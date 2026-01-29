Мессианский Сидур на Шабат

Мы очень рады представить вам это новое русское издание Мессианского Сидура на Шабат. Так же, как в английском и испанском изданиях, текст в этом Сидуре приводится параллельно на иврите и на русском, с транслитерацией ивритского текста на смежных страницах.

Здесь вы найдете много объяснений и замечаний, много комментариев по поводу того, "как" проводить служение в Шабат.

Сидур на русском языке стал возможен благодаря щедрости Лайла и Бренды Дауберов и братьев и сестер из Мессианской общины Эйн Мхица.

Мы хотим также поблагодарить Юлию Блюм, нашу переводчицу, за весь ее труд, который сделал возможным появление этого Сидура.

Наша молитва о том, чтобы эта книга обогатила служения в Шабат в Мессианских общинах, и помогла тем, кто поклоняется дома.

Благословения в Иешуа,

Иеремия Гринберг