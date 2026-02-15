Мескін - Поради про молитву

Мескін - Поради про молитву
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Поради про молитву» — це плід глибокого аскетичного досвіду, здобутого в десятиліттях пустельного життя. Матей ель Мескін розглядає молитву не як інтелектуальне зусилля чи обов’язок, а як внутрішнє таїнство об'єднання душі з Богом. Автор акцентує увагу на тому, що справжня молитва починається там, де людина усвідомлює власну безпорадність і повністю віддає себе в руки Творця. Він навчає, що молитва — це стан серця, а не просто набір слів, і що вона вимагає повної щирості та відмови від будь-яких масок перед лицем Божим.

Основою його вчення є «молитва серця» та важливість слухання Бога в тиші. Автор дає практичні поради щодо того, як долати розсіяність розуму, як боротися з духовною сухістю та як перетворювати кожну мить життя на безперервне богоспілкування. Ель Мескін підкреслює, що молитва невіддільна від любові до ближнього та смирення: без очищення серця від гніву та гордості будь-яке звернення до Бога залишається порожнім. Його поради спрямовані на те, щоб допомогти віруючому перейти від зовнішньої форми благочестя до живої присутності Христа всередині себе.

Матей ель Мескін – Поради про молитву

Переклад здійснено при монастирі св.Теодора Студита. – Видання друге. – Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1999. – 68 с.

ISBN 966-561124-0

Матей ель Мескін – Поради про молитву – Зміст

  • Введення

  • Передмова

  • Ти ж, коли молишся

  • Молитва - духовний закон

  • Христос чекає на тебе

  • У присутності Бога

  • Переображені в той самий образ

  • Заступництво

  • Чисте богопочитання духовного єства

Views 84
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
5.0/5 (1)

Related Books

All Books