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Мессианский Сидур на Шабат

Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Religious Studies Atheism
Мы очень рады представить вам это новое русское издание Мессианского Сидура на Шабат. Так же, как в английском и испанском изданиях, текст в этом Сидуре приводится параллельно на иврите и на русском, с транслитерацией ивритского текста на смежных страницах.
Здесь вы найдете много объяснений и замечаний, много комментариев по поводу того, "как" проводить служение в Шабат.
Сидур на русском языке стал возможен благодаря щедрости Лайла и Бренды Дауберов и братьев и сестер из Мессианской общины Эйн Мхица.
Мы хотим также поблагодарить Юлию Блюм, нашу переводчицу, за весь ее труд, который сделал возможным появление этого Сидура.
Наша молитва о том, чтобы эта книга обогатила служения в Шабат в Мессианских общинах, и помогла тем, кто поклоняется дома.
Благословения в Иешуа,
Иеремия Гринберг

Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома

Составители: Иеремия Гринберг и Юлия Блюм
Messianic Liturgical Resources PO Box 342083 Tampa, FL 33694 (813) 792-7252
Издание первое, Весна 2009

Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома - Содержание

ЭРЕВ ШАБАТ - КАНУН СУББОТЫ - СЛУЖЕНИЕ КАБАЛ АТ ШАБАТ ВСТРЕЧА СУББОТЫ
  • У-шаавтем Майм
  • Ма Тову
  • Леху Неранена ле-Адонай
  • Леха Доди
  • Благословение на зажигание свечей
  • Шалом Алейхем
  • Эшет Хаиль
  • Благословение детей
  • Аароново благословение
МААРИВ ЛЕ-ШАБАТ- ВЕЧЕРНЕЕ СЛУЖЕНИЕ В ШАБАТ
  • Барху
  • Вэ-шамру совместное чтение
  • Вэ-шамру Вней Исраэль
  • БлагословениеМессии
  • Шма Исраэль вместе с Вэ-аЬавта
  • Маген Авот
  • Мизмор Ле-Давид
  • Ми Камоха
  • hоду ле-Адонай
  • Молитва Амида
  • Авот
  • Гибор Адонай
  • Элоhейну Вэ-Элоhей Авотейну Вэ-ТаЬэр Либейну
  • Кадиш
  • Алейну
  • Вэ Неэмар
  • Эйн Ки-ЭлоЬейну
  • Адон Олам
  • Кидуш Эрев Шабат
  • ha-Моци
  • Аароново благословение
УТРЕННЕЕ СЛУЖЕНИЕ В ШАБАТ
  • У-шаавтем Майм
  • Ма Тову
  • Шохен Ад
  • Йиштабах Шимха
  • Барху
  • Вэ-шамру совместное чтение
  • Вэ-шамру Бней Исраэль
  • Благословение Мессии
  • Шма Исраэль вместе с Вэ-аЬавта
  • Маген Авот
  • Мизмор Ле-Давид
  • Ми Камоха
  • hоду ле-Адонай
  • Молитва Амида
  • Авот
  • Гибор Адонай
  • Кдуша
  • Кадош
  • Элойейну Вэ-Элойей Авотейну
  • Вэ-Тайэр Либейну
  • Кадиш
СЛУЖЕНИЕ ТОРЫ
  • Эйн Камоха
  • Ва-йеййи би-нсоа ha-арон
  • Благословение Торы
  • Вэ-Зот ha-Topa
  • Благословение на чтение hафтары
  • Благословение на чтение Брит Хадаша
  • Эц Хаим hи
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
  • Кадиш
  • Эйн Ки-Элойейну
  • Алейну
  • Вэ-не' эмар
  • Адон Олам
  • Кидуш ле-Йом Шабат (на день Субботний)
  • ha-Моци
  • Аароново благословение
  • hавдала - завершение субботы
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
  • Авину Малкейну
  • ha-Pyax Вэ-Ьа-Кала
  • Нисгав Адонай
  • Йасису Вэ-Йисмеху
  • Кос Йешуот Эса
  • Соc Асис
  • Ло гава либи
  • Бэ-либи Цафанти
  • Мшох хасдеха
  • hашмиани
  • Лемаан Цион
  • Бархи нафши
  • Хесед лахем
  • Гили меод
  • Битху бэ-Адонай
  • Адон ha-Кавод
ИЗБРАННОЕ ЧТЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ ШАБАТА ДОМА
  • hа-Рахаман
  • Псалом 111
  • Рахац
  • Биркат а-Мазон
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Тфилат ha-Тал мидим

Мессианский Сидур на Шабат - Сборник мессианских молитв для поклонения в Шабат, на служении и дома - ЭРЕВ ШАБАТ - ВСТРЕЧА СУББОТЫ

ЭРЕВ ШАБАТ- КАНУН СУББОТЫ
СЛУЖЕНИЕ КАБАЛА Т ШАБАТ
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
Эта песня, слова которой взяты из Писания, призывает нас черпать «живую воду» из Источника Спасения - нашего Мессии Иешуа!
У-ШААВТЕМ МАИМ
БУДЕТЕ ПОЧЕРПАТЬ ВОДУ
Исайя 12:3
У-шаавтем маим бэ-сасоими-маайней hа-иешуа. hей...
И в радости будете почерпать воду из источников спасения!
На субботних собраниях традиционно поют прославляющие Господа стихи.
МА ТОВУ - КАК ПРЕКРАСНЫ
Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! О Господь, по Твоей великой милости я войду в Твой дом, в благоговении склонюсь перед Твоим святилищем.
О Господь, я люблю Дом, где Ты обитаешь, и место, где пребывает слава Твоя. Я буду простираться перед Тобой, поклоняться Тебе, преклонять колени перед Господом, моим Творцом. Да придут молитвы мои в правильное время перед Тобой, Господи. О Боже, по великой праведности Твоей, ответь мне истиной Твоего Спасения.
Ма тову оЬалейха Ча'аков мшшенотейха Йисраэль. Вэ-ани бэров хасдеха аво вэйтеха, эштахаве эль Ьэйхаль кодшеха бэ-йиратеха.
Адонай, айавти маон бэйтеха, у-маком мишкан кводеха. Вэ-ани эштахаве вэ-эхраа, эврэха лифней Адонай оси. Вэ-ани т'филати леха Адонай эт радон, ЭлоЬим бэ-рав хасдеха, анэни бэ-эмет йишэха.
Views 3 671
Rating 4.8 / 5
Added 29.01.2026
Author Glorik
Rate this publication:
4.8/5 (8)

Comments (4 comments)

B
brat librarian 9 years ago

Спасибо
K
kino511 9 years ago

Низкий поклон Вам за проделанный труд! Спасибо!
G
Glorik 9 years ago

Хороший сборник!
E
esxatos 9 years ago

Спасибо за помощь клубу отличными книгами!

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