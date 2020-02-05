Книга «Обнаружен почти христианин» — это редкое сокровище.

Она раскрывает силу и жар пуританской духовности так ярко, как никакая другая работа, известная мне. Она содержит мощную идею, которую люди стремятся услышать, но в этом веке дешёвой благодати и неглубокого обращения, практически, никогда не слышат.

Если вам удалось достать эту книгу, возможно, у вас возникнет искушение сразу же отнести её к разряду анахронизмов, вещей кардинально устаревших. Словарный состав — классически пуританский. Даже само выражение «Обнаружен почти христианин» звучит несколько причудливо. И это неудивительно. Мы живём в такое время, когда многое из того, что звучит в виде евангельской проповеди, в действительности воспитывает поверхностность.

Даже если язык книги покажется вам устаревшим, знайте, что её содержание — не таково. Вызов, который бросает Мэтью Мид неискренним верующим, сейчас так же актуален, как и тогда, когда он писал свою работу в 1661 году. Эта книга представляет собой не просто предмет старины, она — необходимое средство борьбы с поверхностностью и легкомыслием, которые характеризуют современное христианство.

Она резко противостоит современной тенденции принимать как брата или сестру по вере любого, кто называет имя Христа. Это звучит тревожно, хотя, однако, немногие осмеливаются хотя бы прошептать об этой тревоге.



Фактически, книга «Обнаружен почти христианин» приводит ошеломляющие доказательства того, как далеко ушла современная церковь от своего первоначального наследия. Христиане двадцатого века, свыкшиеся с принятием похоти, мирского и компромиссов, как части нормального христианского опыта, конечно же, будут шокированы предупреждениями Мида.

Мы не привыкли слышать правду в такой прямой и последовательной форме. Мэтью Мид не был дипломатом. Он — настоящий проповедник, который говорит с пророческой точностью.

Обнаружен почти христианин - Мид Мэтью

Как выявляются и извергаются лжеисповедники

Ровно, Христианская миссия Живое Слово, 2011

ISBN 978-966-8466-87-8

Мид Мэтью - Обнаружен почти христианин - К Собранию

Собранию церкви Святой Гробницы, слушателям этих проповедей: благодать и мир да приумножатся.

Возлюбленные, значение провидения, которое призвало меня использовать мой талант среди вас, будет лучше всего воспринято и понято по влиянию, которое оно оказало на ваши души. Естественное увеличение благодати и святости в сердце и жизни может только доказать, что оно было по милости. Если это не плод Слова, тогда это становится судом. Слово Божье шагает вместе с жизнью и смертью, спасением или осуждением на вечные муки и приносит либо то, либо другое в каждую душу, которая слышит Его. Ради мира этого я бы не стал делать так (если бы в моей власти было выбирать), чтобы мои усилия, которые должны были быть направлены на поддержание ваших бессмертных душ для славы вечности и для достижения вашего мира сейчас, служили смерти и осуждению в великий день Иисуса Христа. И, всё-таки, Бог знает, что это обычный результат самых простых и сильных проповедей Евангелия. «Вода из святилища» не всегда исцеляет там, куда она попадает, ибо существуют «болота его и лужи его, которые ...будут оставлены для соли» (Изекииля 47:11). Это же самое слово в другом месте Писания переведено как «солончатую»: Он превращает «землю плодородную в солончатую» (Псалом 106:34), так что приговор, вынесенный этим болотам и лужам, состоит в том, что проклятие земли «солоичатой» будет над ними, несмотря на то, что «вода для них течёт из святилища».



Можно с уверенностью сказать, что Евангелие, так же как и закон, убивает; или как сказано в Послании Иуды о тех деревьях: «Дважды умершие, исторгнутые» (1:12). Да, то, что само по себе является величайшей милостью, из-за вмешательства человеческих похотей и действенности этого проклятого греха неверия превращается в великое осуждение так же, как из самого дорогого и самого благородного вина получается самый едкий уксус. Сам наш Господь Христос — избранная милость, с помощью которой Бог в Своей сущности мог благословить весь погибающий мир; Чей приход, когда Он Сам принёс свидетельство, был поручением вечной жизни и блаженства погибшим и проклятым сынам Адама; и, всё же, существовало очень много людей, для которых Он был «камнем преткновения и скалою соблазна»; «петлею и сетью» был он также и для обоих домов Израилевых — единственного на то время народа, исповедующего Бога в мире! А не является ли Он камнем преткновения в служении Евангелия для многих верующих и сегодня, камнем, из-за которого они падают и разбиваются? Когда Он говорил: «И блажен, кто не соблазнится о Мне», то просто предполагал, что большинство людей могут соблазниться как о Его личности, так и об учении.





10/08/2014 - новый файл в формате djvu