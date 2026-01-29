Мессианский Сидур на Шабат
Мы очень рады представить вам это новое русское издание Мессианского Сидура на Шабат. Так же, как в английском и испанском изданиях, текст в этом Сидуре приводится параллельно на иврите и на русском, с транслитерацией ивритского текста на смежных страницах.
Здесь вы найдете много объяснений и замечаний, много комментариев по поводу того, "как" проводить служение в Шабат.
Сидур на русском языке стал возможен благодаря щедрости Лайла и Бренды Дауберов и братьев и сестер из Мессианской общины Эйн Мхица.
Мы хотим также поблагодарить Юлию Блюм, нашу переводчицу, за весь ее труд, который сделал возможным появление этого Сидура.
Наша молитва о том, чтобы эта книга обогатила служения в Шабат в Мессианских общинах, и помогла тем, кто поклоняется дома.
Благословения в Иешуа,
Иеремия Гринберг
Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома
Составители: Иеремия Гринберг и Юлия Блюм
Messianic Liturgical Resources PO Box 342083 Tampa, FL 33694 (813) 792-7252
Издание первое, Весна 2009
Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома - Содержание
ЭРЕВ ШАБАТ - КАНУН СУББОТЫ - СЛУЖЕНИЕ КАБАЛ АТ ШАБАТ ВСТРЕЧА СУББОТЫ
- У-шаавтем Майм
- Ма Тову
- Леху Неранена ле-Адонай
- Леха Доди
- Благословение на зажигание свечей
- Шалом Алейхем
- Эшет Хаиль
- Благословение детей
- Аароново благословение
МААРИВ ЛЕ-ШАБАТ- ВЕЧЕРНЕЕ СЛУЖЕНИЕ В ШАБАТ
- Барху
- Вэ-шамру совместное чтение
- Вэ-шамру Вней Исраэль
- БлагословениеМессии
- Шма Исраэль вместе с Вэ-аЬавта
- Маген Авот
- Мизмор Ле-Давид
- Ми Камоха
- hоду ле-Адонай
- Молитва Амида
- Авот
- Гибор Адонай
- Элоhейну Вэ-Элоhей Авотейну Вэ-ТаЬэр Либейну
- Кадиш
- Алейну
- Вэ Неэмар
- Эйн Ки-ЭлоЬейну
- Адон Олам
- Кидуш Эрев Шабат
- ha-Моци
- Аароново благословение
УТРЕННЕЕ СЛУЖЕНИЕ В ШАБАТ
- У-шаавтем Майм
- Ма Тову
- Шохен Ад
- Йиштабах Шимха
- Барху
- Вэ-шамру совместное чтение
- Вэ-шамру Бней Исраэль
- Благословение Мессии
- Шма Исраэль вместе с Вэ-аЬавта
- Маген Авот
- Мизмор Ле-Давид
- Ми Камоха
- hоду ле-Адонай
- Молитва Амида
- Авот
- Гибор Адонай
- Кдуша
- Кадош
- Элойейну Вэ-Элойей Авотейну
- Вэ-Тайэр Либейну
- Кадиш
СЛУЖЕНИЕ ТОРЫ
- Эйн Камоха
- Ва-йеййи би-нсоа ha-арон
- Благословение Торы
- Вэ-Зот ha-Topa
- Благословение на чтение hафтары
- Благословение на чтение Брит Хадаша
- Эц Хаим hи
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
- Кадиш
- Эйн Ки-Элойейну
- Алейну
- Вэ-не' эмар
- Адон Олам
- Кидуш ле-Йом Шабат (на день Субботний)
- ha-Моци
- Аароново благословение
- hавдала - завершение субботы
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
- Авину Малкейну
- ha-Pyax Вэ-Ьа-Кала
- Нисгав Адонай
- Йасису Вэ-Йисмеху
- Кос Йешуот Эса
- Соc Асис
- Ло гава либи
- Бэ-либи Цафанти
- Мшох хасдеха
- hашмиани
- Лемаан Цион
- Бархи нафши
- Хесед лахем
- Гили меод
- Битху бэ-Адонай
- Адон ha-Кавод
ИЗБРАННОЕ ЧТЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ ШАБАТА ДОМА
- hа-Рахаман
- Псалом 111
- Рахац
- Биркат а-Мазон
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Тфилат ha-Тал мидим
Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома - ЭРЕВ ШАБАТ - ВСТРЕЧА СУББОТЫ
ЭРЕВ ШАБАТ- КАНУН СУББОТЫ
СЛУЖЕНИЕ КАБАЛА Т ШАБАТ
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
Эта песня, слова которой взяты из Писания, призывает нас черпать «живую воду» из Источника Спасения - нашего Мессии Иешуа!
У-ШААВТЕМ МАИМ
БУДЕТЕ ПОЧЕРПАТЬ ВОДУ
БУДЕТЕ ПОЧЕРПАТЬ ВОДУ
Исайя 12:3
У-шаавтем маим бэ-сасоими-маайней hа-иешуа. hей...
И в радости будете почерпать воду из источников спасения!
На субботних собраниях традиционно поют прославляющие Господа стихи.
МА ТОВУ - КАК ПРЕКРАСНЫ
Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! О Господь, по Твоей великой милости я войду в Твой дом, в благоговении склонюсь перед Твоим святилищем.
О Господь, я люблю Дом, где Ты обитаешь, и место, где пребывает слава Твоя. Я буду простираться перед Тобой, поклоняться Тебе, преклонять колени перед Господом, моим Творцом. Да придут молитвы мои в правильное время перед Тобой, Господи. О Боже, по великой праведности Твоей, ответь мне истиной Твоего Спасения.
Ма тову оЬалейха Ча'аков мшшенотейха Йисраэль. Вэ-ани бэров хасдеха аво вэйтеха, эштахаве эль Ьэйхаль кодшеха бэ-йиратеха.
Адонай, айавти маон бэйтеха, у-маком мишкан кводеха. Вэ-ани эштахаве вэ-эхраа, эврэха лифней Адонай оси. Вэ-ани т'филати леха Адонай эт радон, ЭлоЬим бэ-рав хасдеха, анэни бэ-эмет йишэха.
Спасибо
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