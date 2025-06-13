Метцгер - Бог в затмении
Возможно ли человеку познать Бога? Восточные религии либо человеческая философия, находящиеся за пределами Ветхого Завета (еврейских Писаний), ответа не дают. Но человек может обрести личные взаимоотношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова в контексте еврейских Писаний. Если вы читаете эту книгу, будучи евреем или еврейкой, то знайте — это Бог отцов ваших. Возможно, вы находитесь в духовном поиске смысла жизни, а Бог, в конце концов, и есть Личность, являющаяся Духом. Однако я слышал от многих моих друзей-евреев, что Бог далёк и недосягаем. Почему же Он кажется таким недосягаемым, таинственным и даже необщительным?
Для начала позвольте мне представиться, так как я действительно хочу размышлять над всем этим вместе с вами. Я, уверовавший во Христа язычник, ныне служитель христианской церкви, родился в штате Нью-Джерси и почти всю свою жизнь прожил на северо-востоке США, в частности в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона. У меня есть много друзей-евреев, и я с юности искренне люблю государство Израиль и еврейский народ.
С самого начала хочу заверить вас, что не являюсь христианином, который пытается быть евреем. Но в поиске смысла моей христианской веры я обнаружил, что коренится она в еврейских Писаниях. Погружаясь в Танах1 и постигая природу и сущность Бога, я нахожу еврейское Писание глубоким, полным смысла и увлекательным. Я получаю вдохновение, читая у Моисея, в пророках и Псалмах о плане, который Бог Авраама, Исаака и Иакова открыл в Своём Слове. Насколько удивительными для меня стали слова пророков, в которых я вижу, как учения пророков и послания Псалмов взаимодействуют с темами, берущими своё начало у Моисея. Теперь для меня очевидно, что много слов Моисея и пророков исполнились в Новом Завете, воплотившись в личности Иисуса Христа [Иешуа Машиах2]. Танах помог мне лучше понять будущее исполнение заветов: завета с Авраамом, завета о земле, завета с Давидом и Нового завета, а также их окончательное исполнение в Иешуа. Я хотел бы поделиться некоторыми из моих открытий с читателями в надежде на то, что и вы встретитесь с Господом как Личностью, Которая хочет построить близкие взаимоотношения с вами
Джон Метцгер - Бог в затмении
Славянское Евангельское Общество, 2016
Джон Метцгер - Бог в затмении - Содержание
- ГЛАВА 1: Бог в затмении
- ГЛАВА 2: Божий Первенец
- ГЛАВА 3: Как нам описать Бога по отношению к человеку?
- ГЛАВА 4: Слышимые и (или) видимые явления Элокима и Яхве
- ГЛАВА 5: Описания во множественном числе
- ГЛАВА 6: Шма
- ГЛАВА 7: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Законе
- ГЛАВА 8: Мессия: Семя, Царь и Пророк в книгах Пророков
- ГЛАВА 9: Мессия: Семя, Царь и Пророк в Писаниях
- ГЛАВА 10: Ветвь
- ГЛАВА 11: Слово Господь
- ГЛАВА 12: Как Иешуа мог быть Мессией?
- ГЛАВА 13: Как вы сможете узнать Его, когда Он придёт?
- 1. Нет никого, кто был бы без греха
- 2. Добрые дела не могут очистить от греха
- 3. Бог требует жертву крови
- 4.Применение крови Месси
- 5. Безопасность и защита, сокрытая в Божьем Мессии
- Историческая вражда
- Рекомендуемое чтение по истории Церкви и еврейского народа...
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