На протяжении столетий история и мифы Древнего мира интригуют и вдохновляют людей. Флобера очаровывал Карфаген – империя, которую большинство античных авторов изображали безжалостной и варварской. В Новое время в Эгейский регион устремились туристы и охотники за сокровищами, взволнованные мыслью, что они ступают там, где ступали Перикл, Сократ и Платон.

Известный историк Античности Адриенна Мэйор исследует границы между наукой и мифом, обнаруживая под легендами и фольклорными рассказами захватывающие исторические реалии. Она провела десятилетия в поисках интригующих чудес и загадочных диковин, работая с данными археологии, малоизвестными источниками, сохранившимися до наших дней фрагментами древних авторов.

«Когти грифона и летающие змеи» – настоящая сокровищница из 50 самых удивительных, а подчас и забавных открытий. Крепости на юге Греции и Древний Китай, настоящие мамонты и вымышленный дракон, сражённый Зигфридом, Алтай и Аравия – вместе с автором мы путешествуем по местам и эпохам, открывая для себя новые удивительные факты.

Мэйор обращает внимание на перекрёстки истории, мифологии и науки, предлагая читателю задуматься о том, как воображение и реальность переплетаются на протяжении веков. Эта книга — не просто собрание курьёзов, а приглашение к вдумчивому исследованию древнего мышления.

Каждое эссе — самостоятельное исследование с богатой фактологией и неожиданными поворотами. Автор поднимает вопросы о природе знания, о том, как древние представляли себе мир, и как современные открытия помогают взглянуть на мифы по-новому.

Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы

Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 464 с., ил.

ISBN 978-5-389-25311-7

Адриенна Мэйор — Когти грифона и летающие змеи — Содержание