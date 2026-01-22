Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе
Со дня смерти Пауля Тиллиха прошло полдесятка лет, и все это время его вдова Ханна просила меня написать его биографию. Я благодарен ей за настойчивость и за помощь, оказанную мне в этой работе. Однако, вновь и вновь размышляя об увлекательной истории жизни Тиллиха, я убедился, что адекватно могу описать только те ее эпизоды, где наши пути совпадали.
Так сложилась эта книга, где выведены двое - Пауль и я. В ней рассказывается о переплетении наших судеб. Это произошло едва ли не в тот месяц, когда он, изгнанный из Германии, сошел на берег с корабля, и продолжалось до самой его смерти в 1966 году. Поэтому я дал книге подзаголовок «Воспоминания о дружбе».
Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе
Москва: ИОИ, 2013 г. - 192 стр.
ISBN 978-5-88230-299-2
Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе – Содержание
Предисловие
Глава 1. Наша первая встреча
Глава 2. Экстатический разум
Глава 3. Присутствие Пауля
Глава 4. Смерть его матери
Глава 5. Эрос
Глава 6. Муки сомнения
Глава 7. Тот Бог-над-Богом
Глава 8. «День смерти наступил»
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