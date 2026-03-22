Мейендорф - Византийское наследие в Православной Церкви

Мейендорф - Византийское наследие в Православной Церкви
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History

Протоиерей Иоанн Мейендорф - Византийское наследие в Православной Церкви

Пер. с англ. под общ. ред. Ю. А. Вестеля

Киев, Центр православной книги, 2007. — 352 с.

Протоиерей Иоанн Мейендорф - Византийское наследие в Православной Церкви - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

I. ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

II. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

  • 1. Император Юстиниан, империя и Церковь

  • 2. Идеологические кризисы в Византии с 1071 по 1261 гг.

III. ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

  • 1. Византийские представления об исламе

  • 2. Литургия — ключ к душе Византии

  • 3. Общество и культура в XIV столетии: религиозные проблемы

IV. БОГОСЛОВИЕ

  • 1. Святой Дух как Бог

  • 2. «Защита священно-безмолвствующих» св. Григорием Паламой

V. ВЛАСТЬ И СТРОЙ В ЦЕРКВИ

  • 1. Св. Василий, Церковь и харизматическое водительство

  • 2. Церковный регионализм: структуры общения или оправдание сепаратизма?

  • 3. Вселенский патриархат вчера и сегодня

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ

Added 22.03.2026
