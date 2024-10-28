Одним из самых вдохновляющих и радостных моментов в наши дни является свидетельство того, что Господь положил начало всемирному движению молодых людей, чьи сердца пылают любовью к Иисусу! Где бы мы ни путешествовали, мы встречаем молодых людей, стремящихся узнать Бога лично; которые изучают Его вдохновенное Писание, познавая, что есть истина; которые усиленно молятся; молодых людей, повинующихся Иисусу в служении так, как Он этого просит! Именно поэтому мы верим, что последнее обетование о силе Илии исполняется в нашей жизни! (См. Мал. 4:5, 6).

Бог использовал Мелоди Мейсон посредством ее молитвенного служения для того, чтобы коснуться сердец и послужить многим из нас, работающим в Генеральной Конференции эти последние несколько лет. Она также служила лидерам и рядовым членам Церкви по всему миру. Кроме того, Мелоди собрала группы молодых людей, которые приезжают каждый год на несколько недель по очереди, чтобы побудить Ежегодный Совет1 к молитве, воодушевляя нас всех именем Господа. Какое это великое благословение!

Мы встретили Мелоди несколько лет назад, когда она, будучи молодой медсестрой, просила молиться за нее, поскольку все еще пыталась узнать Божий план для ее жизни. Мы верим, что Бог призывает нас (каждого из нас, кто немного дольше идет по жизни вместе с Господом) для молитвы за молодых людей и для их наставления. Поэтому Дженет начала молиться и наставлять Мелоди, когда мы работали в Центральной калифорнийской конференции. Какой радостью было наблюдать, как Мелоди превратилась в искреннюю посвященную христианку, которая теперь помогает совершать активное служение, является автором, а также ведущим молитвенным лидером нашей Церкви в последние дни.

Мелоди Мейсон - Отважьтесь просить о большем

К.: Джерело життя, 2019, 384 с.

Мелоди Мейсон - Отважьтесь просить о большем - Содержание

Предисловие

Вступление

Часть 1. Сила и преимущества молитвы

Глава 1. Небеса - не предел Увеличиваем нашу способность верить

Глава 2. Сдвиг главной парадигмы. Учимся молиться, как люди библейских времен

Глава 3. Молиться и ходить путями Божьими Что означает быть другом

Глава 4. От Лаодикии к жизни в полноте. Моя история: двигаясь вперед к Обетованной земле

Глава 5. Из тайного места молитвы Сила личного посвящения

Глава 6. Если Мой народ молится Сила молитвенных собраний

Глава 7. Бог творит чудеса и сегодня Сила объединенной молитвы

Глава 8. Просите Бога о большем Дерзновение кроткой веры

Часть 2. Принципы достижения успеха в молитвенной жизни

Глава 9. Преодоление рассеянности внимания Правильно расставьте жизненные приоритеты

Глава 10. Берегите отведенное время Сделайте главное главным

Глава 11. Отказ от притворства Сердце, измененное изнутри

Глава 12. Опасное искажение истины Слово Божье - истинное испытание характера

Глава 13. В поисках духовных трещин Разоблачение тактики врага

Глава 14. Возведение стен Практические шаги для духовного укрепления. Часть 1

Глава 15. Облекитесь во всеоружие Божье Практические шаги для духовного укрепления. Часть 2

Глава 16. Факты против чувств Битва за истинную веру

Глава 17. Сила молитвы и поста Взращивая горчичное зерно веры

Глава 18. Редкая ценность Проверка веры на стойкость

Глава 19. Не сдавайтесь, когда Бог говорит: «Нет» Богу небезразлична наша боль

Часть 3. Борьба за молитву