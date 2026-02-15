Греческий язык — один из самых замечательных представителей великой индоевропейской языковой семьи. В настоящее время он занимает в ней особое место, не относясь ни к одной из выделяемых в ней групп языков.

Принято говорить, что греческий — «один из самых древних языков». На самом деле ни один из существующих языков (не считая таких явлений, как жаргоны, так называемые креольские или искусственно созданные языки) нельзя назвать «новым»: все они древнего происхождения, даже если письменность и художественная литература на них появились вчера.

Приведенное определение верно только в том смысле, что у греческого языка древняя и долгая письменно фиксированная история.

Она охватывает почти три с половиной тысячелетия — с XIV в. до н.э. по наши дни — и, похоже, продолжится в будущем: греческий — живой язык, на нем говорят не только жители Греции и Кипра, но и население обширной, восходящей к раннеантичным временам греческой диаспоры (например, греки Северного Причерноморья).

Дж. Грешем Мейчен - Учебник греческого языка Нового Завета

РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО МОСКВА 2012

Третье издание, исправленное и дополненное

ISBN 978-5-85524-292-8

Перевод на русский язык и адаптация текста А. А. Руденко

Научный редактор Е. Б. Смагина

Дж. Грешем Мейчен - Учебник греческого языка Нового Завета - История греческого языка - Место и особенности языка Нового Завета

Эпоха койнэ

Классический период, так много значивший для истории цивилизации, был на самом деле кратковременным. Очень скоро Аттика и Афины потеряли свое значение как политический центр, а в середине IV в. до н.э. вместе с другими греческими городами попали под власть Македонии.

Вместе с независимостью греческих городов-полисов сходит на нет, хотя и гораздо медленнее, диалектное многообразие греческого языка. К началу нашей эры почти все живые древние диалекты исчезли. В истории языка наступает новый период.