Мэйсон - Познай свои ограничения и игнорируй их!

Вы когда-нибудь видели слона около цирковой палатки? Он спокойно стоит, привязанный к столбу. Почему же слон не может вырваться на свободу, ведь у него достаточно сил для этого?

С самого детства привязанный к столбу слоненок изо всех сил старается вырваться, но не может убежать, так как веревка крепко удерживает его, причиняя боль и раны. Вскоре он привыкает к привязи и не пытается освободиться уже до конца жизни. Разве мы порой не похожи на этого слона? Бывает ли так, что то, что не имеет власти, сдерживает тебя?

Ограничения окружают нас каждый день. Нам постоянно приходится выбирать: принять их или отвергнуть. Данная книга призвана помочь нам преодолеть ограничения, которые не позволяют нам стать теми, кем мы могли бы стать. Я верю, что каждый из нас был сотворен для определенной цели. Для этого мы должны сорваться с привязи и бежать.

* * *

Если хочешь узнать, умеешь ли плавать, плавай там, где глубоко. Чарльз Шваб сказал: «Ограничивая свои действия, человек ограничивает свои возможности». Жизнь слишком коротка, чтобы мыслить узко.

Большинство людей могли бы сделать больше, но делают немного. Никогда не узнаешь, что задание невыполнимо, пока не попытаешься его решить. Я согласен со словами Оскара Уайльда: «Умеренность губительна. Нет ничего более успешного, чем выход за пределы допустимого». Все возможно — никогда не используй слово никогда.

Доктор Джозеф Остин Холмс сказал: «Никогда не говори ребенку о невозможности выполнения чего-то. Вероятно, многие века Бог ждал появления человека, не знающего о неосуществимости этого дела». Никто не будет восторгаться твоими мечтами, если ты сам о них невысокого мнения. Оказывается, мало кто из великих лидеров был «реалистом».

Твое будущее находится за пределами того, что у тебя есть в данный момент. Каветт Роберт сказал: «Человек определяет для себя границы в жизни, когда ставит перед собой доступную цель». Арт Сепульведа уточняет: «Историю сотвори и мир сотряси». Иди туда, где еще никогда не был.

Мэйсон Д. - Познай свои ограничения и игнорируй их!

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2012. — 224 с.

ISBN 978-5-8445-0285-9

Мэйсон Д. - Познай свои ограничения и игнорируй их! – Содержание

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