Мэйсон - Познай свои ограничения и игнорируй их!
Вы когда-нибудь видели слона около цирковой палатки? Он спокойно стоит, привязанный к столбу. Почему же слон не может вырваться на свободу, ведь у него достаточно сил для этого?
С самого детства привязанный к столбу слоненок изо всех сил старается вырваться, но не может убежать, так как веревка крепко удерживает его, причиняя боль и раны. Вскоре он привыкает к привязи и не пытается освободиться уже до конца жизни. Разве мы порой не похожи на этого слона? Бывает ли так, что то, что не имеет власти, сдерживает тебя?
Ограничения окружают нас каждый день. Нам постоянно приходится выбирать: принять их или отвергнуть. Данная книга призвана помочь нам преодолеть ограничения, которые не позволяют нам стать теми, кем мы могли бы стать. Я верю, что каждый из нас был сотворен для определенной цели. Для этого мы должны сорваться с привязи и бежать.
* * *
Если хочешь узнать, умеешь ли плавать, плавай там, где глубоко. Чарльз Шваб сказал: «Ограничивая свои действия, человек ограничивает свои возможности». Жизнь слишком коротка, чтобы мыслить узко.
Большинство людей могли бы сделать больше, но делают немного. Никогда не узнаешь, что задание невыполнимо, пока не попытаешься его решить. Я согласен со словами Оскара Уайльда: «Умеренность губительна. Нет ничего более успешного, чем выход за пределы допустимого». Все возможно — никогда не используй слово никогда.
Доктор Джозеф Остин Холмс сказал: «Никогда не говори ребенку о невозможности выполнения чего-то. Вероятно, многие века Бог ждал появления человека, не знающего о неосуществимости этого дела». Никто не будет восторгаться твоими мечтами, если ты сам о них невысокого мнения. Оказывается, мало кто из великих лидеров был «реалистом».
Твое будущее находится за пределами того, что у тебя есть в данный момент. Каветт Роберт сказал: «Человек определяет для себя границы в жизни, когда ставит перед собой доступную цель». Арт Сепульведа уточняет: «Историю сотвори и мир сотряси». Иди туда, где еще никогда не был.
Мэйсон Д. - Познай свои ограничения и игнорируй их!
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2012. — 224 с.
ISBN 978-5-8445-0285-9
Мэйсон Д. - Познай свои ограничения и игнорируй их! – Содержание
Содержание
- 1. «Уйди с карты» (Джоэл Бадд)
- 2. Реалисты никогда не добивались ничего существенного
- 3. Если ты занят только собой, берегись!
- 4. Центр дороги — самое опасное место
- 5. Если шансов мало или их нет вообще — соглашайся на малое
- 6. «Лучше одна мысль, бьющая в цель, чем три необдуманные» (Джеймс Литер)
- 7. Лучше быть одному, чем в плохой компании
- 8. Осмелься быть самим собой
- 9. Не надо становиться, как бетон, — перемешанным и застывшим
- 10. Гордился бы мальчик, которым ты был, мужчиной, которым ты стал?
- 11. Критики поливают грязью других и теряют почву под ногами
- 12. Сойди с трибун на игровое поле
- 13. Если ты находишь оправдание, не применяй его
- 14. Мы преодолеваем не гору, а себя
- 15. Зависть целится в других, а попадает в себя
- 16. Ты либо термометр, либо термостат
- 17. Лучше всего лучшее
- 18. Сделав ошибку, извлеки из нее урок и больше не повторяй 45 19· У страха глаза велики
- 20. Чаще улыбайся и расслабляй мимические мышцы
- 21. Энтузиазм приводит в движение весь мир
- 22. Ни одно препятствие не оставит тебя таким, каким ты был
- 23. Темная личность не бывает на виду
- 24. Упорные люди начинают двигаться к успеху там, где остальные сдаются
- 2 5. Если слишком долго ждать, будущее уйдет еще до того, как до него доберешься
- 26. «Цель жизни — жить целеустремленно» (Роберт Берн)
- 27. Не будь равнодушным
- 28. Каждый нуждается в чьей-то помощи
- 29. Грандиозная идея — делать маленькие шаги
- 30. Начни там, где ты находишься
- 31. Будь...
- 32. Подсчитывай свои благословения — и ты всегда будешь в прибыли
- 33. Если слишком долго смотришь назад, то скоро туда отправишься
- 34. Какая польза от бега, если дорога не та?
- 35. Меньше говори
- 36. Во времена испытаний не переставай пытаться
- 37. Только жаждущий разум может развиваться
- 38. Будь самим собой
- 39. Переходи от... к...
- 40. Поднимайся на один раз больше, чем падаешь
- 41. На мгновенный успех уходит десятилетие
- 42. Беспринципный человек неинтересен
- 43. Не расслабляйся и не плыви по течению, а добивайся своей цели
- 44. Имей...
- 45. Мечтай о будущем и действуй еще до того, как оно настанет
- 46. Лучшая зарядка для сердца — помощь другим
- 47. Невозможно идти вперед, если не можешь удержать равновесие
- 48. Строительство дороги к успеху — постоянный процесс
- 49. Тот, кто всегда во всем видит негативное, редко видит что-нибудь еще
- 50. То, что сегодня мы принимаем как должное, вчера казалось невозможным
- 51. Начинай с того, что у тебя есть. Не жди того, чего у тебя нет 111 5 2. Для неправильного поступка нет правильного способа
- 53. Чем больше смотришь назад, тем меньше видишь впереди
- 54. Срочные события редко происходят
- 55. Чтобы финишировать, надо не сходить с дистанции
- 56. Камни и палки летят в плодовые деревья
- 57. Нет ничего труднее поиска легких денег
- 58. Больше чем...
- 59· Сосредоточься на мечтах
- 60. То, что ты можешь сделать, — ты можешь сделать
- 61. Если у тебя есть страсть, расстояние не имеет значения
- 62. Будь вовлечен в осуществление великой цели
- 63. Ты сотворен для определенной цели
- 64. Ты готов?
- 65. Дай себе родиться
- 66. Если ты не установишь приоритеты в своей жизни, кто-то другой сделает это за тебя
- 67. Орлы парят в одиночку, вороны летают стаями
- 68. Чем меньше времени ты будешь проводить с некоторыми людьми, тем лучше станет твоя жизнь
- 69. Лучше потерпеть неудачу в каком-то деле, чем быть искусным в безделье
- 70. Когда поднимается уровень воды, поднимайся вместе с ним
- 71. Если перестать меняться, наступает остановка
- 72. Наш ежедневный лозунг: «Дайте мне решительность и упорство сорняка»
- 73. Происходящее внутри нас важнее, чем происходящее с нами
- 74. Чтобы достать мед, нужно залезть в улей
- 75. Перед тем как искать возможность получить, найди возможность отдать
- 76. Сравнение ничего не доказывает
- 77. Не унижай людей, а поднимай
- 78. Кто, как не ты сам, причиняет тебе больше всего неприятностей?
- 79. Будь благодарным
- 80. Нет оправдания отговоркам
- 81. Самые большие неприятности причиняют невыполненные обещания
- 82. Не надо ковать железо, если оно холодное
- 83. Если ты бежишь на месте, все пробегут мимо тебя
- 84. На свежую посредственность всегда большой спрос: не заглоти этот крючок
- 85. Самые важные ответы находятся в правильно поставленных вопросах
- 86. Оригинал трудно найти, но легко узнать
- 87. Возможности прячутся за препятствиями
- 88. Дело не в том, что у тебя есть, а в том, что ты с этим делаешь
- 89. Если ты сразу же достиг успеха, то приступай к чему-нибудь более сложному
- 90. Как избежать критики? Ничего не делать и никем не быть
- 91. Не пытайся догонять врагов и опережать друзей
- 92. Успех сделал многих людей неудачниками
- 93. Бери пример с Моны Лизы: она не перестает улыбаться, даже будучи загнанной в угол
- 94. «Победа начинается с первого шага» (Роберт Шуллер)
- 95. Страх — плохой инструмент для формирования будущего
- 96. Если не готов сгореть, не распаляйся гневом
- 97. Преодолевай границы видимого
- 98. Секрет благополучия кроется в щедрости
- 99. Пессимизм всегда проигрывает
- 100. «Господа, нас окружают неустранимые возможности» (Погоу)
- 101. Если обувь впору, не носи ее
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