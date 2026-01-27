Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике
Эта книга представляет собой сжатое, но содержательное руководство по искусству проповеди. Авторы предлагают системный подход к подготовке и проведению проповедей, раскрывая ключевые принципы гомилетики: от анализа текста и построения структуры до выразительной подачи и работы с аудиторией.
Краткий курс поможет как начинающим пасторам и преподавателям богословия, так и опытным служителям углубить свои навыки, сделать проповедь более ясной, убедительной и вдохновляющей. Практические советы, методические схемы и примеры проповедей делают книгу удобным инструментом для ежедневной работы.
Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике
Мицкевич А. И., Савченко П. Д. Краткий курс по гомилетике : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 108 с.
Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике - Содержание
Лекция 1 Общие сведения о гомилетике
Лекция 2 Можно ли научиться проповеди?
Лекция 3 Что необходимо проповеднику для составления проповеди?
Лекция 4 Перед выступлением с проповедью
Лекция 5 Служение проповедника
Лекция 6 Качества проповедника
Лекция 7 О выборе проповедником текста Священного Писания
Лекция 8 О работе над текстом Священного Писания
Лекция 9 Содержание проповеди
Лекция 10 Выбор темы проповеди
Comments (1 comment)