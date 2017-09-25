Никто не учил Адама.

От разнообразия - к единству. От единства - к беско­нечности, скрывающейся за все объединяющей точ­кой. От бесконечности - к имени Творца.

Силой своего сердца.

Сказал Рав Аха: "Сотворив человека, собрал [Всевы­шний] всех животных, зверей и птиц, провел их перед ним и спросил: "Какие имена им дать?” Сказал [Адам]: "Этого правильно назвать "буйвол”, этого - "осел", это­го - "конь", этого - "верблюд", этого - "лев", этого - "орел", - и так для всех [нашел имена]. - "А как обра­щаться к тебе?" - "Меня нужно называть Адам". - "По­чему?" - "Потому что из земли я сотворен". - "А как имя Мое?’-"Ад-най"5. - "Почему?" - "Потому, что Ты - Господин над всем миром" (Бемидбар Раба, 19). Господин...А беспредельной любви Творца первый человек не осознал.

Рав Зеев Мешков ­­- Силой своего сердца

Издано в Эрец Исраэль

2001

Рав Зеев Мешков ­­- Силой своего сердца - Содержание

Быть самим собой

В начале

Бесконечное внутри ограниченного творения

Силой своего сердца

Свет издалека

Лицом к Лицу

И ты перескажешь нам

Чтобы соединить верхнее и нижнее единство

Страх потерять себя

Желание, сожженное дотла

Буквы, наполненные светом бесконечности

Нет радости в том, чтобы идти за ангелом

Приоткрыть тайну блага

Память о встрече

Огненный поток

Дополнения

Не здесь и не там

Тот, кто хотел остановить бесконечный свет

Первосвященник Рабби Ишмаэль бен Элиша, Рабби Ишмаэль бен Элиша, Рабби Акива

Примечания

Рав Зеев Мешков ­­- Силой своего сердца - Быть самим собой

Tорой созданы мир и человек. А поскольку процесс творения продолжается вечно, каждое новое сопри­косновение с ней меняет людей, раскрывая их духов­ный потенциал и давая им новые жизненные силы.Слова Творца, прозвучавшие с горы Синай, - это эли­ксир жизни. Но, подобно лекарствам, они могут быть опасны при неправильном употреблении. Непонима­ние глубинного смысла наших источников не только вводит в заблуждение, но и вредит душе. Если агадот Талмуда, мидрашим и многочисленные комментарии не делают человека более живым, не расширяют его горизонт, а наоборот, как бы сужают мир вокруг него, цель не достигнута.Может быть, на серьезных книгах стоило бы ставить предупредительный гриф - "Осторожно! Тора!"Предназначение этой книги - приблизить читателей вместе с автором (потому что, если долго объяснять, то и сам поймешь) к пониманию Торы, чтобы, углубля­ясь в ее строки и анализируя слова мудрецов, знать, к чему стремиться в жизни.А если кто-то скажет, что не следует тратить драго­ценное время на бесполезные искания', так как цель - сам процесс изучения, и лучше прочесть лист Талму­да, заглянуть в комментарии на полях и в конце каж­дого трактата, и уж конечно не по-русски...Разрешите мне не отвечать на это возражение. Скажу только, что есть такое правило: "Изучение Торы не по правилам - такое же изучение Торы, как и ее пости­жение по всем правилам" (Менахот, 29а). Учил не по правилам2 и выучил - выучил, а учил по правилам и не выучил - не выучил.Раньше, когда меня спрашивали: "Какую главную за­дачу вы, как преподаватель, ставите перед собой?", я отвечал: "Испортить жизнь обучаемому". И действи­тельно, обрадуется ли человек, научившись различать духовные структуры, скрывающиеся за простым рас­сказом Торы или высказываниями мудрецов? Ведь это рождает ощущение непрерывного движения все­го мироздания к определенной цели, обязывает заду­маться над смыслом жизни и своим собственным предназначением.

Но потом я подумал: "Зачем же я клевещу на себя? Ведь не только своего ближнего, но и самого себя нельзя выставлять в дурном свете". И я стал отвечать по-другому: "Моя задача - сделать человека счастли­вым: освободить от любого насилия над его лич­ностью и дать ему быть самим собой".Сказал Рабби Йоханан со слов Рабби Шимона бар Йохай: "Заповедь находиться рядом с му­дрецами выше заповеди изучения Торы. Напи-сано (Мелахим 2, 3:11): "И отвечал один из рабов царя израильского: "Здесь находится Элиша бен Шафат, который возливал воду [на жерт­венник] силой Элия'у". Не сказано: "Элиша учил Тору у Элия'у", а подчеркнуто, что он совершил действие силой своего учителя. На основании этого [мы приходим к выводу, что] заповедь находиться рядом с мудрецами выше заповеди изучения Торы" (Брахот, 76).Следует не только внимать словам учителя, ста­раясь осознать и запомнить их, но и неотлучно находиться рядом с ним. Не только понять разъ­яснения и комментарии, но и вобрать в себя все особенности личности того, кто стал носите­лем Торы: из разговора о будничных делах, из движений и выражения лица извлечь сокровен­ные тайны, которые нельзя передать словами. И это - высшая форма изучения Торы.Пример, выбранный Рабби Шимоном бар Йохай, - не единственное место в Торе и кни­гах пророков, служащее доказательством того, что обязанность находиться рядом с учителем - особая заповедь. Во многих школах это по­ложение доказывали, приводя в пример пре­данность Йе'ошуа: "А слуга его [Моше], юноша Йе'ошуа бин Нун, никогда не отлучался из шат­ра его" (Шмот, 33:11). Но Рабби Шимон пред­почел воспользоваться рассказом об Элише, так как хотел еще и разъяснить, что тот, кто передает Учение, не подавляет людей, находя­щихся рядом с ним.