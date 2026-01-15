Томас Мертон - Семиярусная гора

Семиярусная гора» была впервые опубликована пятьдесят лет назад, в октябре 1948 года. Как видно из дневника Томаса Мертона, он начал работать над автобиографией на четыре года раньше, в траппистском монастыре в Кентукки, куда приехал в декабре 1941 года в возрасте двадцати шести лет, оставив должность преподавателя английской литературы в Колледже Св. Бонавентуры в Олеане, штат Нью-Йорк. «Есть человек, – писал Мертон, – в определенном смысле еще в большей, чем я, степени ответственный за появление “Семиярусной горы”, равно как он же был причиной появления всех остальных моих произведений». Этим человеком был дон Фредерик Данн, аббат, который принял Мертона в качестве кандидата, а в марте 1942 года – в качестве послушника ордена траппистов. «Все свои инстинкты писателя я принес с собой в монастырь», – свидетельствует Мертон, добавляя, что настоятель «поддерживал меня, когда я хотел записывать стихи, размышления или что-то другое, что приходило в голову во время моего послушничества». Дон Фредерик предложил Мертону написать историю своей жизни, и поначалу послушник делал это с большой неохотой. В конце концов, он ведь решил стать монахом для того, чтобы оставить позади прошлую жизнь. Однако стоило начать писать, и работа пошла. «Не знаю, какую именно аудиторию я видел перед собой, – признавался Мертон, – мне кажется, я высказывал то, что было во мне, пред лицом Бога, который знает, что во мне».

Через некоторое время он попытался «смягчить» первоначальный набросок текста ради траппистских цензоров, остро критиковавших его в особенности за описание лет, проведенных в Колледже Клер (Кембриджский университет), когда он стал отцом незаконнорожденного ребенка (ребенок, по всей вероятности, погиб вместе со своей матерью во время бомбардировки Лондона). За это Мертон был «отослан» – исключен – из колледжа, и его английский опекун (оба родителя Мертона умерли) посоветовал ему покинуть Англию, объяснив, что о дипломатической карьере в Лондоне можно забыть. Мертон отправился в Америку и поступил в Колумбийский колледж, где мы и встретились в 1935 году. В Соединенных Штатах все еще царила Великая депрессия, времена были серьезные, серьезными были и студенты университета. Среди моих и Мертона сокурсников были Эд Рейнхардт, сделавшийся известным художником, Джон Латуш, прославившийся в мире музыкального театра, Герман Воук, знаменитый романист, Джон Берримен, ставший выдающимся поэтом, Роберт Лэкс, Эдвард Райс, Роберт Гибни и Сай Фридгуд, близкие друзья, связанные с Мертоном работой в юмористическом журнале колледжа «Джестер», и Роберт Герди, ставший впоследствии редактором «Нью-Йоркера».

Мы встретились в кампусе, когда Мертон пришел в офис «Колумбия Ревью», литературно-художественного журнала, издававшегося в колледже, и показал мне рукописи – рассказ и несколько рецензий, которые мне понравились и которые я принял. Про себя я подумал: «Этот парень – писатель». Это был коренастый, голубоглазый человек, с редеющими светлыми волосами, живой речью и легким британским акцентом. Он был студентом предпоследнего курса, я – выпускного. Он рассказал мне о своем увлечении джазом и Гарлемом, кино – особенно У. К. Филдсом, Чаплином, Китоном, братьями Маркс, Престоном Стёрджесом, интерес к которым разделял и я. Нам обоим нравился Марк Ван Дорен как учитель. Пару раз мы смотрели фильмы в старой «Талии», и конечно, в эти левацкие времена такие слова как религия, монашество, богословие, никогда не всплывали.

Мертон Томас - Семиярусная гора

перевод с английского С. Высоцкой, под редакцией А. Кириленкова

Москва : Эксмо, 2022. 528 с.

Жизнь гениев. Книги о великих людях

ISBN 978-5-04-118735-4

Мертон Томас - Семиярусная гора - Содержание

РОБЕРТ ЖИРУ ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

УИЛЬЯМ X. ШЕННОН ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1 ДОМ ПЛЕННИКА

ГЛАВА 2 БОГОМАТЕРЬ МУЗЕЕВ

ГЛАВА 3 СОШЕСТВИЕ ВО АД

ГЛАВА 4 ДЕТИ НА ТОРЖИЩЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1 ДОРОГОЮ ЦЕНОЙ

ГЛАВА 2 ВОДА ПРЕРЕКАНИЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1 МАГНИТНЫЙ СЕВЕР

ГЛАВА 2 ИСТИННЫЙ СЕВЕР

ГЛАВА 3 СПЯЩИЙ ВУЛКАН

ГЛАВА 4 СЛАДКИЙ ВКУС СВОБОДЫ

ЭПИЛОГ MEDITATIO PAUPERIS IN SOLITUDINE

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ

2021-12-06