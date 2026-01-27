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Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике

Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics, Educational, Religious Studies Atheism
Series Заочный Библейский институт ФСЕХБ (10 books)

Эта книга представляет собой сжатое, но содержательное руководство по искусству проповеди. Авторы предлагают системный подход к подготовке и проведению проповедей, раскрывая ключевые принципы гомилетики: от анализа текста и построения структуры до выразительной подачи и работы с аудиторией.

Краткий курс поможет как начинающим пасторам и преподавателям богословия, так и опытным служителям углубить свои навыки, сделать проповедь более ясной, убедительной и вдохновляющей. Практические советы, методические схемы и примеры проповедей делают книгу удобным инструментом для ежедневной работы.

Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике

Мицкевич А. И., Савченко П. Д. Краткий курс по гомилетике : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 108 с.

Мицкевич - Савченко - Краткий курс по гомилетике - Содержание

  • Лекция 1 Общие сведения о гомилетике

  • Лекция 2 Можно ли научиться проповеди?

  • Лекция 3 Что необходимо проповеднику для составления проповеди?

  • Лекция 4 Перед выступлением с проповедью

  • Лекция 5 Служение проповедника

  • Лекция 6 Качества проповедника

  • Лекция 7 О выборе проповедником текста Священного Писания

  • Лекция 8 О работе над текстом Священного Писания

  • Лекция 9 Содержание проповеди

  • Лекция 10 Выбор темы проповеди

Views 300
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Added 27.01.2026
Author SamuelAKim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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