Книга «Поради про молитву» — це плід глибокого аскетичного досвіду, здобутого в десятиліттях пустельного життя. Матей ель Мескін розглядає молитву не як інтелектуальне зусилля чи обов’язок, а як внутрішнє таїнство об'єднання душі з Богом. Автор акцентує увагу на тому, що справжня молитва починається там, де людина усвідомлює власну безпорадність і повністю віддає себе в руки Творця. Він навчає, що молитва — це стан серця, а не просто набір слів, і що вона вимагає повної щирості та відмови від будь-яких масок перед лицем Божим.

Основою його вчення є «молитва серця» та важливість слухання Бога в тиші. Автор дає практичні поради щодо того, як долати розсіяність розуму, як боротися з духовною сухістю та як перетворювати кожну мить життя на безперервне богоспілкування. Ель Мескін підкреслює, що молитва невіддільна від любові до ближнього та смирення: без очищення серця від гніву та гордості будь-яке звернення до Бога залишається порожнім. Його поради спрямовані на те, щоб допомогти віруючому перейти від зовнішньої форми благочестя до живої присутності Христа всередині себе.

Матей ель Мескін – Поради про молитву

Переклад здійснено при монастирі св.Теодора Студита. – Видання друге. – Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу, Видавничий відділ «Свічадо», 1999. – 68 с.

ISBN 966-561124-0

