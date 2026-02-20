Мид - Орфизм

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Греческие мифология и пантеон раскрывают свои веками скрытые тайны. Ключи, которые дает автор, помогают выявить возвышенный сакральный смысл древних легенд. Интереснейшие подробности придают сказаниям Эллады, которые каждый знает с детства, новое, совершенно необычное звучание. А эзотерическое толкование мифологических сюжетов в соединении с орфической теогонией добавляет к современной, что греха таить, довольно общей схеме мистического строения Вселенной новые детали и краски. Да и философские аспекты орфизма рассмотрены столь тонко, что это сложное учение предстает перед нами с потрясающей жизненностью и глубиной.

Такое богатство материала в соединении с кратким, доступным и образным языком изложения позволят вдумчивому читателю раскрыть еще одну страницу эзотерического знания древности.

Джордж Мид - Орфизм - Теософия древних греков

Пер. с англ. — 2-е изд. — Вологда: ООО ПФ «Полиграф-Периодика», 2017. — 172 с.

ISBN 978-5-91965-140-6

Джордж Мид - Орфизм - Теософия древних греков - Содержание

Комментарий к первому изданию (С. Фролов)

Введение

  • ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОРФИЗМА

  • ТРУДЫ ОРФИКОВ

  • ОРФИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

  • ОСНОВЫ ОРФИЧЕСКОЙ ТЕОГОНИИ

  • НЕКОТОРЫЕ КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

  • ОРФИЧЕСКИЙ ПАНТЕОН

  • ОРФИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ И ИХ СИМВОЛЫ

  • ОРФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ

  • ДОКТРИНА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Заключение

Примечания

Views 85
Rating 2.0 / 5
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
