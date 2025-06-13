Тема, раскрывающая сущность Божьей природы, является весьма трудным и сложным для нашего человеческого понимания вопросом. Как мы можем познать Бога во всей Его сложности? Приняв еврейство? Живя благочестивой жизнью? Следуя учениям раввинов? Совершая покаяние, добрые дела и милосердие?

Возможно ли человеку познать Бога? Восточные религии либо человеческая философия, находящиеся за пределами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. Но человек может обрести личные взаимоотношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или еврейкой, то знайте — это Бог отцов ваших. Возможно, вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом. Однако я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, таинственным и даже необщительным?

Для начала позвольте мне представиться, так как я действительно хочу размышлять над всем этим вместе с вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служитель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я с юности искренне люблю государство Израиль и еврейский народ.

С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь христианином, который пытается быть евреем. Но в поиске смысла моей христианской веры я обнаружил, что коренится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Писание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я получаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в Своём Слове. Насколько удивительными для меня стали слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что много слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Машиах2]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Давидом и Нового завета, а также их окончательное исполнение в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих открытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь с Господом как Личностью, Которая хочет построить близкие взаимоотношения с вами

Джон Метцгер - Бог в затмении

ISBN 978-1-56773-079-5

Славянское Евангельское Общество, 2016

Джон Метцгер - Бог в затмении - Содержание

ГЛАВА 1: Бог в затмении

ГЛАВА 2: Божий Первенец

ГЛАВА 3: Как нам описать Бога по отношению к человеку?

ГЛАВА 4: Слышимые и (или) видимые явления Элокима и Яхве

ГЛАВА 5: Описания во множественном числе

ГЛАВА 6: Шма

ГЛАВА 7: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Законе

ГЛАВА 8: Мессия: Семя, Царь и Пророк в книгах Пророков

книгах Пророков ГЛАВА 9: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Писаниях

в Писаниях ГЛАВА 10: Ветвь

ГЛАВА 11: Слово Господь

ГЛАВА 12: Как Иешуа мог быть Мессией?

ГЛАВА 13: Как вы сможете узнать Его, когда Он придёт?

ЭПИЛОГ: Особое слово к народу завета, к Израилю

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Как стать одним целым с Богом

1. Нет никого, кто был бы без греха

2. Добрые дела не могут очистить от греха

3. Бог требует жертву крови

4.Применение крови Месси

5. Безопасность и защита, сокрытая в Божьем Мессии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Иисус или устный Закон

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Евреи, которые нашли себя

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Исторические предпосылки для читателей-христиан из язычников