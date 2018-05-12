Memorialis

Давным-давно в одном маленьком приморском царстве сверкающая комета на Востоке предсказала рождение знаменитого царевича, который осмелится вступить в войну с могущественной империей. Еще когда он младенцем лежал в колыбели, молния отметила его для будущего величия. Когда он еще был мальчиком, враги в замке отравили его царя-отца. Его собственная мать-царица пыталась с ним расправиться. Но он спасся и, как Робин Гуд, прожил семь лет в лесах.

Царевич стал сильным и смелым и узнал тайны ядов и противоядий. Тогда царевич вернулся в свое царство и убил злую царицу. Он стал всеми любимым царем и правил множеством народов. Когда та самая могущественная заморская империя вторглась в его царство, люди из самых разных стран стали участниками его великой войны. Всю свою жизнь царь продолжал сражаться с империей. Многие прекрасные царицы разделяли с ним трон, но истинной любовью царя оказалась женщина столь же отважная в битве, как и он сам. Когда царь умер, его кончина была ознаменована страшным землетрясением.

И тысячи лет спустя люди помнили о легендарных подвигах великого царя и рассказывали о них друг другу. Все это похоже на волшебную сказку. Но добавьте к этой сказке задокументированные факты — и вот перед вами История. Примерно в 120 г. до н. э. Митридат VI Евпатор Великий, царь Понтийский, унаследовал маленькое, но богатое царство на Черном море (северо-восток Турции). Митридат — это персидское имя, означающее «Посланный Митрой», древним иранским богом солнца. В древности использовались два разных написания — в греческих надписях царя чаще называли Митрадатом, римляне предпочитали Митридата.

Как наследник персидской царской семьи и Александра Великого, Митридат считал, что его долг — объединить Восток и Запад и защитить Восток от римского господства. Сложный человек, вождь, обладавший выдающимся умом, жестокий и амбициозный, Митридат отважно бросил вызов поздней Римской республике, сначала устроив чудовищную резню, а затем — целый ряд войн, которые длились почти сорок лет. Отравление было традиционным политическим оружием. Отец Митридата погиб от яда, и сам Митридат смог раскрыть множество заговоров, где яд собирались использовать против него самого.

Еще в детстве он мечтал приобрести иммунитет перед ядами. После сотен экспериментов Митридат обнаружил фармакологический парадокс, который все еще изучают сегодня: яды могут быть как полезными, так и смертельными. Многие считают, что собственное особое противоядие было причиной прославленной энергичности и долгожительства этого царя. После кончины Митридата его особый эликсир пили и римские императоры, и китайские мандарины, и европейские короли и королевы; он породил целое море на- учных трактатов о царе ядов — необыкновенном знатоке токсикологии.

Перед вами — первая книга, где объясняются, какие научные принципы лежали в основе царского противоядия и чем вдохновлялся царь, создавая его. Митридат был ученым покровителем искусств и наук. Его военные инженеры построили первую водяную мельницу и технологически продвинутые осадные машины. Загадочный механизм с Антикитеры — первая в мире вычислительная машина — мог быть одним из драгоценных сокровищ Митридата. Собрав огромную армию, состоявшую из воинов разных наций из далеких земель, Митридат мечтал об огромной Черноморской империи, которая могла бы соревноваться с мощью Рима. Он одерживал поразительные победы и страдал от опустошительных поражений в некоторых из самых величе- ственных сражений Античности.

Адриенна Мэйор - Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120—63 гг. до н. э.

Издательство - Центрполиграф — 544 с.

Москва — 2015 г.

ISBN 978-5-227-06178-2

Адриенна Мэйор - Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120—63 гг. до н. э. - Содержание

От переводчика

Введение

Глава 1. Убивайте всех — боги узнают своих

Глава 2. Спаситель, рожденный в замке у моря

Глава 3. Образование юного героя

Глава 4. Потерявшиеся мальчики

Глава 5. Возвращение царя

Глава 6. Штормовые облака

Глава 7. Победа

Глава 8. Террор

Глава 9. Битва за Грецию

Глава 10. Поцелуй убийцы

Глава 11. Жить по-царски

Глава 12. Падающая звезда

Глава 13. Цари-изменники

Глава 14. Конец игры

Глава 15. В башне

Приложения

Приложение 1. Мифический герой или девиантная личность?

Приложение 2. «Вторая жизнь» Митридата в искусстве и популярной культуре

Основные персонажи истории Митридата

Хронология

Примечания

Библиография

Благодарности

Адриенна Мэйор - Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120—63 гг. до н. э. - Победа

Аквилий приказал Никомеду IV вести свою армию в Понт и опустошать на своем пути села. Они не знали, что Митрилат мог собрать сокрушительную армию, намного больше того, чем могли предположить римляне. Если верить Аппиану, Митридат командовал 250 тысяч воинов и 50 тысяч кавалеристов (включая все резервы и вспомогательные войска от союзников по всему Причерноморью и из Армении, на которые Митридат мог рассчитывать). Согласно Мемнону, у Митридата было 190 тысяч пехотинцев и 10 тысяч всад- ников. Митридату было около 45 лет, и воинского опыта у него было мало. Аппиан пишет, что для этой первой, ключевой битвы в его карьере Митридат лично возглавил войска, собравшиеся в Синопе, поставив Дорилая во главу греческой фаланги.

Баснословное богатство Понта было выставлено напоказ в рядах гоплитов с прекрасной работы бронзовыми шлемами и нагрудниками, позолоченными копьями и щитами, сверкавшими драгоценностями. Были и лучники, пращники и пелтасты (воины, вооруженные легкими мечами и дротиками), благородные персидско-каппадокийские всадники и скифские и сарматские лучники верхом на выносливых низкорослых степных лошадках, украшенных золотой сбруей. Союзник Митридата Тигран дал 10 тысяч армянских кавалеристов, ехавших на больших парфянских конях. 300 боевых кораблей Митридата и 100 пиратских бирем гордо выставляли напоказ великолепные носы и роскошные украшения. Денег не жалели: это величественное зрелище впечатлило собственных воинов Митридата и матросов, а также население и запугивало врага.

Будучи Верховным главнокомандующим, Митридат твердой рукой направлял стратегическое планирование. Он нашел наблюдательный пункт, с которого руководил боевыми действиями и мог отправить больше войск по мере необходимости. Среди его опытных полевых командиров были братья Архелай (который уже вступал в схватку с Суллой) и Неоптолем, способствовавший покорению Скифии. Редким для него жестом доверия Митридат назначил своего сына Аркафия, юношу лет двадцати, главой драгоценной армянской кавалерии. Эллинистические цари обычно косо смотрели на то, чтобы позволять кровным родичам командовать войсками, которые могли обратиться против них.

Историки задаются вопросом: почему же Митридат, который был печально известен своей паранойей, передал такой важный командный пост своему сыну? Мне кажется, ответ дает то восхищение, которое Митридат испытывал перед Александром. Все знали о том, что Филипп Македонский поставил своего восемнадцатилетнего сына Александра командовать кавалерией в важном сражении при Херонее в 338 г. до н. э. Отважные маневры Александра оказались ключевыми для великой победы Филиппа. Теперь, в 89 г. до н. э., когда Митридат взял на себя командную роль Ксеркса или мастера стратегии — Дария, наблюдая за сражением с высокой точки, он отдал своему сыну роль юного Александра.

К реке Амний полководцы Митридата привели только небольшой отряд — 40 тысяч легкой пехоты и 10 тысяч всадников из армянских кавалеристов Аркафия; численность вифинско-римской коалиции значительно их превосходила. Но за рядами людей и коней захватчиков ждал смертельный сюрприз — 130 боевых колесниц Митридата, снабженных вращающимися серпами. Колесницы, известные патриотически настроенным грекам из эпических поэм Гомера, снова вошли в моду после того, как Грецию завоевали римляне. Но в те дни колесницы использовали только для скачек или парадов, а не на войне. В римском цирке роскошные колесницы везли гарцующие «выставочные» кони и даже страусы и тигры. Боевые колесницы с крутящимися лезвиями в форме серпа, выступающими из осей, были архаичным оружием далекого прошлого, которые усовершенствовал предок Митридата Кир Великий.

Любитель войны на колесницах и скачек, Митридат прекрасно знал, что эти страшные военные машины персов не господствовали на поле боя с тех самых пор, как Александр сражался с Дарием III в IV в. до н. э. Митридат должен был изучить битву при Гавгамелах в 331 г. до н. э., когда Александр нанес поражение Дарию. В этом случае войска Александра были хорошо подготовлены к встрече с машинами смерти Дария. Македонцы просто открыли свои ряды и пропустили колесницы с серпами, позволив им проехать, а затем атаковали их сзади. Внезапная тактика Александра в общем и целом положила конец эре войн колесниц. Однако в тот день в 89 г. до н. э. — более двухсот лет спустя — Митридат рассчитывал на то, что его современники забыли маневр Александра — уклонение.