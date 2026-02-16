Книга Вячеслава Мейдера «Пайдейя и алетейя» представляет собой глубокое философское исследование природы образования, рассматриваемого через призму фундаментальных античных категорий. Автор обращается к греческому понятию «пайдейя», которое означает не просто обучение навыкам, а целостное формирование личности, её созидание и приобщение к культуре. Вторым столпом исследования выступает «алетейя» — истина как сокровенная сущность бытия, которая открывается человеку в процессе его интеллектуального и духовного роста.

В своих очерках Мейдер анализирует кризис современного образования, который он видит в чрезмерном увлечении прагматизмом и формализмом. Автор настаивает на том, что без стремления к истине (алетейе) педагогика превращается в сухую трансляцию информации, теряя свою преобразующую силу. Книга призывает вернуться к классическим истокам, где образование воспринималось как путь человека к самому себе и к высшим смыслам существования, а не просто как подготовка к выполнению социальных функций.

Особое внимание в работе уделяется гуманистической составляющей образовательного процесса. Мейдер рассматривает педагогику как «искусство возможного», где взаимодействие учителя и ученика превращается в совместный поиск истины. Автор подчеркивает, что истинное просвещение невозможно без нравственного фундамента, и именно философия образования призвана вернуть педагогической науке её ценностное измерение, напоминая о высокой миссии воспитания свободного и мыслящего человека.

Вячеслав Мейдер - Пайдейя и алетейя - Очерки философии образования

М. : ФЛИНТА, 2014. - 456 с.

ISBN 978-5-9765-1985-5

Введение

Часть первая. Историческое и логическое

1.1. Диалектика основных понятий философии образования

1.2. Философия образования: объект, предмет и сущностные характеристики

1.3. Античные мыслители о ценностях философии и образования

1.4. Гуманизм и философско-правовые идеалы Цицерона

1.5. Аль-Фараби и развитие логической культуры как педагогическая проблема

1.6. «Три службы Родине»: научно-педагогические идеи Д.И. Менделеева

1.7. Просветительская и педагогическая деятельность В.И. Вернадского

1.8. Стиль мышления и способности человека как проблема философии образования

Литература к первой части

Часть вторая. Реалии и перспективы