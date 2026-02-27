Когда в декабре 1941 г. уже умудренный жизнью, получивший образование в Кембриджском и Колумбийском университетах Томас Мертон вступил в Гефсиманское аббатство, расположенное в сельском районе штата Кентукки, у него и в мыслях не было, что скоро он станет знаменит.

Ему исполнилось почти двадцать семь лет, и он думал, что оставляет желание стать известным писателем и мыслителем за воротами монастыря. Он искренне хотел этого.



Семь лет спустя его автобиография Семиярусная гора (которую он начал писать по просьбе своего настоятеля) изменила всё. Написанная человеком, ведущим монашескую жизнь, книга имела огромный коммерческий успех и оказалась в этом отношении беспрецедентной. Очень скоро она стала самой читаемой духовной автобиографией после Исповеди св. Августина, написанной за полторы с лишним тысячи лет до нее.



Разумеется, Мертон написал впоследствии много других книг на самые разные темы. У него было также множество друзей из богословских, религиозных, литературных, политических, протестных и творческих кругов, которые посещали его в Кентукки и с которыми он переписывался. Эти два факта, наряду с коммерческим успехом упомянутой автобиографии, привели некоторых к убеждению, что Мертон не был серьезным исследователем католической традиции. Однако это ошибочное мнение. Его знание источников поразительно. Никому из его современников не было присуще столь удивительное сочетание сердечной и интеллектуальной расположенности к мистическому богословию, которую Мертон реализовывал в течение трех десятилетий – в основном

непублично, для своих собратьев-монахов в Гефсиманском аббатстве.



Томас Мертон - Христианская мистика - Тринадцать лекций монаха-трапписта

Пер. с англ.

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2020. – хх + 268 с.

ISBN 978-5-89647-388-6

Томас Мертон - Христианская мистика - Тринадцать лекций монаха-трапписта - Содержание

Предисловие

Предисловие редактора

Введение

Лекция 1: Цель этого курса

Лекция 2: Мистическое богословие в Евангелии св. Иоанна

Лекция 3: Мученики и гностики (Игнатий, Ириней, Климент и Ориген)

Лекция 4: Обожение и мистицизм (каппадокийские отцы)

Лекция 5: Евагрий Понтийский

Лекция 6: Созерцание и космос (Максим Исповедник)

Лекция 7: Дионисиева традиция

Лекция 8: Западный мистицизм: влияние св. Августина

Лекция 9: Св. Бернард Клервоский

Лекция 10: Проповеди св. Бернарда на Песнь песней

Лекция 11: Мистицизм четырнадцатого века: бегинки, Экхарт, Таулер

Лекция 12: Испанский мистицизм: св. Тереза Авильская и другие

Лекция 13: Св. Иоанн Креста: темная ночь и духовные кризисы

Дополнительные источники и цитаты

Темы и вопросы для обсуждения в группах

Пояснения редактора

Указатель

Томас Мертон - Христианская мистика - Тринадцать лекций монаха-трапписта - Цель этого курса

Цель этих лекций заключается не в том, чтобы подробно и всесторонне рассмотреть заявленную тему, но в том, чтобы взглянуть на нее в цекоторые каждый из слушателей уже имеет, и связать этот аскетизм с мистической жизнью. Основной задачей будет прояснить роль, которую мистицизм должен играть в нашей жизни. Чтобы монашествующий священник, будущий духовный наставник и настоятель, получил прежде всего правильное общее представление, а затем более глубокое знание церковной традиции и церковного учения, совершенно необходимо, разумеется, основательно познакомить его с великой мистической традицией, которая не отделена от догматической и нравственной традиции, но образует с ней единое целое.

Без мистицизма не бывает подлинного богословия, а без богословия не бывает подлинного мистицизма. Поэтому упор будет делаться на мистицизме как богословии, с тем чтобы выявить мистические аспекты нашего богословия и таким образом помочь нам совершать то, к чему мы действительно призваны: проживать наше богословие. Некоторые думают, что в монастырь поступают лишь для того, чтобы жить по уставу. Однако требуется большее: мы должны проживать наше богословие – в его полноте, глубине, в его целостности. Без этого не бывает святости. Отделение богословия от «духовности» – это катастрофа.

В этом курсе мы попытаемся также рассмотреть некоторые важнейшие вопросы, возникшие

в аскетической жизни и в ее отношении к мистицизму;

в самой мистической жизни: конфликты, крайности, ереси, отклонения и нарушение правильного развития.

Нужно осознавать, что мы пережили долгий период одновременно антимистицизма и ложного мистицизма, игравших друг другу на руку. Резко рационалистический характер нашей культуры затронул даже богословов, которые стали стыдиться мистицизма как чего-то ненаучного». С другой стороны, имел место расцвет безответственности и иллюминатства, рост числа визионеров и т. п.



Далее, однако, курс обратится к великим свидетелям христианской мистической традиции, при этом упор будет делаться на возвращение к патристическим источникам. Мы попытаемся, насколько это будет возможно, рассмотреть (после вводного обзора основ мистицизма в Евангелии св. Иоанна) следующие темы.