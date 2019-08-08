Представленный сборник подготовлен на кафедре внешних церковных связей и состоит из двух тематических блоков, рассматривающих теоретические подходы к осмыслению межрелигиозного диалога в целом и феномен преследования христиан в современном мире как конкретную злободневную проблему, вокруг которой может выстраиваться сотрудничество представителей разных религий.

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований

Издательство Познание, 2017 год - 264 с.

ISBN 978-5-906-960-04-4

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований - Содержание

Предисловие

I. Роль межрелигиозного диалога в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований

Эпоха нового мученичества. Дискриминация христиан в разных регионах мира (Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев))

Сотрудничество религиозных организаций, общественных институтов, государств в защите гонимых христиан на Ближнем Востоке (священникДимитрий Сафонов)

Современные преследования христиан на Ближнем Востоке: причины, тенденции, методы противодействия (священник Павел Анищик)

Гонения на христиан в Сирии и Ираке в 2013-2016 годах (И. Д. Кашицын)

Отношения между властями Египта и коптской общиной после отстранения президента Хосни Мубарака (2011 г.) (Г. Л. Крылов)

Статус христианских храмов в средневековом исламском праве (А. Ю. Хошев)

II. Теория и опыт межрелигиозного диалога в прошлом и настоящем (С. В. Мельник)

Виды межрелигиозного диалога

Многообразие религиозного опыта: эксклюзивизм, инклюзивизм, плюрализм и релятивизм

Полемический диалог

Миротворческий диалог

Партнерский диалог

Когнитивный диалог

Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований - Предисловие

Первый раздел посвящен исследованию проблемы гонений на христиан Ближнего Востока и Северной Африки, для оценки беспрецедентного масштаба и характера которой христианскими лидерами по всему миру все чаще используется слово «геноцид»1. Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, состоявшаяся 12 февраля 2016 года на Кубе, обозначила преследования христиан в «горячих точках» Земного шара как главный вопрос, волнующий сегодня все мировое христианство. Факт притеснения христиан привлекал внимание политических лидеров ряда зарубежных стран (Германии, Франции, Великобритании, Иордании, Египта) и нашел отражение в заявлениях международных организаций, в том числе резолюции Европарламента 2011 года «О положении христиан в свете защиты свободы религии»2. Поскольку дискриминация христиан происходит по признаку вероисповедания, а экстремисты при совершении своих преступных деяний нередко используют именно религиозную риторику, для решения этой проблемы требуется совместная работа представителей разных религий, которая должна включать как практическую помощь, так и противодействие идеологии насилия посредством проповеди ценностей религиозной терпимости, миролюбия и сострадания.

Тема гонений на христиан в современном мире и миротворческая роль Русской Православной Церкви не нашла достаточного отражения в российской исследовательской литературе. Первый раздел работы, содержащий как анализ сложившейся ситуации, так и описание путей решения этой проблемы, призван несколько заполнить эту лакуну. Таким образом, данное издание, представляющее обширный фактический материал и разносторонний анализ феномена современного преследования христиан, является уникальным по своему содержанию для отечественной науки.

Во втором разделе, подготовленном сотрудником секретариата по межрелигиозным отношениям ОВЦС кандидатом философских наук С. В. Мельником, представлено теоретическое описание различных видов и подходов к межрелигиозному диалогу. Понятия диалога религий и культур прочно вошли в обиход гуманитарных наук, часто встречаются в речах политиков и в средствах массовой информации. Вместе с тем термин «межрелигиозный диалог» может употребляться в очень разных значениях и контекстах, обозна чая широкий спектр способов межрелигиозиого взаимодействия. В литературе, посвященной межрелигиозным отношениям, а особен­но в отечественной, этому факту не уделяется должного внимания, что зачастую приводит к подмене понятий и определенной пута­нице. С целью преодоления неоднозначности, связанной с множе­ством интерпретаций диалога религий, в разделе предпринимается попытка комплексного и системного описания различных типов межрелигиозиого.