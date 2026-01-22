Со дня смерти Пауля Тиллиха прошло полдесятка лет, и все это время его вдова Ханна просила меня написать его биографию. Я благодарен ей за настойчивость и за помощь, оказанную мне в этой работе. Однако, вновь и вновь размышляя об увлекательной истории жизни Тиллиха, я убедился, что адекватно могу описать только те ее эпизоды, где наши пути совпадали.

Так сложилась эта книга, где выведены двое - Пауль и я. В ней рассказывается о переплетении наших судеб. Это произошло едва ли не в тот месяц, когда он, изгнанный из Германии, сошел на берег с корабля, и продолжалось до самой его смерти в 1966 году. Поэтому я дал книге подзаголовок «Воспоминания о дружбе».

Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе

Москва: ИОИ, 2013 г. - 192 стр.

ISBN 978-5-88230-299-2

Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе – Содержание

Предисловие