Эта книга представляет собой сжатое, но содержательное руководство по искусству проповеди. Авторы предлагают системный подход к подготовке и проведению проповедей, раскрывая ключевые принципы гомилетики: от анализа текста и построения структуры до выразительной подачи и работы с аудиторией.

Краткий курс поможет как начинающим пасторам и преподавателям богословия, так и опытным служителям углубить свои навыки, сделать проповедь более ясной, убедительной и вдохновляющей. Практические советы, методические схемы и примеры проповедей делают книгу удобным инструментом для ежедневной работы.

Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике

Мицкевич А. И., Савченко П. Д. Краткий курс по гомилетике : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 108 с.

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