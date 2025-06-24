Мэйор — Когти грифона и летающие змеи
На протяжении столетий история и мифы Древнего мира интригуют и вдохновляют людей. Флобера очаровывал Карфаген – империя, которую большинство античных авторов изображали безжалостной и варварской. В Новое время в Эгейский регион устремились туристы и охотники за сокровищами, взволнованные мыслью, что они ступают там, где ступали Перикл, Сократ и Платон.
Известный историк Античности Адриенна Мэйор исследует границы между наукой и мифом, обнаруживая под легендами и фольклорными рассказами захватывающие исторические реалии. Она провела десятилетия в поисках интригующих чудес и загадочных диковин, работая с данными археологии, малоизвестными источниками, сохранившимися до наших дней фрагментами древних авторов.
«Когти грифона и летающие змеи» – настоящая сокровищница из 50 самых удивительных, а подчас и забавных открытий. Крепости на юге Греции и Древний Китай, настоящие мамонты и вымышленный дракон, сражённый Зигфридом, Алтай и Аравия – вместе с автором мы путешествуем по местам и эпохам, открывая для себя новые удивительные факты.
Мэйор обращает внимание на перекрёстки истории, мифологии и науки, предлагая читателю задуматься о том, как воображение и реальность переплетаются на протяжении веков. Эта книга — не просто собрание курьёзов, а приглашение к вдумчивому исследованию древнего мышления.
Каждое эссе — самостоятельное исследование с богатой фактологией и неожиданными поворотами. Автор поднимает вопросы о природе знания, о том, как древние представляли себе мир, и как современные открытия помогают взглянуть на мифы по-новому.
Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы
Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 464 с., ил.
ISBN 978-5-389-25311-7
Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Содержание
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Введение. На пересечении мифа, истории и науки
- 1. Летающие змеи Аравии
- 2. Чудовища и русалки Средиземного моря
- 3. Золотое руно
- 4. Когти грифона и рог единорога
- 5. Истории о дельфинах
- 6. Черепахи Греции – любительницы музыки и гонок
- 7. Маленькая птичка с ядовитым помётом
- 8. Стервятники – талисманы римской армии
- 9. Домашние птицы в разные века
- 10. Как заводили щенков в древние времена
- 11. Хорьки и ласки в античных мифах и истории
- 12. Образ жизни современного хорька
- 13. Колоссальные окаменелости Греции
- 14. Скелеты гигантов
- 15. Антей
- 16. Циклоп и остров Самос
- 17. Мифический Адам
- 18. Волшебные кости
- 19. Воскрешение ископаемых
- 20. Протезы в античности
- 21. Целебные окаменелости
- 22. Магия пчёл
- 23. Муравьи-горняки
- 24. Скорпионы
- 25. Паук и бог
- 26. Пчёлы и муравьи на войне
- 27. Сны как изобретения
- 28. Воздушные шары
- 29. Полёты Дедала
- 30. Оружие героев Трои
- 31. Самоубийства
- 32. Архимед
- 33. Татуировки
- 34. Путешествие Геракла
- 35. Волосы Афродиты
- 36. Камни с острова Уран
- 37. Изумруды Клеопатры
- 38. Горящие зеркала
- 39. Прозрачное железо
- 40. Автоматоны
- 41. Головоломки
- 42. Гидравлические органы
- 43. Оракулы и ароматы
- 44. Шлемы-невидимки
- 45. Заклятия на табличках
- 46. Калигула
- 47. Человек-гора
- 48. Царь Мидас
- 49. Домой в черном мешке
- 50. Ароматы власти
- Благодарности
- Примечания
- Указатель имён
- Указатель тем
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