Мейендорф - Византия и Московская Русь
"Византия и Московская Русь" посвящена эпохе, которая до сих пор почти неизвестна (во всяком случае для массовой аудитории) - XIV веку. К тому "Византия и Московская Русь" разбирает её в очень интересной, непривычной перспективе. XIV век - эпоха формирования Московской Руси как государства и культуры.
Причем это формирование происходило в крайне плотной культурной обстановке - паламитское возрождение в Византии, татаро-монгольское иго и влияние новых западных идей. Все эти противоречивые влияния на Московскую Русь прослеживает Мейендорф, считая их решающими для нашей страны.
Иоанн Мейендорф - Византия и Московская Русь - Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке
Paris: YMCA-Press, 1990
Иоанн Мейендорф - Византия и Московская Русь - Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке - Содержание
Введение
Глава I. Византийская культура на Руси
Глава II. Катастрофы XIII века
Глава III. Татары, их западные соседи и русские данники
Глава IV. Митрополия Киевская и всея Руси
Глава V. Победа исихастов в Византии. Идеологические и политические последствия
Глава VI. Культурные связи Византии, южных славян и России
Глава VII. Византия и Москва
Глава VIII. Патриарх Филофей и Русь (1364-1376)
Глава IX. Митрополит Киприан и московский сепаратизм. (1376-1381)
Глава X. Литва поворачивается к Западу
Заключение. Мечты и реальность.
Приложения
Библиография
