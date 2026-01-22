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Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе

Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, *Biographies Memoirs

Со дня смерти Пауля Тиллиха прошло полдесятка лет, и все это время его вдова Ханна просила меня написать его биографию. Я благодарен ей за настойчивость и за помощь, оказанную мне в этой работе. Однако, вновь и вновь размышляя об увлекательной истории жизни Тиллиха, я убедился, что адекватно могу описать только те ее эпизоды, где наши пути совпадали.

Так сложилась эта книга, где выведены двое - Пауль и я. В ней рассказывается о переплетении наших судеб. Это произошло едва ли не в тот месяц, когда он, изгнанный из Германии, сошел на берег с корабля, и продолжалось до самой его смерти в 1966 году. Поэтому я дал книге подзаголовок «Воспоминания о дружбе».

Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе

  • Москва: ИОИ, 2013 г. - 192 стр.

  • ISBN 978-5-88230-299-2

Ролло Мэй - Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Наша первая встреча

  • Глава 2. Экстатический разум

  • Глава 3. Присутствие Пауля

  • Глава 4. Смерть его матери

  • Глава 5. Эрос

  • Глава 6. Муки сомнения

  • Глава 7. Тот Бог-над-Богом

  • Глава 8. «День смерти наступил»

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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