводятся в данной работе. В том числе «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах» (1566) Парацельса; «Тайное содружество эльфов, фавнов и фей» (1691) преподобного Роберта Кирка2, священника прихода Эберфойл в шотландской области Стерлинг; «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках» (1670) аббата Монфокона де Виллара; «Духи-помощники» (1742) — продолжение «Графа де Габалиса»; «Непримиримый гном» — продолжение «Духов-помощников»; «Новые разговоры о тайных науках» (1742) — очередное продолжение «Графа де Габалиса» «Гномы, или горные духи» (1796) Христиана Шписа; «Духи стихий» (1891) Карла Грюна; а также «Эльфийские хроники» Петруса Барбижера.

Трактат о Волшебной стране Исмаэля Мериндоля, дополненный другими известными трудами, посвященными эльфологии, феям и чудесном у миру сказок

Сост. и ред. Эдуар Бразе ; [перевод с фр. А А Адамышевой]. — М. : Книжный Клуб 36.6, 2012. — 464 с.

ISBN 978-5-98697-252-7

Трактат о Волшебной стране – Содержание

Эдуар Бразе. Предисловие: у истоков эльфологии. Как становятся эльфологами?

Отрывок из «Духов стихий» Карла Грюна

ЧАСТЬ I. Исмаэль Мериндоль. «Трактат о Волшебной стране»

Глава 1. Загадочные обстоятельства моего рождния и того, как добрые монахи-бенедиктинцы взяли меня к себе 33

Отрывок о феях из «Духов стихий» Карла Грюна

Глава 2. В которой говорится о моей чрезмерной любви к молоку

Глава 3. В которой говорится о прискорбном отсутствии молока в Волшебной стране

Глава 4. О том, как я попал к приемным родителям и получил христианское имя, избежав крещения

Глава 5.О моих первых встречах с малым народцем

Глава 6. В которой говорится о моих любовных похождениях

Глава 7. В которой нимфа требует принести ей клятву верности и рассказывает историю рыцаря Ланваля

Отрывок о нимфах из «Духов стихий» Карла Грюна

Глава 8. В которой рассказывается о различных видах нимф и духов стихий

Отрывок о сильфах из «Духов стихий» Карла Грюна

Глава 9. В которой я, только что посвященный в философы, подкрепляю полученные от fida ninfa знания чтением доступных мне старинных манускриптов

Джеффри Чосер. «Изгнание фей»

Глава 10. В которой я встречаю странных существ

Глава 11. В которой я на время обосновываюсь в Харчевне королевы Гусиные Лапы

Отрывок о саламандрах из «Духов стихий» Карла Грюна

Глава 12. В которой говорится о кругах фей, об относительности сказочного времени и о поэте, прожившем семь лет в Королевстве эльфов

Календарь фей

Глава 13. В которой я после стольких скитаний наконец обустраиваюсь в старой доброй Праге

Отрывок о карликах из «Духов стихий» Карла Грюна

Фердинанд Фрейлиграт. «Месть цветов». Из «Духов стихий» Карла Грюна

ЧАСТЬ II. Другие известные трактаты Аббат Монфокон де Виллар. «Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках»

Предисловие издателя

Первый разговор о тайных науках. Визит графа де Габалиса. Он приоткрывает перед автором тайны каббалы

Второй разговор. О четырёх видах стихийных существ — сильфах, ундинах, или нимфах, гномах и саламандрах

Третий разговор. Об оракулах

Четвертый разговор. О браках сынов человеческих со стихийными существами

Пятый разговор

Роберт Кирк. «Тайное содружество эльфов, фавнов и фей»

«Влюбленный сильф». Автор неизвестен

Примечания