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Мэйор — Когти грифона и летающие змеи

Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Mythology Legends

На протяжении столетий история и мифы Древнего мира интригуют и вдохновляют людей. Флобера очаровывал Карфаген – империя, которую большинство античных авторов изображали безжалостной и варварской. В Новое время в Эгейский регион устремились туристы и охотники за сокровищами, взволнованные мыслью, что они ступают там, где ступали Перикл, Сократ и Платон.

Известный историк Античности Адриенна Мэйор исследует границы между наукой и мифом, обнаруживая под легендами и фольклорными рассказами захватывающие исторические реалии. Она провела десятилетия в поисках интригующих чудес и загадочных диковин, работая с данными археологии, малоизвестными источниками, сохранившимися до наших дней фрагментами древних авторов.

«Когти грифона и летающие змеи» – настоящая сокровищница из 50 самых удивительных, а подчас и забавных открытий. Крепости на юге Греции и Древний Китай, настоящие мамонты и вымышленный дракон, сражённый Зигфридом, Алтай и Аравия – вместе с автором мы путешествуем по местам и эпохам, открывая для себя новые удивительные факты.

Мэйор обращает внимание на перекрёстки истории, мифологии и науки, предлагая читателю задуматься о том, как воображение и реальность переплетаются на протяжении веков. Эта книга — не просто собрание курьёзов, а приглашение к вдумчивому исследованию древнего мышления.

Каждое эссе — самостоятельное исследование с богатой фактологией и неожиданными поворотами. Автор поднимает вопросы о природе знания, о том, как древние представляли себе мир, и как современные открытия помогают взглянуть на мифы по-новому.

Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы

Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 464 с., ил.
ISBN 978-5-389-25311-7

Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Содержание

  • Введение. На пересечении мифа, истории и науки
    • 1. Летающие змеи Аравии
    • 2. Чудовища и русалки Средиземного моря
    • 3. Золотое руно
    • 4. Когти грифона и рог единорога
    • 5. Истории о дельфинах
    • 6. Черепахи Греции – любительницы музыки и гонок
    • 7. Маленькая птичка с ядовитым помётом
    • 8. Стервятники – талисманы римской армии
    • 9. Домашние птицы в разные века
    • 10. Как заводили щенков в древние времена
    • 11. Хорьки и ласки в античных мифах и истории
    • 12. Образ жизни современного хорька
    • 13. Колоссальные окаменелости Греции
    • 14. Скелеты гигантов
    • 15. Антей
    • 16. Циклоп и остров Самос
    • 17. Мифический Адам
    • 18. Волшебные кости
    • 19. Воскрешение ископаемых
    • 20. Протезы в античности
    • 21. Целебные окаменелости
    • 22. Магия пчёл
    • 23. Муравьи-горняки
    • 24. Скорпионы
    • 25. Паук и бог
    • 26. Пчёлы и муравьи на войне
    • 27. Сны как изобретения
    • 28. Воздушные шары
    • 29. Полёты Дедала
    • 30. Оружие героев Трои
    • 31. Самоубийства
    • 32. Архимед
    • 33. Татуировки
    • 34. Путешествие Геракла
    • 35. Волосы Афродиты
    • 36. Камни с острова Уран
    • 37. Изумруды Клеопатры
    • 38. Горящие зеркала
    • 39. Прозрачное железо
    • 40. Автоматоны
    • 41. Головоломки
    • 42. Гидравлические органы
    • 43. Оракулы и ароматы
    • 44. Шлемы-невидимки
    • 45. Заклятия на табличках
    • 46. Калигула
    • 47. Человек-гора
    • 48. Царь Мидас
    • 49. Домой в черном мешке
    • 50. Ароматы власти
  • Благодарности
  • Примечания
  • Указатель имён
  • Указатель тем
Views 160
Rating 4.5 / 5
Added 24.06.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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