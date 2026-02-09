Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 1-48 - 3 тома
Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков
За тридцать лет до того, как Йехезкель начал пророчествовать в Бавеле, в год йовэль) завершающий семь семилетних циклов, когены, производя ремонтные работы в Храме, обнаружили считавшийся утерянным свиток Торы, написанный рукой Моше. Они нашли его в одном из служебных помещений развернутым на стихе «и уведет Бог тебя и царя твоего... к народу, которого ты не знал...» (Дварим, 28:36).
Узнав о6 этом, царь Иошиягу раорвал свои одежды, а пророчица Хулда подтвердила, что он правильно понял знак, посланный Небесами: приближается изгнание, и тогда по распоряжению пророка Йирмеягу ковчег союза был спрятан в помещении, приготовленном еще Шломо на тот случай, если Йерушалаим будет захвачен врагом. Но Йошиягу решил сделать все возможное, чтобы предотвратить наказание. «И поднялся царь в дом Бога, и все люди Йегуды, и все жители Йерушалайма с ним, и когены, и пророки, и весь народ от мала до велика, и прочел он им вслух все слова книги союза, найденной в доме Бога, и встал царь на возвышении, и заключил союз перед Богом, чтобы идти за Ботом и соблюдать заповеди Его...
и вступил в союз весь народ, и повелел царь... вынести из Храма Бога все предметы, сделанные (царем Менаше) для Бааля, и для Ашеры, и для всех светил небесных, и сжег их вне (стен) Йерушалаима... и вынес он Ашеру из дома Бога за Йерушалаим... и сжег ее... и осквернил он Тофэт, что в долине Бен Гином, чтобы нието не проводил ни сына своего, ни дочь свою через огонь (в честь) Молеха. и убрал коней, которых поставили (в честь) солнца цари Иегуды... а колесницы солнца сжег в огне... А также и все места поклонения на возвышенностях возле городов Шомрона, которые возводили цари (десяти колен) Израиля, гневя (Бога), устранил Йошиягу... и убил он всех жрецов, которые были там... А также вопрошающих мертвых и волхвов... и идолов, и все мерзости, которые были замечены в земле Иегуды и в Йерушалаиме, уничтожил Йошиягу» (Мелахим II, 23:1-24).
Зеев Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 1-24
Ивритский текст с русским переводом и комментарием
Комментарий составлен на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
Перевод текста книги Йехезкель - Зеев Мешков
Составитель комментария - Зеев Мешков
Издательство "Бнеи Давид" — 309с.
Иерусалим — 5778
Киев — 2018
Зеев Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 1-24 - Оглавление
- Введение
- Исторический Фон
- Йехезкель
- Канонизация Текстов
- Колесница
- Запрет
- История «Колесницы»
- У Каждого Свой Путь в Торе
- Глава 1 - Глава 24
- Список Авторов Классических Комментариев
- Приложение
Люба Мешков (Лейзерсон) отдала 20 лет своей жизни созданию уникального комментария к книгам пророков на русском языке. Только благодаря ее предельно внимательному прочтению текста были поставлены важнейшие вопросы, нашедшие свое разрешение. Ее редкие способности стилиста сделали текст комментария легко читаемым. Научная и техническая редакция и другие работы, позволившие осуществить издание двенадцати книг, тоже легли на ее плечи.
Творческий труд Любы был неразрывно связан с самоотверженной борьбой за право русскоговорящих евреев на репатриацию, и заселение народом Израиля всей земли, обещанной праотцам.
Люба ушла из жизни 9 тевета 5782 года (13 декабря 2021 года)
Да зачтутся ей в будущем мире все заслуги, и да будут созданные ею книги свидетельством ее таланта и кропотливого труда, и вечным памятником.
Зеев Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 25-48
ИВРИТСКИЙ ТЕКСТ С РУССКИМ ПЕРЕВОДОМ И КОММЕНТАРИЕМ
Комментарий составлен на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
ИЗДАТЕЛЬСТВО «БНЕЙ ДАВИД» Иерусалим 5782 2021 - 248 с.
Перевод текста книги Йехезкель - Зеев Мешков
Составитель комментария - Зеев Мешков
Компьютерный дизайн и графика - Авраам Рабинович
Зеев Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 25-48 - Из книги
3. И СКАЖИ СЫНОВЬЯМ АМОНА: «СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА ВСЕСИЛЬНОГО. ТАК СКАЗАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ: «ПОСКОЛЬКУ ГОВОРИЛИ вы «УРА!» О СВЯТЫНЕ МОЕЙ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛА ОСКВЕРНЕНА ОНА, И О ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛА ОПУСТОШЕНА ОНА, И О ДОМЕ ЙЕГУДЫ, ПОТОМУ ЧТО УШЕЛ ОН В ИЗГНАНИЕ
скажи Пророчество не дается тем, кто не способен понять, что совершил преступление. И поэтому Йехезкель не должен был обращаться к чужому народу, призывать его или его правителей к раскаянию, предупреждать о тяжелых бедствиях или объяснять, за что они обрушатся на страну. Только перед сыновьями Израиля следовало обвинить Амон в преступлениях. Целью этих слов было рассказать изгнанникам в Бавеле о тех наказаниях, которые понесут их враги. Это должно было укрепить их веру в то, что Всевышний не отдалился от мира и продолжает управлять событиями.
говорили вы «Ура!» о святыне Моей Речь идет об угнанных в Ашур сыновьях Амона, которые присоединились к войску Нэвухаднэцара. Рассказывает мидраш (Эйха рабати, 1:38): «Когда вошли враги в Храм... сыновья Амона и Моава начали искать Тору, чтобы вырезать из нее стих «Сыновья Амона и Моава не войдут в общество Бога» (Дварим 23:4). «И поносили они имя Всевышнего. И устремились они в святая святых... А когда ворвались туда, увидели изготовленных из драгоценного дерева ангелов, которые перед тем, как будет сожжен Храм, обняли один другого» (Эйха птихата, 9).1
И это говорило о том, что несмотря на гнев, выплеснувшийся на народ, Йерушалаим и Храм, любовь Всевышнего не иссякла. «Но Амон и Моав воскликнули: «Так вот, чему они служат!» И вынесли они ангелов, и носили их по улицам Йерушалаима, и кричали: «Не вы ли говорили, что этот народ не поклоняется идолам? Смотрите, что мы нашли у них в самом святом месте! Как все народы он - дом Йегуды» (Толдот ам олам, т. I, стр. 108-109).
Исторический опыт и законы развития стран подсказывают, что земля, которую оставили ее жители, вынужденно или по своей воле, не будет долго пустовать. Она окажется в руках другого народа. Это справедливо даже для пустынных местностей, где обитают кочевники и уж тем более для возделанной земли. Но, если земля Израиля окажется в чужих руках, то, как же она сможет принять своих сыновей, рассеянных среди других народов, возвращающихся из изгнания не как армия, а как путники, стекающиеся к одному месту с четырех сторон света? Ответ содержится в Торе, где говорится: «А если не послушаете (законы Мои)... И опустошу Я землю, и опустошенной она будет для врагов ваших, которые будут жить в ней. А вас разбросаю среди народов. И обнажу меч вслед вам. И будет земля ваша пустошью и города ваши будут развалинами».
Рамбан видел в этих строках не проклятье, а скрытое благословение, сила которого станет понятной только в период возвращения сыновей Израиля. Он писал: «Мудрецы в Торат Коганим отметили: это ложка благословения в бочке проклятий». В чем проклятие? Это очевидно: говорится о разрушении и запустении земли. В чем благословение: в том, что «и опустошенной она будет для врагов ваших, которые будут жить в ней». Все, кто попытаются заселить святую землю после сыновей Израиля, не добьются успеха. Таково Божественное постановление. И речь идет не только о том, что земля не будет давать урожай, а о том, что на ней не образуется никаких государственных структур. Она может принадлежать только сыновьям Израиля.
В период вавилонского плена земля осталась незаселенной и сыновья Израиля, вернувшись из Персии, восстанавливали развалины тех городов, где жили их отцы. В период последнего изгнания земля Израиля находилась в запустении. Лишь короткий период на ограниченной территории существовало царство крестоносцев. Возможно, что Оттоманской империи удалось бы установить прочную власть в Палестине, но Божественное Проведение не дало на это время, так же, как оно не дало его Британской империи.
Начало 18 в. было связано с кризисом, вызванным крушением лже-мессианских движений Шаббатая Цви и Яакова Франка. Они вовлекли в свою орбиту сотни тысяч евреев; а когда эти движения закончились полным крахом, начался внутренний распад еврейских общин. Секуляризация общества и революции сделали возможной ассимиляцию в Европе даже без крещения. Многих прельстила удобная жизнь и чужие ценности. И они встали на путь ассимиляции. Другие ушли в мистику, отодвинув мечту о возвращении на задний план. Были и такие, хотя их было относительно немного, которые решили переселиться в Землю Израиля. По сравнению с предыдущими эпохами таких людей стало гораздо больше. Тех, кто в то время решил переехать в Землю Израиля, подстерегали опасности на дорогах, их ждали бедность и тяжелые условия жизни в Стране, и только благодаря мужеству и беспредельной верности прибывшие в Святую Землю находили в себе силы жить здесь, заниматься изучением Торы и создавать небольшие общины. В 1700 году состоялось первое массовое переселение евреев в Землю Израиля. Это была группа, которую возглавлял рабби Иегуда га Хасид из Германии. Его последователи шли через Германию, Австрию, Венгрию и Италию; численность группы достигла 1500 человек. Около тысячи из них прибыли в Йерушалаим.
Зеев Мешков - Последние Пророки - Йехезкель - Главы 25-48 - Схемы - Приложения
На основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
ИЗДАТЕЛЬСТВО «БНЕЙ ДАВИД» Иерусалим 5782 2021 - 64 с.
