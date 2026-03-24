Настоящая книга представляет собой сборник статей, написанных на протяжении четверти столетия.

Их объединяет не столько тематика, сколько единство цели: определить содержание православного христианского упования для современников.

Большинство статей первоначально было написано по-английски.

Во всех статьях преобладают не чисто богословские или философские темы — о Боге, о Христе, о содержании Символа веры как таковые, — а тема о церкви как о месте истинного богопознания.

Протопресвитер Иоанн Мейендорф всегда осознавал себя живым свидетелем Православия, церковного Предания, служителем слова. Это то общее, что связывало о. Иоанна с замечательным его другом Александром Шмеманом. Если бы не было такой связи этих двух людей, невозможно было бы так долго держать яркий факел возрождения церковной жизни, начавшегося еще во второй половине XIX века.

Они были «последними из могикан» этого движения и уже могли пользоваться плодами русской церковной истории века двадцатого, увы, мало воспринятыми до сих пор многими православными и даже русскими. Они пытались не только воплотить в жизнь решения собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг., но и жить, и дышать полнотой духовной свободы. Вся их деятельность была направлена на органичное соединение христианской веры и жизни.

Протоиерей Иоанн Мейендорф – Православие в современном мире

Православие в современном мире. — М.: Путь, 1997. — 248 с.

Ответственный за выпуск М. Т. Работяга

ISBN 5-86748-113-1

Также издание:

CHALID ZEР PUBLICATIONS NEW YORK 1981

Manufactured in the U.S.A .



Иоанн Мейендорф – Православие в современном мире – Содержание

Предисловие протоиерея Иоанна Мейендорфа

Брак и Евхаристия

Есть ли в Церкви внешний авторитет

Что такое Вселенский собор

Апостол Петр. Его преемство в византийском богословии

Кафоличность Церкви

Значение Реформации как события в истории христианства

Св. Григорий Палама. Его место в Предании Церкви и современном богословии

Православное богословие в современном мире

О путях Русской Церкви

Русский епископат и церковная реформа (1905 г.)

Церковь, общество, культура в православном церковном Предании

Об изменяемости и неизменности православного богослужения

Иоанн Мейендорф – Православие в современном мире – Брак и Евхаристия

Русская церковная литература не богата исследования­ми о таинстве брака. На Западе на эту тему писали и пишут гораздо больше. О браке имеется не только несколько пап­ских энциклик, но также целые библиотеки научных, полу- научных и популярных изданий, написанных христиански­ми психологами, моралистами, канонистами и социолога­ми. Широкие круги католиков и протестантов признают, что философии Фрейда и Юнга произвели революцию не только в половой морали, но и в самом понимании челове­ка вообще. Между тем папа Павел VI, вопреки советам большинства современных католических богословов, при­нял на себя нелегкую задачу защитить традиционный като­лический взгляд на брак как средство для деторождения. Кризис, вызванный энцикликой в католическом мире, ши­ре специального вопроса об ограничении рождаемости: он затрагивает самое существо и природу брака.

Задачей настоящего очерка не является ответ на все вопросы и решение всех недоумений, связанных со смыс­лом и практикой таинства брака в Православии.

Мне бы только хотелось обратить внимание читателя на право­славное представление о браке как о Таинстве, то есть о том его аспекте, которого психология, психоанализ, соци­ология и право исчерпать не могут. Конечно, брак как Та­инство предполагает особое понимание самого человека как существа, обладающего не только физиологическими, психологическими и общественными функциями, но и как гражданина Царства Божьего, призванного соизмерять свою земную жизнь с венными ценностями.

Заглавие нашего очерка — «Брак и Евхаристия» — объ­ясняется тем, что Евхаристия, или Божественная Литур­гия, является тем пунктом нашей христианской жизни, когда Царство Божие становится непосредственно доступ­ным нашему опыту (Литургия начинается возгласом «Бла­гословенно Царство...»), когда земная Церковь является действительно Церковью Божьей, когда во главе человече­ского собрания становится Сам Христос, а собрание пре­вращается в Его Тело, когда разрушается преграда между историческим процессом и вечностью. Поэтому, если Цер­ковь признает за браком значение Таинства, это значение не может быть отделено от Евхаристии.

Русская церковная литература не богата исследования­ми о таинстве брака. На Западе на эту тему писали и пишут гораздо больше. О браке имеется не только несколько пап­ских энциклик, но также целые библиотеки научных, полу- научных и популярных изданий, написанных христиански­ми психологами, моралистами, канонистами и социолога­ми. Широкие круги католиков и протестантов признают, что философии Фрейда и Юнга произвели революцию не только в половой морали, но и в самом понимании челове­ка вообще. Между тем папа Павел VI, вопреки советам большинства современных католических богословов, при­нял на себя нелегкую задачу защитить традиционный като­лический взгляд на брак как средство для деторождения. Кризис, вызванный энцикликой в католическом мире, ши­ре специального вопроса об ограничении рождаемости: он затрагивает самое существо и природу брака.